Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yı sahasında 2-0 mağlup eden Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki galibiyet serisini sürdürdü.

Bordo-mavili takımın başında başarılı bir başlangıç yapan Alman teknik adam, Süper Lig'de çıktığı ilk 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak kulüp tarihinde bir ilke imza attı.