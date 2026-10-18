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Trabzonspor-Beşiktaş derbisi yapay zekaya göre nasıl sonuçlanır?: İşte merak edilen tahmin

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, pazartesi günü saat 20.00'de kozlarını paylaşacak. Bordo-mavililerin taraftarı önünde galibiyet arayacağı, siyah-beyazlıların ise üç puan hedefiyle sahaya çıkacağı dev karşılaşma öncesinde yapay zekâdan dikkat çeken bir tahmin geldi. Derbiyi 15'er dakikalık bölümler hâlinde değerlendiren yapay zekâ; muhtemel golcüleri, öne çıkabilecek futbolcuları, topla oynama oranlarını ve şut istatistiklerini öngördü. Peki, yapay zekâya göre Trabzonspor-Beşiktaş derbisi kaç kaç bitecek? İşte 90 dakikaya ilişkin tahmini maç senaryosu...

Trabzonspor-Beşiktaş derbisi yapay zekaya göre nasıl sonuçlanır?: İşte merak edilen tahmin 1

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, pazartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Türk futbolunun iki köklü kulübünü buluşturacak kritik mücadele öncesinde gözler sahada yaşanacaklara çevrildi. Bordo-mavililer, taraftar desteğini arkasına alarak galibiyete uzanmayı hedeflerken siyah-beyazlılar ise zorlu deplasmandan üç puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Peki yapay zeka maçı nasıl yorumladı? Derbi mücadelesinde neler yaşanacak? Karşılaşmayı kim kazanır?

İşte yapay zekanın Trabzonspor-Beşiktaş derbisi yorumu...

Trabzonspor-Beşiktaş derbisi yapay zekaya göre nasıl sonuçlanır?: İşte merak edilen tahmin 2

0-15 DAKİKA: TRABZONSPOR BASKISI

Karşılaşmanın ilk bölümünde taraftar desteğini arkasına alacak Trabzonspor'un ön alan baskısıyla Beşiktaş savunmasını zorlaması bekleniyor. Bordo-mavililerin özellikle Muhammed Salah ve Ernest Muçi üzerinden hücum geliştirmesi, Beşiktaş'ın ise Leandro Trossard ile hızlı çıkışlar araması muhtemel.

Yapay zekâ senaryosuna göre ilk 15 dakikada Trabzonspor'un daha fazla pozisyon üretmesine rağmen iki takımın da gol bulamaması öngörülüyor.

Trabzonspor-Beşiktaş derbisi yapay zekaya göre nasıl sonuçlanır?: İşte merak edilen tahmin 3

15-30. DAKİKA: BEŞİKTAŞ DENGEYİ SAĞLAYABİLİR

İlk bölümdeki baskıyı kırması beklenen Beşiktaş'ın orta sahada daha fazla topa sahip olarak oyunun kontrolünü dengelemeye çalışacağı tahmin ediliyor.

Siyah-beyazlıların Trossard'ın hareketliliği ve hücum hattının savunma arkasına yapacağı koşularla tehlike yaratabileceği değerlendiriliyor. Ancak bu bölümde Trabzonspor'un hızlı hücumlarından birinde Franculino Djú'nun gol bulması olası senaryolar arasında.

Tahmini skor: Trabzonspor 1-0 Beşiktaş

Trabzonspor-Beşiktaş derbisi yapay zekaya göre nasıl sonuçlanır?: İşte merak edilen tahmin 4

30-45. DAKİKA: BEŞİKTAŞ'TAN EŞİTLİK GOLÜ

İlk yarının son bölümünde Beşiktaş'ın beraberlik için hücumdaki riskleri artırması bekleniyor. Orta sahada kazanılacak topların hızlı biçimde hücum hattına aktarılması, siyah-beyazlıların en önemli silahlarından biri olabilir.

Yapay zekâ tahminine göre Trossard'ın hazırlayacağı bir pozisyonda Beşiktaş golü bulabilir ve ilk yarı eşitlikle sona erebilir.

Tahmini ilk yarı skoru: 1-1

Trabzonspor-Beşiktaş derbisi yapay zekaya göre nasıl sonuçlanır?: İşte merak edilen tahmin 5

45-60. DAKİKA: İKİNCİ YARIDA TAKTİK SAVAŞI

İkinci yarının başlangıcında iki takımın da kontrollü bir oyun tercih edebileceği öngörülüyor. Trabzonspor'un kanat organizasyonlarına ağırlık vermesi, Beşiktaş'ın ise orta sahadaki pas bağlantılarıyla rakibinin baskısını kırmaya çalışması bekleniyor.

Bu bölümde kalecilerin ön plana çıkması ve karşılıklı gol fırsatlarının değerlendirilmemesi olası görünüyor.

Trabzonspor-Beşiktaş derbisi yapay zekaya göre nasıl sonuçlanır?: İşte merak edilen tahmin 6

60-75. DAKİKA: FIRTINA ÜSTÜNLÜĞÜ

Maçın son yarım saatine girilirken Trabzonspor'un taraftar desteğiyle baskısını artırması bekleniyor. Mohamed Salah'ın sağ kanattan geliştireceği hücumların Beşiktaş savunması üzerinde etkili olabileceği tahmin ediliyor.

Yapay zekâ senaryosunda Salah'ın hazırlayacağı bir pozisyonda Ernest Muçi'nin gol bulması ve bordo-mavililerin yeniden öne geçmesi öngörülüyor.

Tahmini skor: Trabzonspor 2-1 Beşiktaş

Trabzonspor-Beşiktaş derbisi yapay zekaya göre nasıl sonuçlanır?: İşte merak edilen tahmin 7

75-90. DAKİKA: BEŞİKTAŞ BASKISI

Mücadelenin son bölümünde Beşiktaş'ın beraberlik için daha fazla risk alması, Trabzonspor'un ise savunma güvenliğini ön planda tutarak hızlı hücumlarla üçüncü golü araması bekleniyor.

Siyah-beyazlıların son dakikalarda duran toplardan tehlike yaratabileceği ancak Trabzonspor'un skor üstünlüğünü koruyabileceği değerlendiriliyor.

Tahmini maç sonucu: Trabzonspor 2-1 Beşiktaş

Trabzonspor-Beşiktaş derbisi yapay zekaya göre nasıl sonuçlanır?: İşte merak edilen tahmin 8

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Yapay zekâ tarafından oluşturulan maç senaryosuna göre Trabzonspor'un, Beşiktaş karşısında topa daha fazla sahip olan ve hücumda daha fazla pozisyon üreten taraf olması bekleniyor. Bordo-mavililerin karşılaşmayı yüzde 53 topla oynama oranıyla tamamlayacağı, Beşiktaş'ın ise yüzde 47'lik oranda kalacağı tahmin ediliyor.

Şut istatistiklerinde de Trabzonspor'un üstünlük kurabileceği öngörülüyor. Bordo-mavililerin mücadele boyunca 14 şut çekmesi ve bunların 6'sında kaleyi bulması, Beşiktaş'ın ise 11 şutunun 4'ünde isabet sağlaması bekleniyor.

Korner sayılarında Trabzonspor'un 6, Beşiktaş'ın ise 4 köşe vuruşu kullanacağı tahmin ediliyor. Pas isabet oranında bordo-mavililerin yüzde 84, siyah-beyazlıların ise yüzde 81 seviyesinde kalabileceği değerlendiriliyor.

Mücadelenin fiziksel açıdan da oldukça çekişmeli geçmesi beklenirken Trabzonspor'un 13, Beşiktaş'ın ise 15 faul yapacağı öngörülüyor. Kart istatistiklerinde bordo-mavililerin 2, siyah-beyazlıların ise 3 sarı kart görebileceği tahmin ediliyor.

Gol beklentisi (xG) açısından değerlendirildiğinde ise Trabzonspor'un 1,8, Beşiktaş'ın 1,2 seviyesinde bir performans sergileyebileceği öngörülüyor.

Trabzonspor-Beşiktaş derbisi yapay zekaya göre nasıl sonuçlanır?: İşte merak edilen tahmin 9

MAÇTA ÖNE ÇIKAN OYUNCULAR

Hızı, bire bir pozisyonlardaki etkinliği ve gol paslarıyla Muhammed Salah maçın kilit isimlerinden biri olabilir. Yapay zekâ senaryosunda bir asist yapması bekleniyor.

Ernest Muçi ise ceza sahası çevresinden yapacağı şutlarla Beşiktaş kalesinde tehlike oluşturabilir. Senaryoda Trabzonspor'un galibiyet golünü kaydeden isim olarak öne çıkıyor.

Trabzonspor-Beşiktaş derbisi yapay zekaya göre nasıl sonuçlanır?: İşte merak edilen tahmin 10

Franculino, savunma arkasına koşuları ve ceza sahası içindeki bitiriciliğiyle bordo-mavililerin en önemli gol seçeneklerinden biri olabilir.

Beşiktaş'ta ise ücumdaki yaratıcılığı ve dar alanlardaki etkili paslarıyla siyah-beyazlıların en önemli kozlarından biri olabilir. Beraberlik golünün hazırlayıcısı olarak tahmin ediliyor.

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