Samsunspor-Trabzonspor maçında gülen taraf konuk ekip: Muçi, Nwaiwu ve Dju'nun golleriyle bordo-mavililer 13 puana çıktı
Galatasaray’ı 4-0 yenerek milli araya giren Trabzonspor, Samsunspor deplasmanında 153 günlük galibiyet hasretini bitirmeyi amaçladı. Saat 16.00’da başlayan Karadeniz derbisinde bordo-mavililer sezonun ilk galibiyet serisi parolasıyla çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı bordo mavililerin 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor karşılaşmayı 3-0 kazandı.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetti.
Süper Lig'in ilk 6 haftasında topladığı 10 puanla 7. sırada yer alan bordo-mavililer, 4 puanla 16. sırada bulunan rakibi karşısında 3 puan hedefiyle sahaya çıktı.
Konuk ekip Trabzonspor, Samsunspor deplasmanında hata yapmadı ve mücadeleyi 3-0 kazanarak puanını 13'e yükseltti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
9. dakikada Muçi'nin şutunda kaleci Okan Koçuk'tan seken topu sağ çaprazda önünde bulan Salah'ın vuruşunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.
19. dakikada Coulibaly'nin sağdan çevirdiği topa Bayo'nun şuttunda meşin yuvarlak az farkla oyun alanı dışında çıktı.
24. dakikada verkaçlarla ceza sahası önüne kadar gelen Mustafa Eskihellaç'ın şutunu kaleci Okan Koçuk meşin yuvarlağı kurtardı.
28. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ara pasında iyi hareketlenen Muçi'nin altıpasın solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Okan Koçuk'un solundan ağlarla buluştu. 0-1
38. dakikada dışarı çıkan topu kontrol etmek isteyen Okan Koçuk'un hatasında araya giren Nwaiwu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2
40. dakikada Salah'ın savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Dju, rakibini geçtikten sonra sağ alt köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3
43. dakikada orta alanda yaşanan ikili mücadelede kendisine faul yapan Elliot Watt'ın yüzüne kafasıyla müdahalede bulunan Melih Kabasakal, hakem Oğuzhan Çakır tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
51. dakikada Samsunspor atağında altıpas içinde topla buluşan Coulibaly'nin şutunda, yan direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına döndü.
59. dakikada Tomasson'un pasında sol çaprazda topla buluşan Emre Kılınç'ın şutunda, kaleci Onana son anda topu kornere çeldi.
66. dakikada ev sahibi takımın atağında ceza sahası içinde topla buluşan Coulibaly'nin şutunda yan direğe çarpan top, Fatih Kaya'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda, meşin yuvarlak bu sefer üst direğe çarparak auta gitti.
85. dakikada kırmızı-beyazlı takımın atağında Sousa'nın yaklaşık 25 metreden sert şutunda, kaleci Onana gole izin vermedi.
89. dakikada bordo-mavili takımın ani gelişen atağında ceza sahası içinde topla buluşan Cabral'ın plase vuruşunda, kaleci Okan Kocuk son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Trabzonspor, karşılaşmayı 3-0 kazandı.
Öte yandan ligde puan cetveli şöyle: