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Trabzonspor evinde Gaziantep FK'ya karşı hata yapmadı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trabzonspor evinde Gaziantep FK'ya karşı hata yapmadı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında heyecan devam ediyor. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde çıkışa geçen Trabzonspor, Papara Park'ta Gaziantep FK'yi konuk etti. Galibiyet serisini 5 maça taşımak isteyen bordo-mavililer ile 4 maçtır puan alamayan kırmızı-siyahlıların zorlu randevusu saat 16.00'da başladı. Zorlu mücadelede ev sahibi Trabzonspor, Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi konuk etti. Papara Park'ta saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetti. Mücadele, beIN Sports 1'den naklen yayınlandı.

Zirve yarışındaki kritik mücadelede Trabzonspor, konuk ettiği Gaziantep FK karşısında hata yapmadı ve mücadeleyi 2-0 kazandı.

Trabzonspor evinde Gaziantep FK'ya karşı hata yapmadı - 1

İLK YARIDAN NOTLAR

7. dakikada Gidado'nun pasında savunmanın arkasına sarkan Sorescu'nun şutunda, top az farkla üstten auta gitti.

10. dakikada Muçi'nin soldan ortasında ceza alanı içinde Onuachu'nun gelişine şutunda, top auta çıktı.

25. dakikada Bacuna'nın uzak mesafeden şutunda, kaleci Onana üzerine gelen topu kontrol etti.

34. dakikada Kerim Çalhanoğlu'nun soldan pasında sağ çaprazdan ceza alanına giren Sorescu'nun şutunda, kaleci Onana topu önledi.

36. dakikada ceza alanı sol tarafında Pina'dan sıyrılan Camara'nın şutunda, kaleci Onana topu çeldi.

39. dakikada Cabral'ın soldan ortasında ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

45+1. dakikada Muçi'nin pasında Saviolo'nun ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Ataberk Dadakdeniz topu kornere çeldi.

45+2. dakikada Trabzonspor öne geçti. Salah'ın soldan kullandığı köşe atışında ön tarafta Muçi, topu arkaya doğru çıkardı. Savic de önüne gelen meşin yuvarlağı dokunarak filelere gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Trabzonspor evinde Gaziantep FK'ya karşı hata yapmadı - 2

İKİNCİ YARIDAN NOTLAR

61. dakikada Muçi'nin ceza alanı dışı sol çaprazdan şutunda top, kaleci Ataberk Dadakdeniz'in solundan filelerle buluştu: 2-0.

75. dakikada Gidado'nun pasında ceza alanı sol çaprazında kaleci Onana ile karşı karşıya kalan Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda top, açıyı daraltan Onana'dan kornere çıktı.

85. dakikada Pina'nın sağdan ortasında yakın mesafeden Umut Nayir'in şutunda, top yandan auta gitti.

90. dakikada Sebahattin Destici'nin sağdan ortasında, ceza alanı içinde Maxim'in kafa vuruşunda top kaleci Onana da kaldı.

90+4. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın pasında, sağdan ceza alanına giren Salah'ın şutunda kaleci Ataberk Dadakteniz, tehlikeyi önledi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Trabzonspor evinde Gaziantep FK'ya karşı hata yapmadı - 3

TRABZONSPOR'DA 7 FUTBOLCUNUN SAKATLIĞI SÜRÜYOR

Trabzonspor'da Franculino Dju, Aral Şimşir, Okay Yokuşlu, Arseniy Batagov, Ruslan Malinovskyi, Cihan Çanak ve genç kaleci Onuralp Çevikkan forma giyemedi.

Trabzonspor evinde Gaziantep FK'ya karşı hata yapmadı - 4

ONUACHU GERİ DÖNDÜ

Trabzonspor'da tedavisi tamamlanan Paul Onuachu, Franculino Dju'nun yerine forma giydi.

En son Samsunspor maçında 12 dakika forma giyen Nijeryalı oyuncu, sakatlığı nedeniyle oynayamadığı Beşiktaş ve Çaykur Rizespor maçının ardından tekrar formasına kavuştu.

Trabzonspor evinde Gaziantep FK'ya karşı hata yapmadı - 5

TRABZONSPOR, 15 KARŞILAŞMADA HİÇ YENİLMEDİ

Trabzonspor, Süper Lig'de 8. sezonunu geçiren Gaziantep FK ile 15. kez karşılaştı. Bordo-mavililer, rakibiyle ligde oynadığı 15 maçta 10 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 31 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 12 gol gördü.

PAPARA PARK'TA 8 MAÇTA 7 GALİBİYET

Trabzonspor, Gaziantep FK'yi konuk ettiği 8 lig maçında 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Bordo-mavililer; 2019-2020 sezonunda 4-1, 2020-2021'de 1-0, 2021-2022'de 3-0, 2022-2023'te 3-2, 2023-2024'te 4-2 ve 2024-2025'te 3-2 kazandı. Geçen sezon oynanan karşılaşma ise 1-1 sona erdi.

Trabzonspor, sahasındaki bu maçlarda 21 gol atarken 8 gol yedi.

Öte yandan ligde puan durumu şu şekilde:

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