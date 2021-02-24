Ömrünü tıbba ve eğitime vakfeden "Hocabey"in ölümünün üzerinden 11 yıl geçti

ULUSLARARASI BAŞARILARI

İhsan Doğramacı, 1946 yılında henüz 31 yaşındayken Dünya Sağlık Örgütünün kuruluşunda görev aldı. Türkiye'ye dönüşünün ardından Dünya Sağlık Örgütü kendisinden dünyanın çeşitli bölgelerinde yeni tıp ve sağlık bilimleri okullarının kuruluşu ile ilgili danışmanlık yapmasını istedi.

Kanada, Güney Amerika, Brezilya, Afrika ve Nijerya gibi ülkelerde tıp merkezlerinin kurulmasına öncülük eden Doğramacı, Dünya Sağlık Asamblesi Türk Delegasyonunun 6 yıl başkanı, Avrupa Bölgesi Ülkeleri Başkanı ve Asamblenin ikinci başkanı olarak görev yaptı, Dünya Sağlık Örgütü Yönetim Kurulu Üyeliğinin yanı sıra örgütün birçok danışma komitesinin üyeliklerinde bulundu.

Yönetim kurulu üyeliklerinin ardından 1958-2003 arasında UNICEF Milli Komitesi başkanlığını yürüten Doğramacı, 2003'ten sonra komitenin onursal başkanlığı görevine getirildi.

Çocuk sağlığı alanında hizmet veren ve önemli bir kuruluş olan Uluslararası Pediatri Kurumu başkanlığına 1968'de seçildi. Bu kurumda çeyrek yüzyıl boyunca başkan ve genel direktör olarak görev aldı, 1992'de kurumun yaşam boyu onursal başkanı oldu.

Paris'teki Uluslararası Çocuk Merkezinin danışma kurulu üyeliğini 1970'ten 1984'e kadar sürdüren Doğramacı, 1999'da feshedilen merkezi Ankara'ya taşıyarak 2006'ya kadar başkanlığını bizzat yürüttü.

Doğramacı'nın tıp ve sağlık alanında yazılmış çok sayıda bilimse makalesi, kitap bölümü ve kitabı bulunuyor.