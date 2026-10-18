Trabzonspor, Denizli Basket deplasmanında kazandı! Basketbol Süper Ligi'nde skor 75-70
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Yukatel Denizli Basket'i 75-70 mağlup etti. İlk yarısını 40-28 önde tamamladığı karşılaşmada üstünlüğünü koruyan bordo-mavililer, sahadan galibiyetle ayrıldı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü hafta maçında Trabzonspor, konuk olduğu Yukatel Denizli Basket'i 75-70 mağlup etti.
Karşılaşmanın ilk periyodu 17-16 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona ererken ilk yarı da konuk ekibin 40-28'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Üçüncü periyodu 56-53 önde tamamlayan Trabzonspor, karşılaşmadan 75-70 galip ayrıldı.
SALON: Pamukkale Üniversitesi
HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Duhan Köyiçi, Batuhan Söylemezoğlu
YUKATEL DENİZLİ BASKET: Brae Ivey 11, Victor Bailey 20, Meeks 16, Mustapha Amzil, Mahir Ağva 3, Dunn, Mustafa Yılmaz, Pecarski 6, Erten Gazi 10, Egemen Güven 4
TRABZONSPOR: Keene 16, Yiğit Arslan 6, Yeboah 7, Tillman 2, Manek 13, Canaan 6, Tolga Geçim 3, Caupain Jr. 5, Ege Arar 2, Yiğit Mestoğlu, Terry 15, Rıdvan Öncel
1'İNCİ PERİYOT: 16-17
İLK YARI: 28-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-56
BEŞ FAULLE OYUNDAN ÇIKANLAR: Terry, Keene (Trabzonspor)