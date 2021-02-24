Safranbolu'nun 3 bin yıllık "soyut ve somut" mirası Kent Tarihi Müzesi'nde yaşatılıyor

Müzede, Safranbolu'daki ticari hayat, geleneksel el sanatları, folklor ile yöresel yemek gibi 3 bin yıllık "soyut" mirasın da canlandırma ve fotoğraflarla aktarılıyor. Yine müzede oluşturulan Esnaf ve Zanaatkarlar Çarşısı'nda, Osmanlı dönemi ve Kurtuluş Savaşı yıllarında ilçede yapılarak ordunun ihtiyacının karşılandığı yemenilerin üretimi de gösteriliyor.

Osmanlı ordusuna zırh, kalkan ve kılıç üreten demir ustalarının çalışma ortamlarının özgün canlandırma tekniğiyle yansıtıldığı müzede, eczacılık, lokum ve şekercilik alanları da ilgi çekiyor.