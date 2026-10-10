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Karadeniz derbisi! Samsunspor Trabzonspor maçı! Fırtına'da derbi öncesi kart alarmı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Karadeniz derbisi! Samsunspor Trabzonspor maçı! Fırtına'da derbi öncesi kart alarmı

Galatasaray’ı 4-0 yenerek milli araya giren Trabzonspor, Samsunspor deplasmanında 153 günlük galibiyet hasretini bitirmek istiyor. Saat 16.00’da başlayan Karadeniz derbisinde bordo-mavililer sezonun ilk galibiyet serisini de hedefliyor. Nwaiwu ise Beşiktaş maçı öncesinde sarı kart sınırında. Karşılaşmanın ilk yarısı bordo mavililerin 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor.

Süper Lig'in ilk 6 haftasında topladığı 10 puanla 7. sırada yer alan bordo-mavililer, 4 puanla 16. sırada bulunan rakibi karşısında puan kaybetmek istemiyor.

Karadeniz derbisi! Samsunspor Trabzonspor maçı! Fırtına'da derbi öncesi kart alarmı - 1

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

9. dakikada Muçi'nin şutunda kaleci Okan Koçuk'tan seken topu sağ çaprazda önünde bulan Salah'ın vuruşunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

19. dakikada Coulibaly'nin sağdan çevirdiği topa Bayo'nun şuttunda meşin yuvarlak az farkla oyun alanı dışında çıktı.

24. dakikada verkaçlarla ceza sahası önüne kadar gelen Mustafa Eskihellaç'ın şutunu kaleci Okan Koçuk meşin yuvarlağı kurtardı.

28. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ara pasında iyi hareketlenen Muçi'nin altıpasın solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Okan Koçuk'un solundan ağlarla buluştu. 0-1

38. dakikada dışarı çıkan topu kontrol etmek isteyen Okan Koçuk'un hatasında araya giren Nwaiwu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

40. dakikada Salah'ın savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Dju, rakibini geçtikten sonra sağ alt köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3

43. dakikada orta alanda yaşanan ikili mücadelede kendisine faul yapan Elliot Watt'ın yüzüne kafasıyla müdahalede bulunan Melih Kabasakal, hakem Oğuzhan Çakır tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Karadeniz derbisi! Samsunspor Trabzonspor maçı! Fırtına'da derbi öncesi kart alarmı - 2

Galatasaray karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetle milli maçlar nedeniyle lige verilen araya galibiyetle giren Trabzonspor, Samsunspor'u mağlup etmesi halinde bu sezon ilk kez art arda iki maç kazanacak.

İLK 11'LER

Samsunspor: Okan, Mendes, Sekongo, Guarino, Tomasson, Watt, Celil, Yunus Emre, Emre Kılınç, Coulibaly, Bayo

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Melih, Fabinho, Muçi, Aral, Salah, Franculino

Karadeniz derbisi! Samsunspor Trabzonspor maçı! Fırtına'da derbi öncesi kart alarmı - 3

DEPLASMANDA İLK PEŞİNDE!

Süper Lig'de sahasında oynadığı 3 maçtan galibiyetle ayrılan Trabzonspor, dış sahada ise 153 günlük deplasman galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak.

Dış sahada ilk hafta Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak bu sezon tek deplasman puanını alan bordo-mavili takım, üçüncü hafta Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1, beşinci haftada TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Karadeniz derbisi! Samsunspor Trabzonspor maçı! Fırtına'da derbi öncesi kart alarmı - 4

Trabzonspor, deplasmanda son galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında İstanbul'da Beşiktaş karşısında 2-1'lik sonuçla elde ederken 9 Mayıs 2026'da oynanan bu karşılaşmanın ardından dış sahada galip gelemedi.

Trabzonspor'da Ruslan Malinovskyi, Umut Nayir, Okay Yokuşlu ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor. Tedavileri tamamlanan ve takımla çalışmalara katılarak hazır hale gelmeye çalışan Batagov ve Folcarelli'nin ise kadroda olup olmayacağına teknik heyet karar verecek.

Karadeniz derbisi! Samsunspor Trabzonspor maçı! Fırtına'da derbi öncesi kart alarmı - 5

BEŞİKTAŞ ÖNCESİ SINIRDA

Trabzonspor'da 3 sarı kartı bulunan Nijeryalı oyuncu Chibuike Nwaiwu, kart sınırında yer alıyor.

Bordo-mavili futbolcu, Samsunspor maçında kart görmesi halinde ligde gelecek hafta Beşiktaş ile Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.

57. MAÇ OYNANACAK

Trabzonspor ile Samsunspor, Samsun'da yapacakları maçla Süper Lig'de 57. kez karşı karşıya geliyor

Trabzonspor'un 1974-1975 sezonunda lige çıkmasıyla başlayan "Karadeniz derbisinde" daha çok gülen taraf bordo-mavili takım oldu.

Karadeniz derbisi! Samsunspor Trabzonspor maçı! Fırtına'da derbi öncesi kart alarmı - 6

Bordo-mavililer, geride kalan 56 lig maçında galibiyetlerde Samsunspor'a karşı 31-13'lük üstünlük sağladı. 12 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un 101 golüne, Samsunspor 49 golle karşılık verdi.

Karadeniz derbisi! Samsunspor Trabzonspor maçı! Fırtına'da derbi öncesi kart alarmı - 7

SAMSUN'DA DENGE VAR

İki takım arasında deplasmanda oynanan karşılaşmalarda ise taraflar birbirlerine bariz bir üstünlük kuramadı.

Samsun'da oynanan 28 maçta Samsunspor ve Trabzonspor, 10'ar kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Karadeniz derbisi! Samsunspor Trabzonspor maçı! Fırtına'da derbi öncesi kart alarmı - 8

GEÇEN SEZON KÖTÜ GİDİŞATA SON VERMİŞTİ

Trabzonspor, Samsunspor karşısında geçen sezon deplasmanda aldığı 3-0'lık galibiyetle rakibi önündeki 4 maçlık kazanamama dönemine son vermişti.

Son 4 maçta 2'şer beraberlik ve mağlubiyet alan bordo-mavililer, geçen sezon rakibini deplasmanda yenerek 3 puana ulaşan taraf olmuştu.

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