Trabzonspor-Beşiktaş derbisi yapay zekaya göre nasıl sonuçlanır?: İşte merak edilen tahmin

Yapay zekâ senaryosunda Salah'ın hazırlayacağı bir pozisyonda Ernest Muçi'nin gol bulması ve bordo-mavililerin yeniden öne geçmesi öngörülüyor.

Mücadelenin son bölümünde Beşiktaş'ın beraberlik için daha fazla risk alması, Trabzonspor'un ise savunma güvenliğini ön planda tutarak hızlı hücumlarla üçüncü golü araması bekleniyor.

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Yapay zekâ tarafından oluşturulan maç senaryosuna göre Trabzonspor'un, Beşiktaş karşısında topa daha fazla sahip olan ve hücumda daha fazla pozisyon üreten taraf olması bekleniyor. Bordo-mavililerin karşılaşmayı yüzde 53 topla oynama oranıyla tamamlayacağı, Beşiktaş'ın ise yüzde 47'lik oranda kalacağı tahmin ediliyor.

Şut istatistiklerinde de Trabzonspor'un üstünlük kurabileceği öngörülüyor. Bordo-mavililerin mücadele boyunca 14 şut çekmesi ve bunların 6'sında kaleyi bulması, Beşiktaş'ın ise 11 şutunun 4'ünde isabet sağlaması bekleniyor.

Korner sayılarında Trabzonspor'un 6, Beşiktaş'ın ise 4 köşe vuruşu kullanacağı tahmin ediliyor. Pas isabet oranında bordo-mavililerin yüzde 84, siyah-beyazlıların ise yüzde 81 seviyesinde kalabileceği değerlendiriliyor.

Mücadelenin fiziksel açıdan da oldukça çekişmeli geçmesi beklenirken Trabzonspor'un 13, Beşiktaş'ın ise 15 faul yapacağı öngörülüyor. Kart istatistiklerinde bordo-mavililerin 2, siyah-beyazlıların ise 3 sarı kart görebileceği tahmin ediliyor.

Gol beklentisi (xG) açısından değerlendirildiğinde ise Trabzonspor'un 1,8, Beşiktaş'ın 1,2 seviyesinde bir performans sergileyebileceği öngörülüyor.