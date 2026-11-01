CANLI Trabzonspor'da hedef 5'te 5! Rakip Gaziantep FK
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında heyecan devam ediyor. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde çıkışa geçen Trabzonspor, Papara Park'ta Gaziantep FK'yi konuk ediyor. Galibiyet serisini 5 maça taşımak isteyen bordo-mavililer ile 4 maçtır puan alamayan kırmızı-siyahlıların zorlu randevusu saat 16.00'da başladı. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi konuk ediyor. Papara Park'ta saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetiyor. Mücadele, beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.
Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki 4 lig maçını kazanan bordo-mavililer, Gaziantep FK karşısında da galip gelerek seriyi 5 maça çıkarmak istiyor. Son 4 lig karşılaşmasını kaybeden Gaziantep temsilcisi ise deplasmanda puan arayıyor.
Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
İŞTE TRABZONSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11'LERİ
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Fabinho, Melih, Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu.
Gaziantep FK: Ataberk, Luis Perez, Sylla, Kerim, Camara, Efe, Bacuna, Gidado, Kozłowski, Sorescu, Stewart.
İLK YARIDAN NOTLAR
7. dakikada Gidado'nun pasında savunmanın arkasına sarkan Sorescu'nun şutunda, top az farkla üstten auta gitti.
10. dakikada Muçi'nin soldan ortasında ceza alanı içinde Onuachu'nun gelişine şutunda, top auta çıktı.
25. dakikada Bacuna'nın uzak mesafeden şutunda, kaleci Onana üzerine gelen topu kontrol etti.
34. dakikada Kerim Çalhanoğlu'nun soldan pasında sağ çaprazdan ceza alanına giren Sorescu'nun şutunda, kaleci Onana topu önledi.
36. dakikada ceza alanı sol tarafında Pina'dan sıyrılan Camara'nın şutunda, kaleci Onana topu çeldi.
39. dakikada Cabral'ın soldan ortasında ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.
45+1. dakikada Muçi'nin pasında Saviolo'nun ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Ataberk Dadakdeniz topu kornere çeldi.
45+2. dakikada Trabzonspor öne geçti. Salah'ın soldan kullandığı köşe atışında ön tarafta Muçi, topu arkaya doğru çıkardı. Savic de önüne gelen meşin yuvarlağı dokunarak filelere gönderdi: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı, bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.