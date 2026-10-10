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Trabzonspor'dan Stuttgart'ın orta sahası Atakan Karazor için transfer hamlesi! Bonserviste 3,5-4 milyon euro iddiası

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trabzonspor'dan Stuttgart'ın orta sahası Atakan Karazor için transfer hamlesi! Bonserviste 3,5-4 milyon euro iddiası

Trabzonspor, ara transfer dönemi öncesinde orta saha takviyesi için çalışmalarını hızlandırırken Bundesliga ekibi Stuttgart'ta forma giyen Atakan Karazor'un ismi gündeme geldi. Teknik direktör Thomas Reis'ın kadrosunda görmek istediği öne sürülen 29 yaşındaki futbolcunun, Alman ekibinde ilk 11'deki yerini kaybetmesi transfer ihtimalini güçlendirdi. Bordo-mavililerin deneyimli oyuncuyu 3,5-4 milyon euro bandında bir bonservis bedeliyle kadrosuna katabileceği iddia edildi.

Trabzonspor'da ara transfer dönemi öncesinde orta saha arayışları hız kazandı. Bordo-mavililerin, Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen Atakan Karazor'u transfer listesine aldığı öne sürüldü. Teknik direktör Thomas Reis'ın deneyimli bir orta saha oyuncusu istediği, 29 yaşındaki futbolcunun da Alman çalıştırıcının öncelikli seçenekleri arasında yer aldığı belirtildi. Stuttgart'ta bu sezon düzenli forma şansı bulamayan Karazor için 3,5-4 milyon euroluk bonservis bedeli gündeme geldi.

Atakan Karazor Stuttgart formasıyla (A Haber Foto Arşiv)Atakan Karazor Stuttgart formasıyla (A Haber Foto Arşiv)

THOMAS REIS'IN İSTEDİĞİ İSİM

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis'ın orta saha transferinde önceliğinin deneyimli bir futbolcu olduğu belirtildi.

Alman teknik adamın, Stuttgart forması giyen Atakan Karazor'u kadrosunda görmek istediği ileri sürüldü.

Fotomaç'ın haberine göre Reis'ın, 29 yaşındaki oyuncu için "Alsak iyi olur" değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.

Karazor'un Bundesliga deneyimi ve savunma yönündeki özellikleri, bordo-mavililerin transfer planlamasında öne çıkan unsurlar arasında gösterildi.

Atakan Karazor Stuttgart formasıyla (A Haber Foto Arşiv)Atakan Karazor Stuttgart formasıyla (A Haber Foto Arşiv)

İLK 11'DEKİ YERİ KAYIP

Atakan Karazor'un bu sezon Stuttgart'ta ilk 11'deki yerini kaybettiği ve ligde henüz süre alamadığı belirtildi. Maç kadrosuna dahil edilmesine rağmen oyuncu değişikliklerinde de tercih edilmediği aktarıldı.

Daha önce Stuttgart'tan ayrılmaya sıcak bakmadığı ifade edilen Karazor'un, devre arasında düzenli forma giyebileceği bir kulübe transfer olmaya daha olumlu yaklaştığı öne sürüldü.

Oyuncunun forma süresindeki azalma, Trabzonspor'un transfer planlamasında önemli bir etken olarak değerlendiriliyor.

Atakan Karazor Stuttgart formasıyla (A Haber Foto Arşiv)Atakan Karazor Stuttgart formasıyla (A Haber Foto Arşiv)

BONSERVİS BEKLENTİSİ

Trabzonspor'un Atakan Karazor transferinde olası bonservis bedeli de gündeme geldi.

Bordo-mavililerin, Stuttgart forması giyen 29 yaşındaki futbolcuyu ara transfer döneminde 3,5-4 milyon euro seviyesinde bir bedelle kadrosuna katabileceği ileri sürüldü.

Ancak söz konusu rakamın Stuttgart tarafından kabul edilmiş resmî bir teklif ya da kulüpler arasında sağlanmış anlaşma olduğu yönünde doğrulanmış bilgi bulunmuyor.

Karazor'un Stuttgart ile sözleşmesinin 30 Haziran 2028'e kadar devam ettiği görülüyor. Bu nedenle olası transferde Alman kulübüyle anlaşma sağlanması gerekecek.

Atakan Karazor Stuttgart formasıyla (A Haber Foto Arşiv)Atakan Karazor Stuttgart formasıyla (A Haber Foto Arşiv)

ÖN LİBERO VE STOPERDE GÖREV YAPABİLİYOR

Atakan Karazor'un transfer gündeminde öne çıkmasının nedenlerinden biri de birden fazla mevkide görev yapabilmesi.

Asıl pozisyonu ön libero olan deneyimli futbolcu, ihtiyaç duyulduğunda savunmanın merkezinde de oynayabiliyor.

Bu özelliği, savunma ve orta sahada sakatlık sorunları yaşayan Trabzonspor için kadro planlaması açısından alternatif oluşturabilir.

Thomas Reis'ın da orta sahaya deneyim kazandıracak bir futbolcu istediği ve Karazor'u bu nedenle değerlendirdiği ileri sürülüyor.

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