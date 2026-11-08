Trabzonspor Alanya'da seriyi sürdürdü: Reis yönetiminde ligde 6'da 6

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaştı. Alanya Oba Stadı'nda saat 18.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetti. Kritik mücadelede konuk ekip Trabzonspor, Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü.