Mardin’de 1400 yıllık otelde külün gübre olarak kullanıldığı yakıt sistemi

Çevreye zarar vermeyen ürün kullandıklarını dile getiren Kaya, "Geriye kalan külü de çiçek ve bitkiler için gübre olarak kullanılıyor. Duman çıkarmıyor ve çevre dostu. Doğal gaz ve kömüre göre hem daha ekonomik hem de daha ekolojiktir. Türkiye'de yeni olduğu için pek bilinmiyor.