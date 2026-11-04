Ozan Tufan'dan A Milli Takım mesajı! "Cuma gününe alarm kurduk ve bekliyorum"
Trabzonsporlu Ozan Tufan, UEFA Konferans Ligi'ndeki Freiburg maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Thomas Reis'in göreve gelmesiyle takımın yükselişe geçtiğini belirten tecrübeli futbolcu, A Milli Takım'a yeniden dönmek istediğini söyleyerek "Cuma gününe alarm kurduk ve bekliyorum." dedi.
Trabzonsporlu futbolcu Ozan Tufan, Freiburg karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında takımın son durumunu, teknik direktör Thomas Reis'in katkılarını ve milli takım hedefini değerlendirdi.
"KAZANMAK İÇİN SAHADA OLACAĞIZ"
Thomas Reis'in göreve gelmesinin ardından takımın galibiyet serisi yakaladığını belirten Ozan Tufan, kadronun güçlü ve mücadeleci oyunculardan oluştuğunu söyledi.
Takım içindeki birlik ve beraberliğin olumlu sonuçlara yansıdığını vurgulayan Tufan, "İnançlı, kuvvetli, diri bir takımımız olduğunu söyleyebilirim. Bireysel olarak, isim olarak da çok güçlü oyuncularımız var." dedi.
"THOMAS REIS'İN GELİŞİNDEN SONRA..."
Teknik direktör Thomas Reis'in göreve gelmesiyle takımda olumlu bir değişim yaşandığını ifade eden Tufan, "Thomas Reis geldikten sonra her maça tek tek bakıyoruz. Her karşılaşmayı ayrı değerlendiriyoruz. Yoğun bir tempomuz var ve bunun meyvelerini alıyoruz. Güçlü bir oyuncu kadrosuna sahibiz. Herkes birbiri için mücadele ediyor. Ortaya çıkan tablo da bunun sonucu." ifadelerini kullandı.
Teknik heyetin takıma katkısına dikkati çeken Tufan, şunları kaydetti:
"Hocamızın gelişinden sonra yukarıya doğru bir ivme yakaladık. Hocamızın yardımcıları da bizi çok iyi hazırlıyor. Nerede ciddi, nerede daha neşeli antrenman yapacağımızı çok iyi analiz ediyorlar. Durumumuzdan memnunuz. Yarın da bu çalışmanın karşılığını alacağımız maçlardan birini oynayacağız. Umarım bu olumlu gidişatımız devam eder."
"KULÜBE BAĞLILIĞIMI GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORUM"
Yedek kalmayı sorun etmediğini ve Trabzonspor'a olan bağlılığını sahada göstermeye çalıştığını dile getiren 31 yaşındaki futbolcu, şu değerlendirmede bulundu:
"İsimler her zaman gelip geçici, önemli olan kulüpler. Ben de kulübüme olan bağlılığımı ortaya koymaya çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Yarın zor bir maç olacak. Alman futbol ekolünü en iyi bilen isimlerden biri Thomas Reis hocamız. Sakat oyuncularımız var ancak bu bizim için bir engel değil. Yarın önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Taraftarlarımıza güzel bir galibiyet armağan etmek istiyoruz."
"CUMA GÜNÜNE ALARM KURDUK VE BEKLİYORUM"
A Milli Futbol Takımı'nda yeniden forma giymek istediğini belirten Ozan Tufan, milli takıma çağrılma konusunda beklentisi olduğunu söyledi.
Tufan, "Milli takımda olmak her oyuncunun hayalidir. Ben de o futbolculardan biriyim. Yeniden milli takıma dönmek isterim. Sergen hocayla bu konuda herhangi bir iletişimim olmadı ancak tekrar milli takıma çağrılma konusunda beklentim var. Cuma gününe alarm kurduk ve bekliyorum. Bekleyip, göreceğiz." ifadelerini kullandı.