Karadeniz derbisi! Samsunspor Trabzonspor maçı! Fırtına'da derbi öncesi kart alarmı
Galatasaray’ı 4-0 yenerek milli araya giren Trabzonspor, Samsunspor deplasmanında 153 günlük galibiyet hasretini bitirmek istiyor. Saat 16.00’da başlayan Karadeniz derbisinde bordo-mavililer sezonun ilk galibiyet serisini de hedefliyor. Nwaiwu ise Beşiktaş maçı öncesinde sarı kart sınırında. Karşılaşmanın ilk yarısı bordo mavililerin 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor.
Süper Lig'in ilk 6 haftasında topladığı 10 puanla 7. sırada yer alan bordo-mavililer, 4 puanla 16. sırada bulunan rakibi karşısında puan kaybetmek istemiyor.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
9. dakikada Muçi'nin şutunda kaleci Okan Koçuk'tan seken topu sağ çaprazda önünde bulan Salah'ın vuruşunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.
19. dakikada Coulibaly'nin sağdan çevirdiği topa Bayo'nun şuttunda meşin yuvarlak az farkla oyun alanı dışında çıktı.
24. dakikada verkaçlarla ceza sahası önüne kadar gelen Mustafa Eskihellaç'ın şutunu kaleci Okan Koçuk meşin yuvarlağı kurtardı.
28. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ara pasında iyi hareketlenen Muçi'nin altıpasın solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Okan Koçuk'un solundan ağlarla buluştu. 0-1
38. dakikada dışarı çıkan topu kontrol etmek isteyen Okan Koçuk'un hatasında araya giren Nwaiwu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2
40. dakikada Salah'ın savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Dju, rakibini geçtikten sonra sağ alt köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3
43. dakikada orta alanda yaşanan ikili mücadelede kendisine faul yapan Elliot Watt'ın yüzüne kafasıyla müdahalede bulunan Melih Kabasakal, hakem Oğuzhan Çakır tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.
Galatasaray karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetle milli maçlar nedeniyle lige verilen araya galibiyetle giren Trabzonspor, Samsunspor'u mağlup etmesi halinde bu sezon ilk kez art arda iki maç kazanacak.
İLK 11'LER
Samsunspor: Okan, Mendes, Sekongo, Guarino, Tomasson, Watt, Celil, Yunus Emre, Emre Kılınç, Coulibaly, Bayo
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Melih, Fabinho, Muçi, Aral, Salah, Franculino