Konyaspor-Beşiktaş maçında muhtemel 11'ler belli oldu
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile mücadele edecek. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki mücadele, saat 16.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Çağdaş Altay görev yapacak.
MUHTEMEL 11'LER
- Tümosan Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Rayyan, Uğurcan, Masuaku, Melih, Jevtovic, Deniz, Diogo, Colley, Muleka.
- Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Cerny, Ndidi, Olaitan, Trossard, Vlahovic.
DERBİ ÖNCESİ KAYIP İSTEMİYOR
Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, ligde 11 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, 22 puanla 4. basamakta yer alıyor. Beşiktaş, Konya deplasmanında kazanarak Galatasaray derbisine kayıpsız gitmeyi hedefliyor.
BEŞİKTAŞ'TA TEK EKSİK
Siyah-beyazlılarda Konyaspor maçı öncesinde tek eksik var. Gençlerbirliği maçında gördüğü sarı karttan dolayı cezalı duruma düşen kaptan Orkun Kökçü, takımının Konyaspor müsabakasında görev yapamayacak.
DERBİ ÖNCESİ İKİ OYUNCU CEZA SINIRINDA
Siyah-beyazlılarda, Konyaspor karşılaşması öncesinde iki futbolcu ceza sınırında bulunuyor. Beşiktaş'ta Emirhan Topçu ve Leandro Trossard, Konya ekibi karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta Galatasaray ile oynanacak derbide cezalı olacak.
KARTAL'IN DEPLASMAN FOBİSİ
Beşiktaş, bu sezon geride kalan 11 haftada ligde oynadığı 5 deplasman maçından 4'ünde 11 puan kaybı yaşadı. Corendon Alanyaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Trabzonspor'a mağlup olan Kartal, Kasımpaşa ile de berabere kaldı. Siyah-beyazlılar tek deplasman galibiyetini ise Fenerbahçe'ye karşı 2-1'lik skorla elde etti.
BEŞİKTAŞ'TAN 7 GOLLÜ GALİBİYET
Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini Konyaspor karşısında elde etti. Beşiktaş, 1992-93 sezonunda İstanbul'daki müsabakada Konya temsilcisini 7-0'lık sonuçla geçmeyi başardı. Siyah-beyazlılarla ligde oynadığı maçlardan 6'sını tek farklı skorlarla kazanan Konyaspor, 2020-21 sezonunda Beşiktaş'a 4-1 üstünlük kurarak en farklı galibiyetine imza attı.