MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



9. dakikada Muçi'nin şutunda kaleci Okan Koçuk'tan seken topu sağ çaprazda önünde bulan Salah'ın vuruşunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.



19. dakikada Coulibaly'nin sağdan çevirdiği topa Bayo'nun şuttunda meşin yuvarlak az farkla oyun alanı dışında çıktı.



24. dakikada verkaçlarla ceza sahası önüne kadar gelen Mustafa Eskihellaç'ın şutunu kaleci Okan Koçuk meşin yuvarlağı kurtardı.



28. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ara pasında iyi hareketlenen Muçi'nin altıpasın solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Okan Koçuk'un solundan ağlarla buluştu. 0-1



38. dakikada dışarı çıkan topu kontrol etmek isteyen Okan Koçuk'un hatasında araya giren Nwaiwu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2



40. dakikada Salah'ın savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Dju, rakibini geçtikten sonra sağ alt köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3



43. dakikada orta alanda yaşanan ikili mücadelede kendisine faul yapan Elliot Watt'ın yüzüne kafasıyla müdahalede bulunan Melih Kabasakal, hakem Oğuzhan Çakır tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.