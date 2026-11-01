Trabzonspor'da Thomas Reis tarihe geçti! Galatasaray ve Beşiktaş derken 5'te 5 yaptı
Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, bordo-mavili kulübün tarihine geçti. Alman çalıştırıcı, Galatasaray, Samsunspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK karşısında aldığı galibiyetlerle Trabzonspor'un başında çıktığı ilk 5 Süper Lig maçını kazanan ilk teknik direktör oldu.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yı sahasında 2-0 mağlup eden Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki galibiyet serisini sürdürdü.
Bordo-mavili takımın başında başarılı bir başlangıç yapan Alman teknik adam, Süper Lig'de çıktığı ilk 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak kulüp tarihinde bir ilke imza attı.
THOMAS REIS'TEN TRABZONSPOR TARİHİNDE BİR İLK
Trabzonspor'daki görevine Galatasaray karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetle başlayan Reis, Samsunspor ve Beşiktaş karşılaşmalarından da 3 puanla ayrıldı.
Çaykur Rizespor deplasmanında kazanarak ligdeki galibiyet serisini 4 maça çıkaran Alman çalıştırıcı, Gaziantep FK karşısındaki 2-0'lık sonuçla 5'te 5 yaptı.
Reis, böylece Trabzonspor tarihinde görev yaptığı ilk 5 Süper Lig maçının tamamını kazanan ilk teknik direktör olarak kayıtlara geçti.