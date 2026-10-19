CANLI Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde nefesler tutuldu!
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasının kapanış maçında Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Ligde 15 puanı bulunan Beşiktaş, Kocaelispor ve Hoffenheim galibiyetlerinin ardından çıkışını sürdürmek istiyor. 13 puanlı Trabzonspor ise teknik direktör Thomas Reis yönetiminde çıktığı 3 resmi maçı da kazanırken derbide galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor.
Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçındaki derbide Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Papara Park'ta oynanan müsabaka, saat 20.00'de başladı. Mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalıyor.
Derbide ilk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
İlk devredeki tek golü 21. dakikada Ozan Tufan kaydetti.
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İŞTE MAÇTA İLK 11'LER
- Trabzonspor: Andre Onana, Wagner Pina, Savic, Nwaiwu, Sidney Cabral, Fabinho, Ozan Tufan, Ernest Muçi, Muhammed Salah, Aral Şimşir, Franculino Dju.
- Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Miretti, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.
İLK YARIDAN NOTLAR
10. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın sol taraftan ortasında, ceza alanı içinde yükselen Olaitan'ın kafa vuruşunda, kaleci Onana topu yatarak kornere çeldi.
14. dakikada Cerny'in sağ taraftan pasında yakın mesafeden Vlahovic'in şutunda, Nwaiwu yatarak topa müdahale etti.
15. dakikada Miretti'nin ceza alanı dışından şutunda, top kaleci Onana'da kaldı.
17. dakikada Cerny'in ceza yayı gerisinden şutunda, kaleci Onana iki hamlede meşin yuvarlağı kotrol etti.
21. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Sol taraftan Muçi'nin şutunda Ozan Tufan, kaleci Nübel'den dönen topu yakın mesafeden filelere gönderdi: 1-0
28. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Aral Şimşir'in şutunda, kaleci Nübel iki hamlede topu kontrol etti.
39. dakikada Muçi'nin pasında sağ çaprazda yakın mesafede kaleci Nübel ile karşı karşıya kalan Franculino'nun şutunda, Nübel tehlikeyi önledi.
42. dakikada Trossard'ın sol çaprazdan şutunda, kaleci Onana'nın çeldiği topu Murillo tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak bu kez direkten döndü. Trabzonspor savunmasına çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.
43. dakikada Aral Şimşir'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Salah'ın şutunda, kaleci Nübel yatarak topu çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
BEŞİKTAŞ ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Siyah-beyazlı futbol takımı, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı ve 15 puan topladı.
Milli aradan sonra ligde Kocaelispor, UEFA Avrupa Ligi'nde de Hoffenheim'i yenen Beşiktaş, Trabzonspor maçını da kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
TRABZONSPOR 13 PUANDA
Trabzonspor ise oynadığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı ve haftaya 13 puanla giriş yaptı.