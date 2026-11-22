Trabzonspor 41 yıllık hasretin peşinde! Eyüpspor maçında muhtemel 11'ler
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, saat 19.00'da sahasında Eyüpspor'u konuk edecek. Sahasındaki son 5 lig maçını kazanan Trabzonspor, Eyüpspor karşısında galip gelerek 1984-1985 sezonundan bu yana ilk kez sezona üst üste 6 iç saha galibiyetiyle başlamayı hedefliyor. İşte maçın muhtemel 11'leri...
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor saat 19.00'da evinde Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
- Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Cenk, Mustafa, Melih, Fabinho, Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu.
Eyüpspor: Moldovan, Ömer Ahmet Ceyhan, El Yamiq, Jules, Anıl Yaşar, Massanga, Raux Yao, Yusuf Barası, Sabiri, Pintor, Abdullahi
BORDO MAVİLİLER İKİNCİ SIRADA
Bordo-mavililer 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 25 puanla lider Galatasaray'ın ardından 2. sırada bulunuyor. Eflatun-sarılılılar ise ligde 1 galibiyet ve 10 mağlubiyetle aldığı 3 puanla son sırada yer alıyor.
TRABZONSPOR 41 YILLIK HASRETİN PEŞİNDE
Trendyol Süper Lig'de sahasında oynadığı son 5 karşılaşmayı kazanarak taraftarı önünde puan kaybı yaşamayan Trabzonspor, Eyüpspor karşısında seriyi 6 maça çıkarmayı hedefliyor. Bordo-mavililer, iç sahada üst üste 6 galibiyetle başladığı son sezonu 1984-1985'te yaşarken, bu başarıyı 41 yıl sonra tekrarlamak istiyor.
EYÜPSPOR 11 MAÇIN 10'UNU KAYBETTİ
Bu sezon çıktığı 11 Süper Lig maçının 10'unu kaybeden Eyüpspor, bu süreçte sadece 3 gol atabildi. Kalesinde ise 30 gol gören eflatun-sarılılar, ligin en az gol atan ve en çok gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.
EYÜPSPOR'DA 4 EKSİK
Eyüpspor'da sakatlıkları bulunan Simone Giordano, Talha Ülvan, Ahmed Abdullahi ve Bilal Boutobba'nın Trabzonspor ile oynanacak karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.