Trabzonspor'da Franculino Dju, Aral Şimşir, Okay Yokuşlu, Arseniy Batagov, Ruslan Malinovskyi, Cihan Çanak ve genç kaleci Onuralp Çevikkan forma giyemedi.

En son Samsunspor maçında 12 dakika forma giyen Nijeryalı oyuncu, sakatlığı nedeniyle oynayamadığı Beşiktaş ve Çaykur Rizespor maçının ardından tekrar formasına kavuştu.

Trabzonspor'da tedavisi tamamlanan Paul Onuachu, Franculino Dju'nun yerine forma giydi.

TRABZONSPOR, 15 KARŞILAŞMADA HİÇ YENİLMEDİ

Trabzonspor, Süper Lig'de 8. sezonunu geçiren Gaziantep FK ile 15. kez karşılaştı. Bordo-mavililer, rakibiyle ligde oynadığı 15 maçta 10 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 31 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 12 gol gördü.

PAPARA PARK'TA 8 MAÇTA 7 GALİBİYET

Trabzonspor, Gaziantep FK'yi konuk ettiği 8 lig maçında 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Bordo-mavililer; 2019-2020 sezonunda 4-1, 2020-2021'de 1-0, 2021-2022'de 3-0, 2022-2023'te 3-2, 2023-2024'te 4-2 ve 2024-2025'te 3-2 kazandı. Geçen sezon oynanan karşılaşma ise 1-1 sona erdi.

Trabzonspor, sahasındaki bu maçlarda 21 gol atarken 8 gol yedi.

Öte yandan ligde puan durumu şu şekilde: