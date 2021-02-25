Konya’daki tarihi Şıh Şahabettin Cami restore ediliyor
Hüyük ilçesinde bulunan ve restore yürütülen tarihi Şıh Şahabettin Camisi'nde çalışmaların sürdüğü bildirildi. Çalışmalar Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından koordine ediliyor.
TARİH AA
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Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından çalışma başlatılan Tolca Mahallesindeki tarihi Şıh Şahabettin Camisi'nde incelemelerde bulundu.
Tarihi mekanda Hüyük Belediyesinin girişimleri üzerine Vakıflar Bölge Müdürlüğünün restore çalışmaları başlatılması için ihale gerçekleştirdiğini vurgulayan Başkan Çiğdem, ardından restoreye başlandığını kaydetti.
Çiğdem, yürütülen çalışmalardan dolayı Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı'ya teşekkür etti.