Naklen yayın ihalesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Doğan, kulüplerin beklentisinin 500 milyon dolar seviyesine ulaşmak olduğunu söyledi. İhalede rekabet ortamının oluşturulması adına önemli çalışmalar yapıldığını belirten Doğan, stopaj oranları ve A Milli Takım'ın performansına ilişkin de konuştu.

İhale sürecinin başlangıcına kıyasla önemli ilerleme kaydedildiğini ancak hedeflenen noktaya henüz ulaşılamadığını vurgulayan Doğan, "İhale konusunu konuşmaya başladığımız zamanla geldiğimiz nokta arasında pozitif anlamda ciddi bir fark var. Ama bizim istediğimiz yere kadar da bir yol olduğu gerçek. İnşallah kulüplerin beklentisi yerine gelir" dedi.

Ertuğrul Doğan (A Haber Foto Arşiv)

"BİRÇOK BRANŞ KAPANMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA"

Türk futbolunun ekonomik sorunlarına da değinen Ertuğrul Doğan, kulüplerin mali açıdan karşı karşıya kaldığı zorluklara dikkat çekti. Stopaj oranlarının eski seviyesine dönmemesi durumunda dört büyükler de dahil olmak üzere çok sayıda kulübün altyapı ve diğer branşlardaki faaliyetlerini sürdürmekte güçlük yaşayabileceğini belirtti.

Mevcut gelirlerin kulüplerin faaliyetlerini devam ettirmesi için yeterli olmadığını dile getiren Doğan, çözüm için Başkan Erdoğan'dan yeniden destek isteyeceklerini açıkladı.

Doğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu gelirlerle bu kulüplerin yaşama şansı çok zor. Asıl önemli konu stopaj. Dört büyük kulüp dahil olmak üzere, eğer bu oranlar eski haline gelmezse altyapılar dahil olmak üzere pek çok branşı kapatmak zorundayız. Bunun bir alternatifi yok. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsun, destek vermişti ve böyle bir şey gerçekleşmişti. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza gidip tekrardan kendisinden ricacı olacağız."