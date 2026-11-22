Bordo-mavililer 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 25 puanla lider Galatasaray'ın ardından 2. sırada bulunuyor. Eflatun-sarılılılar ise ligde 1 galibiyet ve 10 mağlubiyetle aldığı 3 puanla son sırada yer alıyor.

AATrabzonspor, sahasındaki galibiyet serisini 6 maça çıkararak 41 yıl sonra aynı başarıyı tekrarlamayı hedefliyor. (AA)

EYÜPSPOR 11 MAÇIN 10'UNU KAYBETTİ

Bu sezon çıktığı 11 Süper Lig maçının 10'unu kaybeden Eyüpspor, bu süreçte sadece 3 gol atabildi. Kalesinde ise 30 gol gören eflatun-sarılılar, ligin en az gol atan ve en çok gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.