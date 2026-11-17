Ertuğrul Doğan'dan 500 milyon dolarlık yayın ihalesi açıklaması! Sergen Yalçın ve stopaj mesajı
Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, Futbol Zirvesi'nin ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Naklen yayın ihalesinde kulüplerin beklentisinin 500 milyon dolar olduğunu belirten Doğan, stopaj oranları ve A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın hakkında da değerlendirmeler yaptı.
Kulüpler Birliği Vakfı tarafından düzenlenen Futbol Zirvesi'nin ardından Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Naklen yayın ihalesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Doğan, kulüplerin beklentisinin 500 milyon dolar seviyesine ulaşmak olduğunu söyledi. İhalede rekabet ortamının oluşturulması adına önemli çalışmalar yapıldığını belirten Doğan, stopaj oranları ve A Milli Takım'ın performansına ilişkin de konuştu.
NAKLEN YAYIN İHALESİNDE HEDEF 500 MİLYON DOLAR
Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, naklen yayın ihalesine ilişkin beklentileri paylaşırken süreçte gelinen aşamayı değerlendirdi. Kulüplerin hedefinin 500 milyon dolar seviyesine ulaşmak olduğunu belirten Doğan, rekabet ortamının oluşturulmasına yönelik çalışmalarından dolayı Turkcell'e teşekkür etti.
Doğan, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Naklen yayın ihalesi konusunda kulüplerimizin beklentisi 500 milyon dolar seviyesine gelmek. Turkcell'e teşekkür ediyorum. Rekabet ortamının yaratılması konusunda çok önemli çalışmaları oldu. İhaleye ciddi bir rekabet getirecekler."
İhale sürecinin başlangıcına kıyasla önemli ilerleme kaydedildiğini ancak hedeflenen noktaya henüz ulaşılamadığını vurgulayan Doğan, "İhale konusunu konuşmaya başladığımız zamanla geldiğimiz nokta arasında pozitif anlamda ciddi bir fark var. Ama bizim istediğimiz yere kadar da bir yol olduğu gerçek. İnşallah kulüplerin beklentisi yerine gelir" dedi.
"BİRÇOK BRANŞ KAPANMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA"
Türk futbolunun ekonomik sorunlarına da değinen Ertuğrul Doğan, kulüplerin mali açıdan karşı karşıya kaldığı zorluklara dikkat çekti. Stopaj oranlarının eski seviyesine dönmemesi durumunda dört büyükler de dahil olmak üzere çok sayıda kulübün altyapı ve diğer branşlardaki faaliyetlerini sürdürmekte güçlük yaşayabileceğini belirtti.
Mevcut gelirlerin kulüplerin faaliyetlerini devam ettirmesi için yeterli olmadığını dile getiren Doğan, çözüm için Başkan Erdoğan'dan yeniden destek isteyeceklerini açıkladı.
Doğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bu gelirlerle bu kulüplerin yaşama şansı çok zor. Asıl önemli konu stopaj. Dört büyük kulüp dahil olmak üzere, eğer bu oranlar eski haline gelmezse altyapılar dahil olmak üzere pek çok branşı kapatmak zorundayız. Bunun bir alternatifi yok. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsun, destek vermişti ve böyle bir şey gerçekleşmişti. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza gidip tekrardan kendisinden ricacı olacağız."