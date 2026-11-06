İlk kez bir mağlubiyetin ardından basın toplantısına katıldığını vurgulayan Reis, "İlk kez mağlubiyet aldıktan sonra burada oturuyorum. Mağlubiyetle birlikte karşınızdayım. İlk 15-20 dakika açıkçası, doğrusunu söylemek gerekirse en iyi performansımızı gösteremedik, en iyi performansımız bu değildi. Çok basit top kayıpları yaptık. İkili mücadeleleri kazanamadık. Kornerden de bir gol yedik açıkçası." ifadelerini kullandı.

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Almanya temsilcisi Freiburg'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, rakipleri karşısında en azından beraberliği hak edecek bir performans sergilediklerini düşündüğünü belirtti.

Thomas Reis (AA)

"EN AZINDAN BERABERLİĞİ HAK ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuncularının birbirleri için mücadele ettiğini ve gol fırsatları yakalamak adına büyük çaba gösterdiğini belirten Reis, takımının ortaya koyduğu performansla en azından beraberliği hak ettiğini savundu.

İkinci yarıda Freiburg'a fazla gol fırsatı tanımadıklarını dile getiren deneyimli teknik adam, "Aslında burada en azından bir beraberliği hak ettiğimizi düşünüyorum. Sadece gol bulamadık belki ama onun dışında birçok pozisyonumuzda golü bulabilecek, birçok fırsatımız da vardı. Freiburg açısından değerlendirecek olursak eğer, ikinci yarıda aslında gol fırsatları da çok yoktu. İlk yarı üzerinde de rakibimizin aslında çok fazla bir gol fırsatı olduğunu söyleyemeyiz. Ama günün sonunda maalesef kaybeden taraf biz olduk. Şu an odaklanmamız gereken şey, pazar günü oynayacağımız maç. O maçta elbette yine kazanmak istiyoruz." sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.