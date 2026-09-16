GERİ DÖNENLER Trabzonspor tarihinde görev yaptıktan sonra ayrılan ve daha sonraki dönemlerde yeniden takımın başına geçen teknik adamlar da bulunuyor. Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Şenol Güneş, Ziya Doğan, Ersun Yanal, Hami Mandıralı, Urbain Braems, Vahid Halilhodzic ve Abdullah Avcı farklı dönemlerde Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra yeniden bordo-mavili takımın başında görev yaptı.

FIRTINA'NIN 37. HOCASI Trabzonspor'un 53 yıllık Süper Lig serüveninde görev yapan 37 farklı teknik adam şöyle: "Ahmet Suat Özyazıcı, Şükrü Ersoy, Özkan Sümer, İlyas Akçay, Jürgen Sundermann, Metin Türel, Werner Biskup, Şenol Güneş, Urbain Braems, Georges Leekens, Yılmaz Vural, Ali Kemal Denizci, Gordon Milne, Giray Bulak, Sadi Tekelioğlu, Hans-Peter Briegel, Samet Aybaba, Turgay Semercioğlu, Ziya Doğan, Vahid Halilhodzic, Sebastiao Lazaroni, Ersun Yanal, Ahmet Özen, Hugo Broos, Tolunay Kafkas, Mustafa Reşit Akçay, Hami Mandıralı, Şota Arveladze, Rıza Çalımbay, Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir, Eddie Newton, Abdullah Avcı, Orhan Ak, Nenad Bjelica, Fatih Tekke ve Thomas Reis." Geçiş dönemlerinde ise İhsan Derelioğlu, Taner Yılmaz ve Orhan Çıkrıkçı takımın başında görev alan isimler arasında yer aldı.

THOMAS REİS İSE 4. ALMAN TEKNİK ADAM Thomas Reis'in göreve gelmesiyle birlikte Trabzonspor tarihinde görev yapan Alman teknik adam sayısı da 4'e yükseldi. Bordo-mavili takım daha önce Jürgen Sundermann, Werner Biskup ve Hans-Peter Briegel ile çalıştı. Reis, bu üç ismin ardından Trabzonspor'un başına geçen 4. Alman teknik adam olarak kayıtlara geçti.