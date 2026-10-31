Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Biotekno Körfez Basket'i 89-83 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Biotekno Körfez Basket'i deplasmanda 89-83 mağlup eden Trabzonspor, ligdeki 4. galibiyetine ulaştı. Bordo-mavililer, 6 karşılaşmada elde ettiği 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle puanını 10'a çıkardı.

Ev sahibi Biotekno Körfez Basket ise sezonun 4. yenilgisini yaşayarak 8 puanda kaldı. Trabzonspor, ligin 7. haftasında Aliağa Petkimspor'u konuk edecek. Biotekno Körfez Basket ise Türk Telekom deplasmanına çıkacak.