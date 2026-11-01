Trabzonspor'un net borcu açıklandı! Ertuğrul Doğan'dan "Dünya bizi konuşuyor" sözleri
Trabzonspor Kulübünün 61. Olağan Divan Genel Kurulu Toplantısı'nda bordo-mavili kulübün net borcu 2 milyar 951 milyon 477 bin 836 lira olarak açıklandı. Başkan Ertuğrul Doğan, son bir yılda 100 milyon avroyu aşan oyuncu satışı gerçekleştirdiklerini belirterek kulübün ekonomik durumu, transfer politikası ve yeni projelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Öte yandan Doğan, arazi tahsisindeki yardımları için Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.
Trabzonspor Kulübünün Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen 61. Olağan Divan Genel Kurulu Toplantısı'nda konuşan Başkan Ertuğrul Doğan, zor günlerde kendilerinin yanında olanlara teşekkür etti.
Kulübün başarılı olabilmesi için Trabzonsporluların birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğini belirten Doğan, göreve geldiği günden bu yana tartışmalara girmeden herkesin yanında olduğunu kaydetti.
İşte Trabzonspor Başkanı Doğan'ın tüm açıklamaları...
"SAHADA BAŞARILI OLMAK ZORUNDAYIZ"
Doğan, yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da Trabzonspor'u konuştuğunu ve futbolcuların kulüpte mutlu olduğunu ifade etti.
Kulüpte yönetici ve başkan olarak 8. yılını doldurduğunu hatırlatan Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"3-4 yıllık planlama dememize rağmen değişim yapma durumunda kaldık. Başarılı bir geçiş süreci yarattık. Değerli hocamız ve futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Çok büyük mücadele verdiler. Benim ve onlar için stresli bir dönemli. Hızlı ve iyi bir geçiş yaptık. Şu an iyi gidiyoruz. İyi gitmenin dışında artık Türkiye değil dünya Trabzonspor'u konuşuyor. Sattığımız ve getirdiğimiz oyuncuları konuşuyor. Bu şehir isterse kimileri getirebileceğini gösterdi. Futbolcular Trabzon'a gelir ve çok mutlu olur. Her yerde Trabzonspor'u anlatıyorlar. Sahada başarılı olmak zorundayız. Altını çiziyorum, her yerde başarılı olmak zorundayız. Sadece futbolda değil, kadın futbolunda başarılı olmak zorundayız, basketbolda başarılı olmak zorundayız. Başarılı olunması için de her yerde ne yapılması gerekiyorsa maddi manevi tamamı fazlasıyla yapılıyor. Herkes de bu konuda rahat olsun. Ben de değerli oyuncularımızdan, değerli hocalarımızdan, basketbol takımımızdan, kadın ve erkek futbol takımımızdan, hepsinden kupalar bekliyorum. Bu şehir bunları hak ediyor."
"BİR KİŞİYE BAĞLI BİR SİSTEM DEĞİL BU"
Son yıllarda oyuncu satışlarında önemli başarılar elde ettiklerine dikkati çeken Doğan, şunları söyledi:
"Yaklaşık olarak son bir yılda 100 milyon avronun üzerinde bir oyuncu satışı gerçekleştirdik. Trabzonspor tarihinde buna benzer bir şey yok. Bizim şu anda scout anlamında birbirinden haberi olmayan 4-5 ekiple çalışıyoruz. Her oyuncu için 5-6 rapor alınıyor. Eğer 3-4 tanesi olumluysa hocamıza gidiyor, hocamız da bir karar veriyor. Dolayısıyla biz bir sistem kurduk ve bu sistemi devam ettiriyoruz. Bir kişiye bağlı bir sistem değil bu. Bu konuda herkesin rahat olmasını istiyorum."
TRABZONSPOR'UN BORCUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Kulübün borcuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doğan, şu ifadeleri kullandı:
"Biz geldiğimizde borcumuz 3 milyar seviyelerindeydi. Rakiplerimiz de 4,5-5 milyar seviyelerindeydi. Şimdi rakiplerimiz 35 milyarda, biz 3 milyardayız. Ülkemizdeki maalesef şu anda faizlere baktığımız zaman ne demek istediğimi anlıyorsunuz muhtemelen. Yani bir yıl sonra, çok büyük kulüpler kendileri ama belli bir şeyi artık ödeyecek durumdan çıkmaya başlayacak. Biz burada gerekli zamanda gerekli tedbiri aldık ve haklı çıktık."