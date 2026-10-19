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Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde nefesler tutuldu! İşte mücadelede ilk 11'ler

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde nefesler tutuldu! İşte mücadelede ilk 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasının kapanış maçında Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Ligde 15 puanı bulunan Beşiktaş, Kocaelispor ve Hoffenheim galibiyetlerinin ardından çıkışını sürdürmek istiyor. 13 puanlı Trabzonspor ise teknik direktör Thomas Reis yönetiminde çıktığı 3 resmi maçı da kazanırken derbide galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor. İşte maçın ilk 11'leri...

Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçındaki derbide Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Papara Park'ta oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

İŞTE MAÇTA İLK 11'LER

  • Trabzonspor: Andre Onana, Wagner Pina, Savic, Nwaiwu, Sidney Cabral, Fabinho, Ozan Tufan, Ernest Muçi, Muhammed Salah, Aral Şimşir, Franculino Dju.
  • Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Miretti, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.

Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde nefesler tutuldu! İşte mücadelede ilk 11'ler - 1

BEŞİKTAŞ ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Siyah-beyazlı futbol takımı, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı ve 15 puan topladı.

Milli aradan sonra ligde Kocaelispor, UEFA Avrupa Ligi'nde de Hoffenheim'i yenen Beşiktaş, Trabzonspor maçını da kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

TRABZONSPOR 13 PUANDA

Trabzonspor ise oynadığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı ve haftaya 13 puanla giriş yaptı.

REİS İLE 3 RESMİ MAÇINI KAZANDI

Trabzonspor, göreve gelen teknik direktör Thomas Reis yönetiminde 2'si Süper Lig, 1'i de UEFA Konferans Ligi olmak üzere 3 karşılaşmayı da kazandı.

Karadeniz ekibi, Alman teknik adam yönetiminde ligde Galatasaray'ı sahasında 4-0, deplasmanda Samsunspor'u 3-0, Finlandiya'da da Kups Kuopio'yu 4-2 mağlup etti.

Trabzonspor, Süper Lig'de Beşiktaş'ı mağlup ederek art arda 4. resmi karşılaşmasından da galibiyetle ayrılmanın hesabını yapıyor.

Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde nefesler tutuldu! İşte mücadelede ilk 11'ler - 2

EKSİK OYUNCULAR

Trabzonspor'da Malinovskyi, Batagov, Okay Yokuşlu, Onuachu ve genç kaleci Onuralap Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor. Samsunspor maçında kırmızı kart gören Melih Kabasakal da mücadelede forma giyemeyecek.

Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde nefesler tutuldu! İşte mücadelede ilk 11'ler - 3

KAPTAN ORKUN KÖKÇÜ FORMA GİYEMEYECEK

Beşiktaş'ta iki oyuncunun Trabzonspor maçında forma giymesi beklenmiyor. Siyah-beyazlı ekipte Hoffenheim maçında sakatlanan kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra tedavisi süren Milot Rashica müsabakada görev yapamayacak.

Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde nefesler tutuldu! İşte mücadelede ilk 11'ler - 4

VLAHOVİC FORMAYA KAVUŞTU

Beşiktaş'ta golcü oyuncu Dusan Vlahovic, Trabzonspor deplasmanında yeniden formasına kavuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Hoffenheim mücadelesinde mide rahatsızlığından dolayı kadroda yer almayan Sırp santrfor, dün yapılan idmanda takımla çalıştı.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Trabzon deplasmanında görev verdiği Vlahovic, bu sezon 8 maçta 6 kez ağları havalandırdı.

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