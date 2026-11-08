Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor-Trabzonspor karşılaşması, Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor markası Libero'da masaya yatırılıyor. Serkan Korkmaz, Haşmet Babaoğlu ve Ulaş Özdemir, bordo-mavililerin Alanya deplasmanındaki performansını ve maçta yaşanan gelişmeleri canlı yayında değerlendiriyor.

Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor markası Libero, Trendyol Süper Lig'de yaşanan gelişmeleri deneyimli yorumcuların değerlendirmeleriyle futbolseverlere aktarmaya devam ediyor. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma, Libero'nun özel canlı yayınında tüm yönleriyle değerlendiriliyor. Spor yorumcuları Serkan Korkmaz, Haşmet Babaoğlu ve Ulaş Özdemir, Alanyaspor-Trabzonspor mücadelesini Libero'nun canlı yayınında masaya yatırıyor. Libero maç sonu yayınını izlemek için TIKLAYINIZ. "TRABZONSPOR ARTIK KENDİ TEREDDÜTLERİNİ YENMEYE BAŞLADI" Trabzonspor'un oyun anlayışındaki değişimi değerlendiren Ulaş Özdemir, bordo-mavili ekibin hücum organizasyonlarında önemli bir dönüşüm yaşadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Trabzonspor artık rakibinden önce kendi tereddütlerini yenmeye başladı. Neydi bunlar? Yavaş hücum etmek, sürekli pas yaparak hücuma çıkmak gibi alışkanlıklar. Bunların hepsini rafa kaldırdı. Onun yerine takımı bir geçiş takımı hâline getirdi. Sağında Saviolo, solunda Cabral varken sen bu oyunu oynamalısın."

"Thomas Reis, bu kadar eksiğe rağmen takıma bir oyun kimliği kazandırdı. 'Biz takım olacağız, kompakt bir takım olacağız.' dedi. Trabzonspor bunu ilk 45 dakikada başardı. İkinci yarıda ise bence oyunu biraz daha rölantiye aldılar. Ancak bana göre tek bir sorun var ve bu da büyük bir sorun. Duran toplar büyük tehlike yaratıyor."

"3-4 NOKTA TRANSFERLE ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYI OLUR" Trabzonspor'un ligde ikinci sıraya yükselmesine dikkat çeken Özdemir, bordo-mavili ekibin devre arasında yapılacak takviyelerle şampiyonluk yarışında önemli bir konuma gelebileceğini ifade etti. "Trabzonspor bugün ikinci sıraya yükseldi. Tehlikenin farkında mısınız? Trabzonspor, Reis'ten sonra ivme kazandı. Bu kadar eksiğine rağmen takım şu anda ikinci sırada. Devre arasına kadar çok ciddi bir yara almazsa devre arasında yapılacak 3-4 nokta transferle şampiyonluğun en büyük adayı olur."