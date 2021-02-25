Kırklareli'nde 2. Abdülhamid tarafından yaptırılan tarihi okul salgın döneminde "vefanın adresi" oldu

Bazı günler geç saatlere kadar çalıştıklarını ifade eden Yücel, "Kurtuluş Savaşı yıllarında nasıl toplu bir mücadele yaşandıysa aynı örneği burada da yaşadık. Binamızda bizi büyüleyen bir şey oldu. Giriş kapısı bizi heyecanlandırdı. Giriş kapısının üzerinde eski bir dünya amblemi var, onu gördük. Geçmişin izlerini görüyoruz, bu da bizi heyecanlandırıyor." diye konuştu.