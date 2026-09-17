ERTUĞRUL DOĞAN REİS TERCİHİNİN NEDENİNİ ANLATTI

Yeni teknik direktör Thomas Reis'in tercih edilme sürecini A Spor ekranlarında anlatan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Samsunspor'da oynattığı futbolu ve kısıtlı kadroyla gösterdiği başarıyı yakından takip ettiklerini söyledi.



Diğer yabancı hocaların çoğunun milli ara sonrasını işaret ettiğini ve yüksek tazminatlar istediğini belirten Doğan, Reis ile yapılan görüşmenin seyrini şu sözlerle anlattı:



"Trabzonspor ismini duyar duymaz 'Çağırdığınız dakika gelirim' dedi. Hatta kulübüne ödenecek çıkış maddesini duyduğunda bize, 'Tüm tazminat bedelini benim maaşımdan kesin' teklifinde bulundu. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Normalde 1.5 milyon euro civarında alacağı maaş, yapılan kesintilerin ardından yaklaşık 1 milyon euro seviyesine indi. Hemen uçağımızı gönderip kendisini aldık ve bugün idmana çıkacak."