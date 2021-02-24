Tekirdağ'da restorasyonu tamamlanan 400 yıllık Yalı Hamamı kapılarını yeniden açacak

Hacıoğlu, kentin tarihi simgelerinden olan hamamın erkek ve kadın bölümlerinden oluştuğunu anlatarak, "Yalı Hamamı, Türkiye'nin deniz kenarında bulunan en önemli hamamlarındandır. Tarihi süreçte deniz kıyısının doldurulmasıyla bugün şehrin içinde kalmış gibi görünüyor. Burası özel bir mülktü. Yıllar içinde ilk olarak belediyeye sonra da Vakıflar Genel Müdürlüğüne geçti. Burada geçmiş yıllarda uzun süre halka hizmet verilmişti. 2000'li yılların başında oldukça kötü durumdaydı." dedi.