Trabzonspor evinde Freiburg'a mağlup: Reis ile ilk puan kaybı
UEFA Konferans Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşanıyor. İlk iki maçını kazanarak 6 puana ulaşan Trabzonspor, Papara Park'ta Alman temsilcisi Freiburg'u ağırladı. 20.45'te başlayan Trabzonspor-Freiburg maçında her iki taraf da 3 puan için ter döktü. Estonyalı Kristo Tohver'in yönettiği mücadelede Trabzonspor 1-0 mağlup oldu.
UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Trabzonspor, lig aşamasının üçüncü haftasında Almanya'nın Freiburg ekibini konuk etti. 5 Kasım 2026 Perşembe günü Papara Park'ta oynanan karşılaşma saat 20.45'te başladı. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlandı.
Estonya Futbol Federasyonundan Kristo Tohver'in yönettiği maçta bordo-mavililer, taraftarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılarak Avrupa'da 3'te 3 yapmayı hedefledi.
Mücadelede temsilcimiz Trabzonspor, Freiburg'un tek golüne engel olamadı ve karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı.
İLK YARIDAN NOTLAR
12. dakikada Eggestein'in ceza yayı gerisinden sert şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.
14. dakikada Grifo'nun sol taraftan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Matanovic'in kafa vuruşunda, topu kaleci Onana, sağ tarafına doğru yatarak çeldi. Ancak altıpas içinde Kübler, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1
21. dakikada Matanovic'in ceza alanı içinden şutunda, savunmaya çarpan topu kaleci Onana yatarak kontrol etti.
26. dakikada Salah'ın ceza yayının sağ tarafından kullandığı serbest atışta, baraja çarpan top kornere çıktı.
29. dakikada Muçi'nin ceza alanı dışı sağ çaprazından sert şutunda, yerden de seken top direğin yanından auta gitti.
39. dakikada Kübler'in kullandığı serbest atışta, kaleci Onana sol tarafına yatarak topa sahip oldu.
41. dakikada Saviolo'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde topu kontrol eden Salah'ın sert şutunda, top üstten auta gitti.
43. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında Eggestein'in pasında ceza alanı sol çaprazında Grifo'nun şutunda, top yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
İKİNCİ YARIDAN NOTLAR
Detaylar birazdan...
EKSİKLER BULUNUYOR
Trabzonspor'da UEFA listesine bildirilen isimlerden Dju, Aral Şimşir, Batagov, Folcarelli ve genç kaleci Onuralp Çevikkan sakatlıkları, Cabral da kart cezası nedeniyle forma giyemedi. Ayrıca, oynama izinleri olmayan Malinovskyi, Okay Yokuşlu, Metehan Mimaroğlu, Umut Nayir ve Ali Habeşoğlu da kadroda yer almadı.
Eksik oyuncuların yokluğunda altyapıdan kaleciler Ahmet Doğan Yıldırım ve Erol Can Çolak'ın yanı sıra, Mustafa Kuzey Akçay, Ahmet Cemil Güren ile Oğuzhan Ertem kadroda yer aldı.
"KAHROLSUN İSRAİL" SLOGANI
Maçın başlama düdüğü öncesinde Trabzonspor taraftarları İsrail'in Filistin topraklarında yaptığı soykırıma "Kahrolsun İsrail" sözleriyle dikkat çekti. Avrupa'da birçok ülkede yayınlanan mücadelede gösterilen bu tepki, katil İsrail'in yaptığı vahşeti tekrardan hatırlattı.
TARAFTAR'DAN FULL DESTEK
Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya ilgi gösterdi.
Tribünlerin önemli bir bölümünü dolduran bordo-mavili taraftarlar, takımlarına sevgi gösterilerinde bulundu. Bu arada Alman taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümün bir kısmını doldurarak takımlarına destek verdi.
Karşılaşma öncesi İspanya 2. Futbol Ligi'nde Andorra ile yapılan maçta rakip kaleciyle çarpıştığı pozisyonda hayatını kaybeden Tenerife'nin 30 yaşındaki İspanyol futbolcusu Jesus de Miguel Alameda için saygı duruşunda bulunuldu.