Trabzonspor'dan kritik deplasman galibiyeti! Biotekno Körfez Basket karşısında 89-83'lük zafer
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Biotekno Körfez Basket'i 89-83 mağlup etti. İlk çeyreği geride kapatan bordo-mavililer, ikinci periyotta üstünlüğü ele geçirirken son çeyrekte rakibinin geri dönüşüne izin vermedi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Biotekno Körfez Basket'i 89-83 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Biotekno Körfez Basket'i deplasmanda 89-83 mağlup eden Trabzonspor, ligdeki 4. galibiyetine ulaştı. Bordo-mavililer, 6 karşılaşmada elde ettiği 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle puanını 10'a çıkardı.
Ev sahibi Biotekno Körfez Basket ise sezonun 4. yenilgisini yaşayarak 8 puanda kaldı. Trabzonspor, ligin 7. haftasında Aliağa Petkimspor'u konuk edecek. Biotekno Körfez Basket ise Türk Telekom deplasmanına çıkacak.
MAÇTAN NOTLAR
Karşılaşma, Trabzonspor'un kazandığı faulün ardından Keene'nin serbest atışlardan kaydettiği sayılarla başladı. İki takımın karşılıklı basketler bulduğu mücadelede ev sahibi ekip, skor üstünlüğünü ele geçirerek rakibinin öne geçmesine izin vermedi. Biotekno Körfez Basket, ilk çeyreği 28-24 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte etkili bir performans sergileyen Trabzonspor, soyunma odasına 45-43 üstün gitti.
İkinci yarıya etkili başlayan Karadeniz temsilcisi, başarılı savunmasıyla 24. dakikada farkı 11 sayıya (54-43) çıkardı. Üçüncü çeyreğin ikinci bölümünde hücumdaki etkinliğini artıran Biotekno Körfez Basket, farkı azaltmayı başardı. Ancak Trabzonspor, son çeyreğe 62-58 önde girdi.
Dengeli geçen son çeyrekte Biotekno Körfez Basket, 37. dakikada skoru 79-79'a getirerek eşitliği sağladı. Kalan bölümde yeniden üstünlüğü ele geçiren Trabzonspor, karşılaşmadan 89-83 galip ayrıldı.