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CANLI Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde nefesler tutuldu!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CANLI Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde nefesler tutuldu!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasının kapanış maçında Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Ligde 15 puanı bulunan Beşiktaş, Kocaelispor ve Hoffenheim galibiyetlerinin ardından çıkışını sürdürmek istiyor. 13 puanlı Trabzonspor ise teknik direktör Thomas Reis yönetiminde çıktığı 3 resmi maçı da kazanırken derbide galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor.

Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçındaki derbide Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Papara Park'ta oynanan müsabaka, saat 20.00'de başladı. Mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalıyor.

Derbide ilk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

İlk devredeki tek golü 21. dakikada Ozan Tufan kaydetti.

Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

CANLI Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde nefesler tutuldu! - 1

İŞTE MAÇTA İLK 11'LER

  • Trabzonspor: Andre Onana, Wagner Pina, Savic, Nwaiwu, Sidney Cabral, Fabinho, Ozan Tufan, Ernest Muçi, Muhammed Salah, Aral Şimşir, Franculino Dju.
  • Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Miretti, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.

Trabzonspor-Beşiktaş maçı (AA)Trabzonspor-Beşiktaş maçı (AA)

İLK YARIDAN NOTLAR

10. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın sol taraftan ortasında, ceza alanı içinde yükselen Olaitan'ın kafa vuruşunda, kaleci Onana topu yatarak kornere çeldi.

14. dakikada Cerny'in sağ taraftan pasında yakın mesafeden Vlahovic'in şutunda, Nwaiwu yatarak topa müdahale etti.

15. dakikada Miretti'nin ceza alanı dışından şutunda, top kaleci Onana'da kaldı.

17. dakikada Cerny'in ceza yayı gerisinden şutunda, kaleci Onana iki hamlede meşin yuvarlağı kotrol etti.

21. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Sol taraftan Muçi'nin şutunda Ozan Tufan, kaleci Nübel'den dönen topu yakın mesafeden filelere gönderdi: 1-0

28. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Aral Şimşir'in şutunda, kaleci Nübel iki hamlede topu kontrol etti.

39. dakikada Muçi'nin pasında sağ çaprazda yakın mesafede kaleci Nübel ile karşı karşıya kalan Franculino'nun şutunda, Nübel tehlikeyi önledi.

42. dakikada Trossard'ın sol çaprazdan şutunda, kaleci Onana'nın çeldiği topu Murillo tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak bu kez direkten döndü. Trabzonspor savunmasına çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

43. dakikada Aral Şimşir'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Salah'ın şutunda, kaleci Nübel yatarak topu çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Trabzonspor-Beşiktaş maçı (AA)Trabzonspor-Beşiktaş maçı (AA)

BEŞİKTAŞ ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Siyah-beyazlı futbol takımı, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı ve 15 puan topladı.

Milli aradan sonra ligde Kocaelispor, UEFA Avrupa Ligi'nde de Hoffenheim'i yenen Beşiktaş, Trabzonspor maçını da kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

TRABZONSPOR 13 PUANDA

Trabzonspor ise oynadığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı ve haftaya 13 puanla giriş yaptı.

Derbide Thomas Reis (AA)Derbide Thomas Reis (AA)

REİS İLE 3 RESMİ MAÇINI KAZANDI

Trabzonspor, göreve gelen teknik direktör Thomas Reis yönetiminde 2'si Süper Lig, 1'i de UEFA Konferans Ligi olmak üzere 3 karşılaşmayı da kazandı.

Karadeniz ekibi, Alman teknik adam yönetiminde ligde Galatasaray'ı sahasında 4-0, deplasmanda Samsunspor'u 3-0, Finlandiya'da da Kups Kuopio'yu 4-2 mağlup etti.

Trabzonspor, Süper Lig'de Beşiktaş'ı mağlup ederek art arda 4. resmi karşılaşmasından da galibiyetle ayrılmanın hesabını yapıyor.

Derbide Trabzonspor taraftarları (AA)Derbide Trabzonspor taraftarları (AA)

AKYAZI'DA KAPALI GİŞE

Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması tamamen dolu tribünler önünde oynandı.

Karşılaşmanın biletlerini tüketen bordo-mavili taraftarlar, takımlarına büyük destek verdi.

İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla konuk takım taraftarları da kendilerine ayrılan misafir takım tribününden takımlarını Trabzon deplasmanında yalnız bırakmadı.

Trabzonspor Yönetim Kurulu tarafından, 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda şampiyonluğuna ulaşan Havvanur Kethüda ve antrenörü Muhammet Çat için Beşiktaş karşılaşması öncesinde Papara Park'ta bir tören düzenlendi.

Karşılaşma öncesi İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Trabzonspor-Beşiktaş maçı (AA)Trabzonspor-Beşiktaş maçı (AA)

EKSİK OYUNCULAR

Trabzonspor'da Malinovskyi, Batagov, Okay Yokuşlu, Onuachu ve genç kaleci Onuralap Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor. Samsunspor maçında kırmızı kart gören Melih Kabasakal da mücadelede olmayacak.

Trabzonspor-Beşiktaş maçı (AA)Trabzonspor-Beşiktaş maçı (AA)

ORKUN KÖKÇÜ FORMA GİYMEDİ

Beşiktaş'ta iki oyuncu Trabzonspor maçında forma giyemedi.

Siyah-beyazlı ekipte Hoffenheim maçında sakatlanan kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra tedavisi süren Milot Rashica müsabakada görev yapamadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Hoffenheim mücadelesinde mide rahatsızlığından dolayı kadroda yer almayan Sırp santrfor Dusan Vlahovic ile Kocaelispor maçında sakatlanan Vaclav Cerny ilk 11'de görev aldı.

Beşiktaş'ta Hoffenheim karşılaşmasına göre 11'de yer alan Ouattara, Ndidi, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı ve Oh'un yerine Salih Özcan, Cerny, Miretti, Vlahovic ve Rıdvan Yılmaz olmak üzere 5 değişiklik yapıldı.

Trabzonspor-Beşiktaş maçı (AA)Trabzonspor-Beşiktaş maçı (AA)

VLAHOVIC FORMAYA KAVUŞTU

Beşiktaş'ta golcü oyuncu Dusan Vlahovic, Trabzonspor deplasmanında yeniden formasına kavuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Hoffenheim mücadelesinde mide rahatsızlığından dolayı kadroda yer almayan Sırp santrfor, dün yapılan idmanda takımla çalıştı.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Trabzon deplasmanında görev verdiği Vlahovic, bu sezon 8 maçta 6 kez ağları havalandırdı.

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