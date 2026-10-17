Trabzonspor'a Beşiktaş derbisi öncesi kötü haber! Fırtına Paul Onuachu'dan yararlanamayacak
Trabzonspor'a Beşiktaş karşılaşması öncesinde Paul Onuachu'dan kötü haber geldi. Bordo-mavili ekibin Nijeryalı golcüsü, hafta içi oynanan KuPS karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor'da Paul Onuachu'nun sakatlığı moralleri bozdu. UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio karşılaşmasında sakatlanan Nijeryalı golcünün kritik derbiye yetişmesinin zor olduğu öne sürüldü.
Sabah'ın haberine göre bordo-mavililerde teknik direktör Thomas Reis'ın, yıldız futbolcunun yokluğunda alternatif plan üzerinde durduğu belirtildi.
GOLÜNÜ ATTI, SAKATLANARAK OYUNDAN ÇIKTI
Paul Onuachu, Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio'yu 4-2 mağlup ettiği karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Mücadelenin henüz 3. dakikasında takımını öne geçiren Nijeryalı golcü, aynı pozisyonda yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi.
32 yaşındaki futbolcu, 10. dakikada yerini Franculino Dju'ya bırakmak zorunda kaldı.
Paul Onuachu, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 10 karşılaşmada 3 gol kaydetti.