Trabzonspor'da Beşiktaş maçı öncesi Mustafa Eskihellaç gelişmesi yaşandı. Bordo-mavili futbolcu, bir önceki gün takımla çalışmasına rağmen son antrenmanda yer almadı. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, Eskihellaç'ın Beşiktaş karşılaşmasında forma giymesinin beklenmediğini aktardı.

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Derbi öncesinde her iki takım da son antrenmanlarını gerçekleştirirken bordo-mavili ekipte sakatlıkla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Trabzonsporlu futbolcu Mustafa Eskihellaç, maç öncesindeki son antrenmana katılmadı.

Trabzonspor'un Beşiktaş maçı hazırlıklarına ilişkin bilgi veren A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, Mustafa Eskihellaç'ın bir önceki gün yapılan antrenmana katıldığını ancak son çalışmada yer almadığını belirtti.

Sel, kısa süre önce tamamlanan antrenmana katılmayan futbolcunun Beşiktaş karşısında forma giymesinin beklenmediğini aktardı.