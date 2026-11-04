Thomas Reis (İHA)

"KALİTEMİZİN NE KADAR YÜKSEK OLDUĞUNU GÖSTERECEĞİZ"

Freiburg'u çok iyi tanıdığını belirten Alman teknik adam, rakibin fiziksel açıdan güçlü ve etkili bir baskı oyununa sahip olduğunu söyledi.

Reis, şu ifadeleri kullandı:

"Fiziksel olarak gayet güçlü iyi takımlardan bir tanesi ve iyi bir baskı stiline de sahip bir takım. Önde aktif olarak pres yapabilen bir takım. Bizim de yapmamız gereken şey doğru çözümleri bulmak olacak. Daha önce de Samsunspor'da çalışırken bir Alman takımı ile bir Avrupa maçında oynamıştık. Sonuç istediğim gibi olmamıştı ama umuyorum bu sefer farklı olacak diye düşünüyorum. Zor bir maç elbette ama iyi bir performans göstermek istediğimiz bir maç. Kalitemizin ne kadar yüksek olduğunu, Avrupa'da ne kadar başarılar kazanabileceğimizi göstereceğimiz bir maç olacak. Umarım sonucu da iyi olacak."