TRABZONSPOR, 14 KARŞILAŞMADA HİÇ YENİLMEDİ

Trabzonspor, Süper Lig'de 8. sezonunu geçiren Gaziantep FK ile 15. kez karşılaşıyor Bordo-mavililer, rakibiyle ligde oynadığı 14 maçta 9 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 29 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 12 gol gördü. Trabzonspor, sahasında kazanarak Gaziantep FK karşısındaki yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

PAPARA PARK'TA 7 MAÇTA 6 GALİBİYET

Trabzonspor, Gaziantep FK'yi konuk ettiği 7 lig maçında 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Bordo-mavililer; 2019-2020 sezonunda 4-1, 2020-2021'de 1-0, 2021-2022'de 3-0, 2022-2023'te 3-2, 2023-2024'te 4-2 ve 2024-2025'te 3-2 kazandı. Geçen sezon oynanan karşılaşma ise 1-1 sona erdi.

Trabzonspor, sahasındaki bu maçlarda 19 gol atarken 8 gol yedi.