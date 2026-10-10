Teknik direktör Thomas Reis'ten maç sonrası Melih Kabasakal'ın kırmızı kartına dair: "Her şey iyi gidiyordu"
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor'u sahasında 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Trabzonspor teknik direktörü Thomas Reis açıklamalarda bulundu. Melih Kabasakal'ın kırmızı kartına değinen Alman çalıştırıcı, takımının performansını ve oyuncularının mücadelesini değerlendirdi. Reis, göreve 2'de 2 ile başlamasının yalnızca kendisiyle ilgili olmadığını belirterek takım ruhuna vurgu yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, konuk olduğu Samsunspor'u 3-0 yendi ve puanını 13'e çıkardı. Maçın ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Thomas Reis açıklamalarda bulundu. Reis, özellikle Melih'in kırmızı kartını değerlendirdi.
"BENİMLE ALAKALI DEĞİL"
Reis, "Öncelikle takımımı tebrik ediyorum. Çok güzel bir performans sergilediler. Kazanmayı hak ettik. Rakibimizden çok daha iyiydik. Her şey iyi gidiyordu, kırmızı karta kadar. Melih de kırmızı kart sonrası çok üzgündü fakat takım arkadaşları çok iyi bir performans sergiledi."
"2'de 2 ile başlamam sadece benimle alakalı değil, Takım ruhuyla alakalı. Her şey iyi yolda gidiyor. Tüm takımımız savunmaya yardım ediyor. Skor üretebilecek, gol atabilecek çok iyi hücum oyuncularımız var. Ama adım adım gitmek zorundayız. Çok maç oynayacağımız bir periyoda giriyoruz. Kolay olmayacak. Oyuncularımızın da yavaş yavaş geri gelmesiyle çok daha iyi bir takım olduk. Elbette oyuncularımızın bize geri dönmesi ve sağlığına kavuşmasıyla birlikte benim için tatlı bir zorluk ortaya çıkıyor." dedi.