Thomas Reis yedek kulübesinde (AA)

"BENİMLE ALAKALI DEĞİL"

Reis, "Öncelikle takımımı tebrik ediyorum. Çok güzel bir performans sergilediler. Kazanmayı hak ettik. Rakibimizden çok daha iyiydik. Her şey iyi gidiyordu, kırmızı karta kadar. Melih de kırmızı kart sonrası çok üzgündü fakat takım arkadaşları çok iyi bir performans sergiledi."

"2'de 2 ile başlamam sadece benimle alakalı değil, Takım ruhuyla alakalı. Her şey iyi yolda gidiyor. Tüm takımımız savunmaya yardım ediyor. Skor üretebilecek, gol atabilecek çok iyi hücum oyuncularımız var. Ama adım adım gitmek zorundayız. Çok maç oynayacağımız bir periyoda giriyoruz. Kolay olmayacak. Oyuncularımızın da yavaş yavaş geri gelmesiyle çok daha iyi bir takım olduk. Elbette oyuncularımızın bize geri dönmesi ve sağlığına kavuşmasıyla birlikte benim için tatlı bir zorluk ortaya çıkıyor." dedi.