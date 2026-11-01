BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Başkan Doğan, İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 102 dönümlük arazi aldıklarını hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla işlemlere başlandığını ve sürecin devam ettiğini aktardı.

"Arnavutköy'de, İstanbul'da 102 dönümlük bir arazinin tahsisi Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başladı. İşlemler devam ediyor. Muhtemelen bir ay içerisinde bu değerli araziyi kulübümüzün bünyesine katacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla bu konuyu görüşmüştük. Kendisi bizi ikiletmeden arazinin tahsisi için talimat verdi. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum."

"BİZİM POLEMİKLERLE, TARTIŞMALARLA İŞİMİZ YOK"

Çok iyi bir kadroyla yola devam ettiklerini vurgulayan Doğan, şöyle konuştu:

"Bugün futbol oynayan üç tane ikon futbolcu sayın desem Messi deriz, Cristiano Ronaldo deriz, Muhammed Salah deriz. Bunlardan bir tanesi Trabzon'da, Trabzonspor tesislerinde idman yapıyor, Trabzonspor formasıyla sahaya çıkıyor. Diğer çok önemli oyuncular transfer ettik. Çok değerli bir hocamız var. Oyunculara çok pozitif bir enerji aşılıyor. Bizlere de pozitif enerji aşılıyor. Her şey çok güzel gidiyor. Her şey çok güzel giderken ben herhangi bir tartışma içerisinde olmak istemiyorum."