Thomas Reis'ten Alanyaspor galibiyeti sonrası açıklama: Savaşan bir takım gördüm
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini elde etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan bordo-mavili ekibin teknik direktörü Thomas Reis, oyuncularının mücadeleci kimliğine dikkat çekerek, "Bugün itibarıyla takımda gördüğüm şey savaşan bir takımdı." ifadelerini kullandı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan bordo-mavili ekibin teknik direktörü Thomas Reis, takımının performansını değerlendirdi.
Perşembe günü Freiburg karşısında zorlu bir mücadele verdiklerini hatırlatan Reis, bu karşılaşmadan yalnızca 50 saat sonra Alanya deplasmanına çıktıklarını belirtti.
Takımının maçın başından itibaren iyi bir oyun ortaya koyduğunu ifade eden Reis, ilk yarıda yakaladıkları fırsatları değerlendirmeleri halinde karşılaşmayı daha erken koparabileceklerini söyledi.
Üst üste 6. galibiyetlerini elde ettiklerini ve bu süreçte bir kez daha gol yemeden kazandıklarını vurgulayan Reis, "Dolayısıyla çok mutluyuz ve takımımızla gurur duyuyoruz. Milli arada biraz daha fazla dinlenme fırsatı bulacağız. Sonrasında oynayacağımız maç için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
"İYİ FIRSATLAR BULDUK"
Oyuncularının sahaya yansıttığı mücadeleci anlayıştan memnun olduğunu belirten Reis, yoğun maç takviminin getirdiği yorgunluğa rağmen takımının iyi bir performans sergilediğini ifade etti.
Reis, karşılaşmaya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"Bugün itibarıyla takımda gördüğüm şey savaşan bir takımdı. Benim için en temel ve en önemli şeylerden biri bu. Her zaman aynı mantaliteyle sahaya çıkmalısınız. Bazen üst üste maçlar oynadığınızda yorgunluk nedeniyle konsantrasyon kaybı yaşayabiliyorsunuz. Ancak bugün iyi kontratak fırsatları da bulduk. Bu pozisyonlarda daha az dokunuş yaparak takım arkadaşlarımızı bulabilseydik daha etkili olabilirdik. Genel olarak orta sahada çok iyi pozisyon aldığımızı düşünüyorum. Rakibimizin de bugün bize karşı oynamaktan çok mutlu olduğunu düşünmüyorum."
"ÜZERİNE ÇALIŞACAĞIZ"
Trabzonspor'un sahip olduğu oyuncu kalitesine de değinen Reis, başarılı sonuçlar alabilmek için bireysel yeteneklerin yanı sıra disiplinli çalışma ve mücadelenin de büyük önem taşıdığını vurguladı.
Takımın gelişime açık yönleri üzerinde çalışmaya devam edeceklerini belirten Reis, şunları söyledi:
"Burada çok büyük isimler, çok kaliteli oyuncular ve büyük bir tecrübe var. Ancak kalite tek başına yeterli değil. Kalitenin yanına sıkı çalışmayı ve en iyi mücadeleyi göstermeyi de eklemek gerekiyor. Oyuncularımızın bu mantaliteyi sahaya yansıtması ve hücumda da takıma yardımcı olması gerekiyor. Her maçta en doğru çözümleri bulmaya çalışıyoruz. Elbette bu maçta sıkıntı yaşadığımız bazı durumlar da oldu. Bunların üzerine çalışacağız."
TARAFTAR HAKKINDA
Alanya deplasmanında takımlarını yalnız bırakmayan Trabzonspor taraftarlarına teşekkür eden Reis, iki şehir arasındaki mesafeye rağmen tribünlerde yer alan bordo-mavili futbolseverlerin desteğinin kendileri için büyük önem taşıdığını ifade etti.
Taraftarların takıma güç verdiğini belirten Reis, sözlerini şöyle tamamladı:
"Taraftarlarımız her zaman bizim için itici bir güç oluyor. Onların önünde oynamak harika bir his. Bazen bizim de taraftarlarımıza hediye vermemiz gerekiyor. Bu hediye genellikle 3 puan oluyor. Onları buradan 3 puanla uğurlayabildiğimiz için mutluyuz. Hem iç sahada hem deplasmanda taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var."