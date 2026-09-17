Trabzonspor'da yeni dönem! Thomas Reis resmen açıklandı
Trabzonspor, Thomas Reis'in teknik direktörlük görevine getirildiğini resmen açıkladı. Bordo-mavililer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hoş geldin Thomas Reis" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor teknik direktörlük görevi için Alman çalıştırıcı Thomas Reis ile anlaşmaya vardı. Bordo-mavili kulüple anlaşma sağlayan Reis, görüşmeleri tamamlamak ve sözleşme imzalamak üzere kentte geldi.
HAVALİMANINDA COŞKULU KARŞILAMA
Alman teknik adamı Trabzon Havalimanı'nda bordo-mavili taraftarlar karşıladı. Bordo-mavili taraftarlar, çiçeklerle karşıladığı Alman teknik adama sevgi gösterilerinde bulundu. Kendisine tespih hediye edilen Thomas Reis, taraftarlara 3'lü de çektirdi. Reis, kendisini bekleyen taraftarların tezahüratları eşliğinde havalimanından ayrıldı.
SAMSUNSPOR İLE SÜPER LİG'İ YAKINDAN TANIYOR
Türkiye'de daha önce Samsunspor'u çalıştıran Thomas Reis, Süper Lig tecrübesiyle de dikkat çekiyor. Alman teknik adam, Samsunspor'un başında görev yaptığı dönemde kırmızı-beyazlı ekiple başarılı bir performans ortaya koyarken, Türkiye'de geçirdiği süreçte Süper Lig'i ve Türk futbolunu yakından tanıma fırsatı buldu.
LUDOGORETS'TE 11 MAÇTA 7 GALİBİYET
Son olarak Bulgaristan ekibi Ludogorets'i çalıştıran Reis, bu sezon takımının başında çıktığı 11 resmi karşılaşmada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ GÖREVE GELDİ
Reis, Trabzonspor kariyerinin ilk günlerinde bordo-mavili takımın Galatasaray ile sahasında oynayacağı önemli karşılaşmanın hazırlıklarına odaklanacak.
TRABZONSPOR RESMEN AÇIKLADI
Trabzonspor, Thomas Reis'in teknik direktörlük görevine getirildiğini resmen açıkladı. Bordo-mavililer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hoş geldin Thomas Reis" ifadelerini kullandı.
ERTUĞRUL DOĞAN REİS TERCİHİNİN NEDENİNİ ANLATTI
Yeni teknik direktör Thomas Reis'in tercih edilme sürecini A Spor ekranlarında anlatan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Samsunspor'da oynattığı futbolu ve kısıtlı kadroyla gösterdiği başarıyı yakından takip ettiklerini söyledi.
Diğer yabancı hocaların çoğunun milli ara sonrasını işaret ettiğini ve yüksek tazminatlar istediğini belirten Doğan, Reis ile yapılan görüşmenin seyrini şu sözlerle anlattı:
"Trabzonspor ismini duyar duymaz 'Çağırdığınız dakika gelirim' dedi. Hatta kulübüne ödenecek çıkış maddesini duyduğunda bize, 'Tüm tazminat bedelini benim maaşımdan kesin' teklifinde bulundu. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Normalde 1.5 milyon euro civarında alacağı maaş, yapılan kesintilerin ardından yaklaşık 1 milyon euro seviyesine indi. Hemen uçağımızı gönderip kendisini aldık ve bugün idmana çıkacak."