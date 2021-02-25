25 Şubat 2021, Perşembe
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Konya’daki tarihi Şıh Şahabettin Cami restore ediliyor

ilçesinde bulunan ve restore yürütülen tarihi 'nde çalışmaların sürdüğü bildirildi. Çalışmalar Müdürlüğü tarafından koordine ediliyor.

TARİH AA
Giriş Tarihi: 25.02.2021
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Konya’daki tarihi Şıh Şahabettin Cami restore ediliyor

Belediye Başkanı , Müdürlüğü tarafından çalışma başlatılan Tolca Mahallesindeki tarihi 'nde incelemelerde bulundu.

Tarihi mekanda Hüyük Belediyesinin girişimleri üzerine Vakıflar Bölge Müdürlüğünün restore çalışmaları başlatılması için ihale gerçekleştirdiğini vurgulayan Başkan Çiğdem, ardından restoreye başlandığını kaydetti.

Çiğdem, yürütülen çalışmalardan dolayı Vakıflar Bölge Müdürü 'ya teşekkür etti.

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