Trabzonspor'da Thomas Reis dönemi: İşte Fırtına'nın geçmişindeki teknik adam tarihi
Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından başlayan teknik direktör arayışı Thomas Reis ile sonlandı. Alman çalıştırıcı, bordo-mavili takımın başına geçen 37. farklı teknik adam olurken, Trabzonspor tarihinde görev yapan Alman teknik direktör sayısı da 4'e yükseldi.
Trabzonspor, Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından geçici teknik direktörlük görevine Hüseyin Cimşir'i getirmişti. Cimşir yönetiminde de istediği sonuçları alamayan bordo-mavili ekip, Samsunspor'un eski hocası Thomas Reis ile anlaşma sağladı.
Alman teknik adam, 15 Eylül Çarşamba günü akşam saatlerinde Trabzon şehrine vardı.
13. YABANCI
Thomas Reis'in göreve gelmesiyle birlikte Trabzonspor'un başında görev yapan yabancı teknik adam sayısı da 13'e ulaştı. Karadeniz ekibinde 3 Belçikalı, 4 Alman, 2 İngiliz, 1 Brezilyalı, 1 Bosna Hersekli, 1 Gürcü ve 1 Hırvat teknik direktör görev aldı.
Kulüp tarihinin en uzun süre görev yapan teknik adamı ise toplam 11 sezon takımın başında bulunan Ahmet Suat Özyazıcı oldu. En kısa süre görev yapan isimlerden biri ise Trabzonspor'un başında 3 hafta kalan Alman çalıştırıcı Werner Biskup olarak öne çıktı.
ŞAMPİYON APOLETLİ HOCALAR
Trabzonspor'da şampiyonluk yaşayan teknik adamlar Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer ve Abdullah Avcı oldu. Bordo-mavili takımda önemli iz bırakan isimlerden biri de Şenol Güneş oldu. Güneş döneminde Trabzonspor, Süper Lig'de 3 kez ligi ikinci sırada tamamlarken, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.