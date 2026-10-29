Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor'da Franculino Dju'nun sakatlığı teknik heyeti düşündürüyor. Çaykur Rizespor deplasmanında attığı iki golle galibiyette önemli rol oynayan 22 yaşındaki futbolcunun sağlık durumuna ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Franculino Dju (AA)

FRANCULINO DJU'NUN SAKATLIĞINDA SON DURUM

Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından kasında ağrı hisseden Franculino Dju'nun yapılan kontrollerinde arka adalesinde gerilme tespit edildiği belirtildi.

Bordo-mavili ekibin sağlık heyeti, genç golcünün tedavi sürecini yakından takip ederken oyuncunun Gaziantep FK karşılaşmasında riske edilmemesi planlanıyor.

GAZİANTEP FK MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Trabzonspor'da Franculino Dju'nun pazar günü oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasında forma giymesi belirsizliğini koruyor.

Teknik heyetin, oyuncunun sakatlığının ilerlememesi adına tedbirli hareket ettiği ve tamamen hazır hale gelmeden sahaya çıkmasını istemediği ifade edildi.

Genç futbolcunun tedavisi takımın izinli olduğu dönemde de devam etti.