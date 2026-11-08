Trabzonspor Alanya'da seriyi sürdürdü: Reis yönetiminde ligde 6'da 6
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaştı. Alanya Oba Stadı'nda saat 18.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetti. Kritik mücadelede konuk ekip Trabzonspor, Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaştı. Alanya Oba Stadı'nda saat 18.30'da başlayan mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetti. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlandı.
Thomas Reis'in göreve gelmesinin ardından ligde çıktığı beş maçı da kazanan bordo-mavililer, serisini sürdürerek zirve yarışında kalıcı olmayı hedefledi.
Alanyaspor'a konuk olan Trabzonspor, karşılaşmayı 2-0 kazandı ve Reis yönetiminde yoluna kayıpsız devam etti.
İLK YARIDAN NOTLAR
3. dakikada sol kanattan Salah'ın kullandığı köşe vuruşunda rakip defans arasında topa yükselen Nwaiwu'nun vuruşunda top direğin üstünden dışarı çıktı.
17. dakikada Trabzonspor öne geçti. Nwaiwu'nun attığı uzun topta savunma arkasına sarkan Pina, ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği top filelerle buluştu: 0-1
22. dakikada Trabzonspor gole çok yaklaştı. Orta alanda topu kapan Muçi, savunma arkasına sarkan Salah'a topu gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Salah'ın vuruşunda kaleci Victor'un müdahalesinin ardından Alanyaspor defansı topu uzaklaştırdı.
31. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında son çizgiye inen Hadergjonaj topu ceza sahasına ortaladı. Önce Arda Usluoğlu, sonra da Hwang altıpas içerisinde topa dokunamadı.
34. dakikada Trabzonspor farkı ikiye çıkardı. Rakip yarı sahasında Muçi'nin ara pasında Onuachu, topu sağdan bindirme yapan Salah'a aktardı. Meşin yuvarlağı kontrol eden Mısırlı yıldız, topu ağlara gönderdi: 0-2
Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARIDAN NOTLAR
Detaylar birazdan...
Öte yandan ligde puan durumu şu şekilde: