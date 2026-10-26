Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmanın ardından dostluk ve kardeşlik mesajı yayımladı. Ev sahibi kulübün gösterdiği misafirperverliğe teşekkür eden Doğan, Trabzon ve Rize arasındaki güçlü bağların korunmasının önemine dikkat çekti.



Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Ali Zeki Saruhan ve yönetim kurulu üyelerine gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür mesajı yayımladı. Doğan açıklamasında, "Öncelikle Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Sayın Ali Zeki Saruhan başta olmak üzere, tüm yönetim kurulu üyelerine göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum. Bugün bir kez daha gördük ki; Trabzon ve Rize, rekabetin sahada kaldığı, dostluğun ise her zaman kazandığı iki kardeş şehirdir. Karadeniz insanının misafirperverliğini, samimiyetini ve birbirine olan bağlılığını tüm Türkiye'ye bir kez daha göstermiş olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.