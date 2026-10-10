Trabzonspor'dan Stuttgart'ın orta sahası Atakan Karazor için transfer hamlesi! Bonserviste 3,5-4 milyon euro iddiası
Trabzonspor, ara transfer dönemi öncesinde orta saha takviyesi için çalışmalarını hızlandırırken Bundesliga ekibi Stuttgart'ta forma giyen Atakan Karazor'un ismi gündeme geldi. Teknik direktör Thomas Reis'ın kadrosunda görmek istediği öne sürülen 29 yaşındaki futbolcunun, Alman ekibinde ilk 11'deki yerini kaybetmesi transfer ihtimalini güçlendirdi. Bordo-mavililerin deneyimli oyuncuyu 3,5-4 milyon euro bandında bir bonservis bedeliyle kadrosuna katabileceği iddia edildi.
Trabzonspor'da ara transfer dönemi öncesinde orta saha arayışları hız kazandı. Bordo-mavililerin, Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen Atakan Karazor'u transfer listesine aldığı öne sürüldü. Teknik direktör Thomas Reis'ın deneyimli bir orta saha oyuncusu istediği, 29 yaşındaki futbolcunun da Alman çalıştırıcının öncelikli seçenekleri arasında yer aldığı belirtildi. Stuttgart'ta bu sezon düzenli forma şansı bulamayan Karazor için 3,5-4 milyon euroluk bonservis bedeli gündeme geldi.
THOMAS REIS'IN İSTEDİĞİ İSİM
Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis'ın orta saha transferinde önceliğinin deneyimli bir futbolcu olduğu belirtildi.
Alman teknik adamın, Stuttgart forması giyen Atakan Karazor'u kadrosunda görmek istediği ileri sürüldü.
Fotomaç'ın haberine göre Reis'ın, 29 yaşındaki oyuncu için "Alsak iyi olur" değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.
Karazor'un Bundesliga deneyimi ve savunma yönündeki özellikleri, bordo-mavililerin transfer planlamasında öne çıkan unsurlar arasında gösterildi.
İLK 11'DEKİ YERİ KAYIP
Atakan Karazor'un bu sezon Stuttgart'ta ilk 11'deki yerini kaybettiği ve ligde henüz süre alamadığı belirtildi. Maç kadrosuna dahil edilmesine rağmen oyuncu değişikliklerinde de tercih edilmediği aktarıldı.
Daha önce Stuttgart'tan ayrılmaya sıcak bakmadığı ifade edilen Karazor'un, devre arasında düzenli forma giyebileceği bir kulübe transfer olmaya daha olumlu yaklaştığı öne sürüldü.
Oyuncunun forma süresindeki azalma, Trabzonspor'un transfer planlamasında önemli bir etken olarak değerlendiriliyor.