Trabzonspor evinde Gaziantep FK'ya karşı hata yapmadı
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında heyecan devam ediyor. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde çıkışa geçen Trabzonspor, Papara Park'ta Gaziantep FK'yi konuk etti. Galibiyet serisini 5 maça taşımak isteyen bordo-mavililer ile 4 maçtır puan alamayan kırmızı-siyahlıların zorlu randevusu saat 16.00'da başladı. Zorlu mücadelede ev sahibi Trabzonspor, Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi konuk etti. Papara Park'ta saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetti. Mücadele, beIN Sports 1'den naklen yayınlandı.
Zirve yarışındaki kritik mücadelede Trabzonspor, konuk ettiği Gaziantep FK karşısında hata yapmadı ve mücadeleyi 2-0 kazandı.
İLK YARIDAN NOTLAR
7. dakikada Gidado'nun pasında savunmanın arkasına sarkan Sorescu'nun şutunda, top az farkla üstten auta gitti.
10. dakikada Muçi'nin soldan ortasında ceza alanı içinde Onuachu'nun gelişine şutunda, top auta çıktı.
25. dakikada Bacuna'nın uzak mesafeden şutunda, kaleci Onana üzerine gelen topu kontrol etti.
34. dakikada Kerim Çalhanoğlu'nun soldan pasında sağ çaprazdan ceza alanına giren Sorescu'nun şutunda, kaleci Onana topu önledi.
36. dakikada ceza alanı sol tarafında Pina'dan sıyrılan Camara'nın şutunda, kaleci Onana topu çeldi.
39. dakikada Cabral'ın soldan ortasında ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.
45+1. dakikada Muçi'nin pasında Saviolo'nun ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Ataberk Dadakdeniz topu kornere çeldi.
45+2. dakikada Trabzonspor öne geçti. Salah'ın soldan kullandığı köşe atışında ön tarafta Muçi, topu arkaya doğru çıkardı. Savic de önüne gelen meşin yuvarlağı dokunarak filelere gönderdi: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı, bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARIDAN NOTLAR
61. dakikada Muçi'nin ceza alanı dışı sol çaprazdan şutunda top, kaleci Ataberk Dadakdeniz'in solundan filelerle buluştu: 2-0.
75. dakikada Gidado'nun pasında ceza alanı sol çaprazında kaleci Onana ile karşı karşıya kalan Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda top, açıyı daraltan Onana'dan kornere çıktı.
85. dakikada Pina'nın sağdan ortasında yakın mesafeden Umut Nayir'in şutunda, top yandan auta gitti.
90. dakikada Sebahattin Destici'nin sağdan ortasında, ceza alanı içinde Maxim'in kafa vuruşunda top kaleci Onana da kaldı.
90+4. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın pasında, sağdan ceza alanına giren Salah'ın şutunda kaleci Ataberk Dadakteniz, tehlikeyi önledi.
Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.