Thomas Reis'ten Freiburg maçı öncesi dikkat çeken sözler! Hücum hattında eksik çok
UEFA Konferans Ligi'nde Freiburg ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis, maç öncesi açıklamalarda bulundu. Hücum hattındaki eksiklere dikkat çeken Reis, "Hücum oyuncusu olarak değerlendirecek olursak belki 3-4 oyuncumuz var elimizde sadece." dedi.
UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında yarın sahasında Almanya temsilcisi Freiburg'u konuk edecek Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis, Papara Park'ta düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.
"KALİTEMİZİN NE KADAR YÜKSEK OLDUĞUNU GÖSTERECEĞİZ"
Freiburg'u çok iyi tanıdığını belirten Alman teknik adam, rakibin fiziksel açıdan güçlü ve etkili bir baskı oyununa sahip olduğunu söyledi.
Reis, şu ifadeleri kullandı:
"Fiziksel olarak gayet güçlü iyi takımlardan bir tanesi ve iyi bir baskı stiline de sahip bir takım. Önde aktif olarak pres yapabilen bir takım. Bizim de yapmamız gereken şey doğru çözümleri bulmak olacak. Daha önce de Samsunspor'da çalışırken bir Alman takımı ile bir Avrupa maçında oynamıştık. Sonuç istediğim gibi olmamıştı ama umuyorum bu sefer farklı olacak diye düşünüyorum. Zor bir maç elbette ama iyi bir performans göstermek istediğimiz bir maç. Kalitemizin ne kadar yüksek olduğunu, Avrupa'da ne kadar başarılar kazanabileceğimizi göstereceğimiz bir maç olacak. Umarım sonucu da iyi olacak."
"HÜCUMDA SADECE 3-4 OYUNCUMUZ VAR"
Takımdaki sakatlıklar nedeniyle mutsuz olduğunu ve özellikle hücum hattında oyuncu sıkıntısı yaşadıklarını vurgulayan Reis, şunları kaydetti:
"Hücum oyuncusu olarak değerlendirecek olursak belki 3-4 oyuncumuz var elimizde sadece. Elbette antrenör olarak A, B, C opsiyonlarınızın her zaman yanınızda olması gerekiyor, en iyi tercihleri yapmanız gerekiyor. Umuyorum yarın da böyle olacak. Umuyorum en iyi ilk 11'i sonrasında en iyi kadroyu çıkarıp puan ya da puanlarla ayrılacağız. Franculino ile Aral milli araya kadar bizimle birlikte olmayacaklar. Sonrasına bakacağız."