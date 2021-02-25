25 Şubat 2021, Perşembe
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Balıkesir'de 2 bin yıllık Roma mezar taşı ele geçirildi

Son dakika haberine göre... ilçesinde, dönemine ait mezar steli (Mezar başlarına veya üzerine dikilen blok taş) ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı hakkında "Kültür ve tabiat varlıklarının zarara uğramasına kasten sebebiyet verme" suçundan adli işlem başlatıldı.

TARİH
Giriş Tarihi: 25.02.2021
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Balıkesir'de 2 bin yıllık Roma mezar taşı ele geçirildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'na muhalefet suçunun önlenmesine yönelik çalışmalarda, bir şüphelinin ilçede tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlendi.

Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, değerinin 1 milyon lira olabileceği değerlendirilen dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık mezar steli buldu.

Gözaltına alınan zanlı hakkında "Kültür ve tabiat varlıklarının zarara uğramasına kasten sebebiyet verme" suçundan adli işlem başlatıldı.

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