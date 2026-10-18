Trabzonspor-Beşiktaş derbisi yapay zekaya göre nasıl sonuçlanır?: İşte merak edilen tahmin
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, pazartesi günü saat 20.00'de kozlarını paylaşacak. Bordo-mavililerin taraftarı önünde galibiyet arayacağı, siyah-beyazlıların ise üç puan hedefiyle sahaya çıkacağı dev karşılaşma öncesinde yapay zekâdan dikkat çeken bir tahmin geldi. Derbiyi 15'er dakikalık bölümler hâlinde değerlendiren yapay zekâ; muhtemel golcüleri, öne çıkabilecek futbolcuları, topla oynama oranlarını ve şut istatistiklerini öngördü. Peki, yapay zekâya göre Trabzonspor-Beşiktaş derbisi kaç kaç bitecek? İşte 90 dakikaya ilişkin tahmini maç senaryosu...
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, pazartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Türk futbolunun iki köklü kulübünü buluşturacak kritik mücadele öncesinde gözler sahada yaşanacaklara çevrildi. Bordo-mavililer, taraftar desteğini arkasına alarak galibiyete uzanmayı hedeflerken siyah-beyazlılar ise zorlu deplasmandan üç puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.
Peki yapay zeka maçı nasıl yorumladı? Derbi mücadelesinde neler yaşanacak? Karşılaşmayı kim kazanır?
İşte yapay zekanın Trabzonspor-Beşiktaş derbisi yorumu...
0-15 DAKİKA: TRABZONSPOR BASKISI
Karşılaşmanın ilk bölümünde taraftar desteğini arkasına alacak Trabzonspor'un ön alan baskısıyla Beşiktaş savunmasını zorlaması bekleniyor. Bordo-mavililerin özellikle Muhammed Salah ve Ernest Muçi üzerinden hücum geliştirmesi, Beşiktaş'ın ise Leandro Trossard ile hızlı çıkışlar araması muhtemel.
Yapay zekâ senaryosuna göre ilk 15 dakikada Trabzonspor'un daha fazla pozisyon üretmesine rağmen iki takımın da gol bulamaması öngörülüyor.
15-30. DAKİKA: BEŞİKTAŞ DENGEYİ SAĞLAYABİLİR
İlk bölümdeki baskıyı kırması beklenen Beşiktaş'ın orta sahada daha fazla topa sahip olarak oyunun kontrolünü dengelemeye çalışacağı tahmin ediliyor.
Siyah-beyazlıların Trossard'ın hareketliliği ve hücum hattının savunma arkasına yapacağı koşularla tehlike yaratabileceği değerlendiriliyor. Ancak bu bölümde Trabzonspor'un hızlı hücumlarından birinde Franculino Djú'nun gol bulması olası senaryolar arasında.
Tahmini skor: Trabzonspor 1-0 Beşiktaş
30-45. DAKİKA: BEŞİKTAŞ'TAN EŞİTLİK GOLÜ
İlk yarının son bölümünde Beşiktaş'ın beraberlik için hücumdaki riskleri artırması bekleniyor. Orta sahada kazanılacak topların hızlı biçimde hücum hattına aktarılması, siyah-beyazlıların en önemli silahlarından biri olabilir.
Yapay zekâ tahminine göre Trossard'ın hazırlayacağı bir pozisyonda Beşiktaş golü bulabilir ve ilk yarı eşitlikle sona erebilir.
Tahmini ilk yarı skoru: 1-1
45-60. DAKİKA: İKİNCİ YARIDA TAKTİK SAVAŞI
İkinci yarının başlangıcında iki takımın da kontrollü bir oyun tercih edebileceği öngörülüyor. Trabzonspor'un kanat organizasyonlarına ağırlık vermesi, Beşiktaş'ın ise orta sahadaki pas bağlantılarıyla rakibinin baskısını kırmaya çalışması bekleniyor.
Bu bölümde kalecilerin ön plana çıkması ve karşılıklı gol fırsatlarının değerlendirilmemesi olası görünüyor.