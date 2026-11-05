UEFA Konferans Ligi 'nde Türkiye'yi temsil eden Trabzonspor , lig aşamasının üçüncü haftasında Almanya'nın Freiburg ekibini konuk etti. 5 Kasım 2026 Perşembe günü Papara Park'ta oynanan karşılaşma saat 20.45'te başladı. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlandı.

Eksik oyuncuların yokluğunda altyapıdan kaleciler Ahmet Doğan Yıldırım ve Erol Can Çolak'ın yanı sıra, Mustafa Kuzey Akçay, Ahmet Cemil Güren ile Oğuzhan Ertem kadroda yer aldı.

Trabzonspor'da UEFA listesine bildirilen isimlerden Dju, Aral Şimşir, Batagov, Folcarelli ve genç kaleci Onuralp Çevikkan sakatlıkları, Cabral da kart cezası nedeniyle forma giyemedi. Ayrıca, oynama izinleri olmayan Malinovskyi, Okay Yokuşlu, Metehan Mimaroğlu, Umut Nayir ve Ali Habeşoğlu da kadroda yer almadı.

"KAHROLSUN İSRAİL" SLOGANI

Maçın başlama düdüğü öncesinde Trabzonspor taraftarları İsrail'in Filistin topraklarında yaptığı soykırıma "Kahrolsun İsrail" sözleriyle dikkat çekti. Avrupa'da birçok ülkede yayınlanan mücadelede gösterilen bu tepki, katil İsrail'in yaptığı vahşeti tekrardan hatırlattı.

TARAFTAR'DAN FULL DESTEK

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya ilgi gösterdi.

Tribünlerin önemli bir bölümünü dolduran bordo-mavili taraftarlar, takımlarına sevgi gösterilerinde bulundu. Bu arada Alman taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümün bir kısmını doldurarak takımlarına destek verdi.

Karşılaşma öncesi İspanya 2. Futbol Ligi'nde Andorra ile yapılan maçta rakip kaleciyle çarpıştığı pozisyonda hayatını kaybeden Tenerife'nin 30 yaşındaki İspanyol futbolcusu Jesus de Miguel Alameda için saygı duruşunda bulunuldu.