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Antalya'da Hıdırlık Kulesi çevresindeki kazılarda Roma dönemine ait hamam kalıntıları bulundu

Son dakika haberine göre... 'da 2. yüzyıldan kalma çevresindeki arkeolojik kazı çalışmalarında, dönemine ait hamam kalıntılarına ulaşıldı.

TARİH AA
Giriş Tarihi: 25.02.2021 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021
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Antalya'da Hıdırlık Kulesi çevresindeki kazılarda Roma dönemine ait hamam kalıntıları bulundu

Müze Müdürlüğünün denetimleriyle gerçekleştirilen ve daha önce 1927'de yapılan buz fabrikası kalıntılarının bulunduğu bölgede, 1500 yıllık ve dönemine ait olduğu tahmin edilen hamam kalıntılarına rastlandı.

Hamamın ısıtma ve kanal kısmı kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı. Kulenin kuzey kısmındaki kazılarda da kale suru kalıntıları bulundu.

2. yüzyılda yapılan, deniz feneri ve körfeze gelen gemileri gözetleme kulesi olarak kullanılan , surların güneybatı köşesinde 'nda yer alıyor.

14 metre yüksekliğinde, alt kısmı kare ve üstü silindir biçimindeki kuleyi, Roma imparatoru 'un yaptırdığ�� tahmin ediliyor.

Alt katta küçük bir oda bulunan kulenin üst katında ise oldukça kalın bir duvar kitlesinin çevresinde gezi alanı bulunuyor. Buradan merdivenle, bir dehliz içinden üst kata çıkılıyor.

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