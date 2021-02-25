Antalya'da Hıdırlık Kulesi çevresindeki kazılarda Roma dönemine ait hamam kalıntıları bulundu
Son dakika haberine göre... Antalya'da 2. yüzyıldan kalma Hıdırlık Kulesi çevresindeki arkeolojik kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait hamam kalıntılarına ulaşıldı.
TARİH AA
Hamamın ısıtma ve kanal kısmı kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı. Kulenin kuzey kısmındaki kazılarda da kale suru kalıntıları bulundu.
2. yüzyılda yapılan, deniz feneri ve körfeze gelen gemileri gözetleme kulesi olarak kullanılan Hıdırlık Kulesi, surların güneybatı köşesinde Karaalioğlu Parkı'nda yer alıyor.
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14 metre yüksekliğinde, alt kısmı kare ve üstü silindir biçimindeki kuleyi, Roma imparatoru Hadriyanus'un yaptırdığ�� tahmin ediliyor.