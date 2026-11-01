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Trabzonspor'da hedef 5'te 5! Rakip Gaziantep FK

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trabzonspor'da hedef 5'te 5! Rakip Gaziantep FK

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında heyecan devam ediyor. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde çıkışa geçen Trabzonspor, Papara Park'ta Gaziantep FK'yi konuk edecek. Galibiyet serisini 5 maça taşımak isteyen bordo-mavililer ile 4 maçtır puan alamayan kırmızı-siyahlıların zorlu randevusu saat 16.00'da başlayacak.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek. Papara Park'ta saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Mücadele, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Trabzonspor'da hedef 5'te 5! Rakip Gaziantep FK - 1

Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki 4 lig maçını kazanan bordo-mavililer, Gaziantep FK karşısında da galip gelerek seriyi 5 maça çıkarmak istiyor. Son 4 lig karşılaşmasını kaybeden Gaziantep temsilcisi ise deplasmanda puan arayacak.

Trabzonspor'da hedef 5'te 5! Rakip Gaziantep FK - 2

İŞTE TRABZONSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Fabinho, Melih, Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu.

Gaziantep FK: Ataberk, Luis Perez, Sylla, Kerim, Camara, Efe, Bacuna, Gidado, Kozłowski, Sorescu, Stewart.

Trabzonspor'da hedef 5'te 5! Rakip Gaziantep FK - 3

TRABZONSPOR'DA 7 FUTBOLCUNUN SAKATLIĞI SÜRÜYOR

Bordo-mavili ekipte Franculino Dju, Aral Şimşir, Okay Yokuşlu, Arseniy Batagov, Ruslan Malinovskyi, Cihan Çanak ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları devam ediyor.

Trabzonspor'da hedef 5'te 5! Rakip Gaziantep FK - 4

GAZİANTEP FK'DE 1 CEZALI, 6 SAKAT

Gaziantep FK'de, Erzurumspor FK karşılaşmasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen savunma oyuncusu Myenty Abena forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan Fuat Bavuk, Nazım Sangare, Ulrich Meleke, Sontje Hansen, Kacper Tobiasz ve Ogün Özçiçek de kadroda yer alamayacak.

Trabzonspor'da hedef 5'te 5! Rakip Gaziantep FK - 5

GAZİANTEP FK, 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Ligde oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Gaziantep FK, 8 puanla haftaya 15. sırada girdi.

Son galibiyetini 4. haftada deplasmanda Göztepe'yi 4-2 yenerek alan kırmızı-siyahlılar, sonraki 5 karşılaşmada kazanamadı.

Bu süreçte Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Gaziantep temsilcisi; Kocaelispor'a 2-0, Arca Çorum FK'ye 3-0, İstanbul Başakşehir'e 2-1 ve Erzurumspor FK'ye 3-1 mağlup oldu. Son 4 lig maçından puan çıkaramayan ekip, galibiyet alamadığı 5 karşılaşmada 2 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

Trabzonspor'da hedef 5'te 5! Rakip Gaziantep FK - 6

TRABZONSPOR, 14 KARŞILAŞMADA HİÇ YENİLMEDİ

Trabzonspor, Süper Lig'de 8. sezonunu geçiren Gaziantep FK ile 15. kez karşılaşacak. Bordo-mavililer, rakibiyle ligde oynadığı 14 maçta 9 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 29 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 12 gol gördü. Trabzonspor, sahasında kazanarak Gaziantep FK karşısındaki yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

PAPARA PARK'TA 7 MAÇTA 6 GALİBİYET

Trabzonspor, Gaziantep FK'yi konuk ettiği 7 lig maçında 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Bordo-mavililer; 2019-2020 sezonunda 4-1, 2020-2021'de 1-0, 2021-2022'de 3-0, 2022-2023'te 3-2, 2023-2024'te 4-2 ve 2024-2025'te 3-2 kazandı. Geçen sezon oynanan karşılaşma ise 1-1 sona erdi.

Trabzonspor, sahasındaki bu maçlarda 19 gol atarken 8 gol yedi.

Trabzonspor'da hedef 5'te 5! Rakip Gaziantep FK - 7

DEPLASMANDA 3 GALİBİYET, 4 BERABERLİK

Karadeniz ekibi, Gaziantep temsilcisiyle deplasmanda oynadığı 7 karşılaşmada da yenilmedi. Bu maçlarda 3 galibiyet ve 4 beraberlik alan Trabzonspor, 10 gol atarken kalesinde 4 gol gördü.

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