Takım içindeki birlik ve beraberliğin olumlu sonuçlara yansıdığını vurgulayan Tufan, "İnançlı, kuvvetli, diri bir takımımız olduğunu söyleyebilirim. Bireysel olarak, isim olarak da çok güçlü oyuncularımız var." dedi.

Ozan Tufan (AA)

"THOMAS REIS'İN GELİŞİNDEN SONRA..."

Teknik direktör Thomas Reis'in göreve gelmesiyle takımda olumlu bir değişim yaşandığını ifade eden Tufan, "Thomas Reis geldikten sonra her maça tek tek bakıyoruz. Her karşılaşmayı ayrı değerlendiriyoruz. Yoğun bir tempomuz var ve bunun meyvelerini alıyoruz. Güçlü bir oyuncu kadrosuna sahibiz. Herkes birbiri için mücadele ediyor. Ortaya çıkan tablo da bunun sonucu." ifadelerini kullandı.

Teknik heyetin takıma katkısına dikkati çeken Tufan, şunları kaydetti:

"Hocamızın gelişinden sonra yukarıya doğru bir ivme yakaladık. Hocamızın yardımcıları da bizi çok iyi hazırlıyor. Nerede ciddi, nerede daha neşeli antrenman yapacağımızı çok iyi analiz ediyorlar. Durumumuzdan memnunuz. Yarın da bu çalışmanın karşılığını alacağımız maçlardan birini oynayacağız. Umarım bu olumlu gidişatımız devam eder."