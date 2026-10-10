Atakan Karazor Stuttgart formasıyla (A Haber Foto Arşiv)

BONSERVİS BEKLENTİSİ

Trabzonspor'un Atakan Karazor transferinde olası bonservis bedeli de gündeme geldi.

Bordo-mavililerin, Stuttgart forması giyen 29 yaşındaki futbolcuyu ara transfer döneminde 3,5-4 milyon euro seviyesinde bir bedelle kadrosuna katabileceği ileri sürüldü.

Ancak söz konusu rakamın Stuttgart tarafından kabul edilmiş resmî bir teklif ya da kulüpler arasında sağlanmış anlaşma olduğu yönünde doğrulanmış bilgi bulunmuyor.

Karazor'un Stuttgart ile sözleşmesinin 30 Haziran 2028'e kadar devam ettiği görülüyor. Bu nedenle olası transferde Alman kulübüyle anlaşma sağlanması gerekecek.