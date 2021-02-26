Sakarya’da 3 bin yıllık geçmişe sahip Yağcıbedir Halısı üretimi sürüyor

Ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, "Kadın kooperatifi marifeti ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığımız bünyesinde kurulan Yağcıbedir halısı üretim atölyesi çalışmalarına devam ediyor. 3 bin yıllık tarihi bir kültüre sahip çıkıyoruz. Üretimi hızlandırdık. Birçok sipariş aldık. Satışlarımıza ise çok yakında başlayacağız. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.