Takımının maçın başından itibaren iyi bir oyun ortaya koyduğunu ifade eden Reis, ilk yarıda yakaladıkları fırsatları değerlendirmeleri halinde karşılaşmayı daha erken koparabileceklerini söyledi.

Thomas Reis (AA)

Üst üste 6. galibiyetlerini elde ettiklerini ve bu süreçte bir kez daha gol yemeden kazandıklarını vurgulayan Reis, "Dolayısıyla çok mutluyuz ve takımımızla gurur duyuyoruz. Milli arada biraz daha fazla dinlenme fırsatı bulacağız. Sonrasında oynayacağımız maç için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"İYİ FIRSATLAR BULDUK"

Oyuncularının sahaya yansıttığı mücadeleci anlayıştan memnun olduğunu belirten Reis, yoğun maç takviminin getirdiği yorgunluğa rağmen takımının iyi bir performans sergilediğini ifade etti.

Reis, karşılaşmaya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Bugün itibarıyla takımda gördüğüm şey savaşan bir takımdı. Benim için en temel ve en önemli şeylerden biri bu. Her zaman aynı mantaliteyle sahaya çıkmalısınız. Bazen üst üste maçlar oynadığınızda yorgunluk nedeniyle konsantrasyon kaybı yaşayabiliyorsunuz. Ancak bugün iyi kontratak fırsatları da bulduk. Bu pozisyonlarda daha az dokunuş yaparak takım arkadaşlarımızı bulabilseydik daha etkili olabilirdik. Genel olarak orta sahada çok iyi pozisyon aldığımızı düşünüyorum. Rakibimizin de bugün bize karşı oynamaktan çok mutlu olduğunu düşünmüyorum."