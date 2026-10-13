Trabzonspor’un Finlandiya sınavında düdük Barbara’da
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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi’nde bu sezonki ilk maçına Finlandiya’da çıkacak. Bordo-mavililer, deplasmanda KuPS Kuopio ile karşılaşacak. Temsilcimizin Avrupa’daki açılış mücadelesinde Maltalı hakem Ishmael Barbara düdük çalacak.
Trabzonspor, Konferans Ligi'nde sezonun ilk maçını deplasmanda oynayacak. Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio ile karşılaşacak bordo-mavililerin mücadelesini Maltalı hakem Ishmael Barbara yönetecek.
AVRUPA'DA İLK RAKİP KUPS KUOPIO
Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde bu sezonki ilk karşılaşmasında KuPS Kuopio'ya konuk olacak.
Bordo-mavililer, Finlandiya'da oynanacak mücadeleyle turnuvaya başlayacak.
DÜDÜK ISHMAEL BARBARA'DA
KuPS Kuopio ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmada Maltalı hakem Ishmael Barbara görev yapacak.