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CANLI Trabzonspor'da hedef 5'te 5! Rakip Gaziantep FK

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CANLI Trabzonspor'da hedef 5'te 5! Rakip Gaziantep FK

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında heyecan devam ediyor. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde çıkışa geçen Trabzonspor, Papara Park'ta Gaziantep FK'yi konuk ediyor. Galibiyet serisini 5 maça taşımak isteyen bordo-mavililer ile 4 maçtır puan alamayan kırmızı-siyahlıların zorlu randevusu saat 16.00'da başladı. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi konuk ediyor. Papara Park'ta saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetiyor. Mücadele, beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki 4 lig maçını kazanan bordo-mavililer, Gaziantep FK karşısında da galip gelerek seriyi 5 maça çıkarmak istiyor. Son 4 lig karşılaşmasını kaybeden Gaziantep temsilcisi ise deplasmanda puan arayıyor.

Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

CANLI Trabzonspor'da hedef 5'te 5! Rakip Gaziantep FK - 1

İŞTE TRABZONSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Fabinho, Melih, Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu.

Gaziantep FK: Ataberk, Luis Perez, Sylla, Kerim, Camara, Efe, Bacuna, Gidado, Kozłowski, Sorescu, Stewart.

CANLI Trabzonspor'da hedef 5'te 5! Rakip Gaziantep FK - 2

İLK YARIDAN NOTLAR

7. dakikada Gidado'nun pasında savunmanın arkasına sarkan Sorescu'nun şutunda, top az farkla üstten auta gitti.

10. dakikada Muçi'nin soldan ortasında ceza alanı içinde Onuachu'nun gelişine şutunda, top auta çıktı.

25. dakikada Bacuna'nın uzak mesafeden şutunda, kaleci Onana üzerine gelen topu kontrol etti.

34. dakikada Kerim Çalhanoğlu'nun soldan pasında sağ çaprazdan ceza alanına giren Sorescu'nun şutunda, kaleci Onana topu önledi.

36. dakikada ceza alanı sol tarafında Pina'dan sıyrılan Camara'nın şutunda, kaleci Onana topu çeldi.

39. dakikada Cabral'ın soldan ortasında ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

45+1. dakikada Muçi'nin pasında Saviolo'nun ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Ataberk Dadakdeniz topu kornere çeldi.

45+2. dakikada Trabzonspor öne geçti. Salah'ın soldan kullandığı köşe atışında ön tarafta Muçi, topu arkaya doğru çıkardı. Savic de önüne gelen meşin yuvarlağı dokunarak filelere gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

CANLI Trabzonspor'da hedef 5'te 5! Rakip Gaziantep FK - 3

TRABZONSPOR'DA 7 FUTBOLCUNUN SAKATLIĞI SÜRÜYOR

Trabzonspor'da Franculino Dju, Aral Şimşir, Okay Yokuşlu, Arseniy Batagov, Ruslan Malinovskyi, Cihan Çanak ve genç kaleci Onuralp Çevikkan forma giyemedi.

CANLI Trabzonspor'da hedef 5'te 5! Rakip Gaziantep FK - 4

GAZİANTEP FK'DE 1 CEZALI, 6 SAKAT

Gaziantep FK'de, Erzurumspor FK karşılaşmasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen savunma oyuncusu Myenty Abena forma giyemiyor.

Sakatlıkları bulunan Fuat Bavuk, Nazım Sangare, Ulrich Meleke, Sontje Hansen, Kacper Tobiasz ve Ogün Özçiçek de kadroda yer alamıyor.

ONUACHU GERİ DÖNDÜ

Trabzonspor'da tedavisi tamamlanan Paul Onuachu, Franculino Dju'nun yerine forma giydi.

En son Samsunspor maçında 12 dakika forma giyen Nijeryalı oyuncu, sakatlığı nedeniyle oynayamadığı Beşiktaş ve Çaykur Rizespor maçının ardından tekrar formasına kavuştu.

CANLI Trabzonspor'da hedef 5'te 5! Rakip Gaziantep FK - 5

GAZİANTEP FK, 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Ligde oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Gaziantep FK, 8 puanla haftaya 15. sırada girdi.

Son galibiyetini 4. haftada deplasmanda Göztepe'yi 4-2 yenerek alan kırmızı-siyahlılar, sonraki 5 karşılaşmada kazanamadı.

Bu süreçte Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Gaziantep temsilcisi; Kocaelispor'a 2-0, Arca Çorum FK'ye 3-0, İstanbul Başakşehir'e 2-1 ve Erzurumspor FK'ye 3-1 mağlup oldu. Son 4 lig maçından puan çıkaramayan ekip, galibiyet alamadığı 5 karşılaşmada 2 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

CANLI Trabzonspor'da hedef 5'te 5! Rakip Gaziantep FK - 6

TRABZONSPOR, 14 KARŞILAŞMADA HİÇ YENİLMEDİ

Trabzonspor, Süper Lig'de 8. sezonunu geçiren Gaziantep FK ile 15. kez karşılaşıyor Bordo-mavililer, rakibiyle ligde oynadığı 14 maçta 9 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 29 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 12 gol gördü. Trabzonspor, sahasında kazanarak Gaziantep FK karşısındaki yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

PAPARA PARK'TA 7 MAÇTA 6 GALİBİYET

Trabzonspor, Gaziantep FK'yi konuk ettiği 7 lig maçında 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Bordo-mavililer; 2019-2020 sezonunda 4-1, 2020-2021'de 1-0, 2021-2022'de 3-0, 2022-2023'te 3-2, 2023-2024'te 4-2 ve 2024-2025'te 3-2 kazandı. Geçen sezon oynanan karşılaşma ise 1-1 sona erdi.

Trabzonspor, sahasındaki bu maçlarda 19 gol atarken 8 gol yedi.

CANLI Trabzonspor'da hedef 5'te 5! Rakip Gaziantep FK - 7

DEPLASMANDA 3 GALİBİYET, 4 BERABERLİK

Karadeniz ekibi, Gaziantep temsilcisiyle deplasmanda oynadığı 7 karşılaşmada da yenilmedi. Bu maçlarda 3 galibiyet ve 4 beraberlik alan Trabzonspor, 10 gol atarken kalesinde 4 gol gördü.

Öte yandan ligde puan durumu şu şekilde:

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