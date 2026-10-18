Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, pazartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, mücadele öncesi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Hakem kararlarına sert tepki gösteren Doğan, Beşiktaş karşılaşmasına ilişkin de iddialı ifadeler kullandı.

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesinde bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Mücadelede görev yapacak hakeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doğan, geçmiş maçlarda yaşanan hakem kararlarını da eleştirdi. İşte Trabzonspor Başkanı Doğan'ın tüm açıklamaları... TRABZONSPOR BAŞKANI DOĞAN DERBİ ÖNCESİ KESİN KONUŞTU! "BEŞİKTAŞ'I YENERİZ" "HAKEM HATALARINDAN EN MUZDARİP TAKIM TRABZONSPOR" Karşılaşmada adil bir yönetim beklediğini belirten Ertuğrul Doğan, hakem kararları nedeniyle en fazla mağduriyet yaşayan takımın Trabzonspor olduğunu savundu. "Kimsenin hakkının yenmediği ve hakemin işine içerisine karışmadığı bir maç olsun. Hakem açıklanınca sosyal medyadaki tepkileri gördüm. Niye olduğunu da biliyorum. 4 büyük takım arasında hakem hatalarından en muzdarip olan takım açık ara Trabzonspor'dur. Bizden sonra da Beşiktaş geliyor."

"HATALAR HEP TRABZONSPOR ALEYHİNE OLUYOR" Hakem hatalarının sürekli Trabzonspor aleyhine gerçekleştiğini öne süren Doğan, bu durumun tesadüf olarak değerlendirilemeyeceğini ifade etti. "Hatalar hep Trabzonspor aleyhine oluyor. Biz de buna bu yüzden artık hata demiyoruz. İstatistiki olarak bir hatanın, hep bir takımın aleyhine olma ihtimali var mı? Yıllardır bir takım bunu çeker mi? Böyle bir şey olabilir mi?"

"KASIT VAR!" Fenerbahçe-Alanyaspor maçında verilen penaltı kararının iptal edilerek oyunun endirekt serbest vuruşla başlatılması ve benzer bir pozisyonun Trabzonspor'un Amed SF ile oynadığı maçta yaşanması hatırlatılan Doğan, VAR uygulamasına yönelik sert eleştirilerde bulundu. "Enteresan demeyeceğim, kasıt var diyeceğim. VAR'daki teknoloji niye geldi? Bu tip pozisyonlarda pozisyonun incelemesi için değil mi? Dün başka bir maçta yapılan iş, niye hiçbir zaman Trabzonspor haklıyken yapılmıyor? Kasıt var!"