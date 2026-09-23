Trabzonsporlu Mustafa Eskihellaç Milli Takım kampına çağrıldı
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta dev rakibi Fransa ile kozlarını paylaşmaya hazırlanan A Milli Futbol Takımı'mızda flaş bir kadro hamlesi geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trabzonspor forması giyen 29 yaşındaki başarılı savunma oyuncusu Mustafa Eskihellaç'ın ay-yıldızlıların aday kadrosuna çağrıldığını açıkladı.
Mustafa Eskihellaç, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna dahil edildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Trabzonspor forması giyen 29 yaşındaki savunma oyuncusu, bugün ay-yıldızlıların Riva'daki kampına katılacak.
A Milli Futbol Takımı, gruptaki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya gelecek.