Yeni teknik direktör Thomas Reis'in çalışma ekibine dair detayları aktaran Doğan, "Hocamız 2 kişiyle geldi. Bir yardımcı antrenör ve bir kondisyoner ile başladı. Ergin Keleş kesin olarak teknik ekipte yer alacak. Yurt dışından, en son Porto'da görev yapmış istatistik ve veri analizi üzerine çalışan bir ekibimiz de katıldı. Hüseyin Çimşir hocamızla da görüşeceğiz; scout, akademi veya A takım bünyesinde değerlendirmeyi planlıyoruz. Trabzonspor kendi bünyesinden 2 veya 3 ismi içeriye dahil edecek. Yerli ve yabancı toplam 4-5 kişilik bir takviyeyi hocamızın ekibine 2-3 gün içinde tamamlayacağız" sözleriyle süreci aktardı.

Orta saha ve hücum hattındaki profil eksikliği ve geçmiş transfer tercihleriyle ilgili konuşan Ertuğrul Doğan, " Bunlar tamamen teknik kararlar. Başkan çıkıp sahaya 'Şu oynasın, bu oynasın' demez. Mevcut kadrodaki oyuncularımızı da yıpratmak istemem ama kendi fikrim olarak takımın 2-3 önemli transfere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Benim gözümdeki Trabzonspor; orta sahada daha baskılı, daha agresif, stoperleri daha hızlı ve santrforları daha yıpratıcı bir takım olmalı. Fatih Tekke döneminde izleme ekibimizin sunduğu isimler arasından hocamız seçimler yaptı. Fatih Hoca çok daha iyi oyuncular da istedi ancak bazılarının alınabilirliği maliyet açısından mümkün değildi. Yeni hocamızla da bu görüşlerimizi paylaştık ve bakış açılarımızın örtüştüğünü gördük" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor geçen sezon evinde Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmişti (DHA)

GALATASARAY DERBİSİNE NET TAHMİN: "YENERİZ"

Thomas Reis'in ilk maçına Galatasaray derbisinde çıkacak olmasını bir dezavantaj değil avantaj olarak nitelendiren Ertuğrul Doğan, "Bence hoca açısından bu durum büyük bir şans. İlk gününde Trabzon'da nasıl bir baskı oluşabileceğini, taraftarın gücünü ve atmosferi yerinde görecek. Kendisi de bu maça çıkmayı çok istedi" dedi. Derbiye ilişkin tahmininin sorulması üzerine ise Başkan Doğan, "Yeneriz. Takımıma güveniyorum, taraftarıma güveniyorum. Çok net bir şekilde söylüyorum ki sahadan galibiyetle ayrılacağız" şeklinde konuştu.

OCAK AYI İÇİN TRANSFER HAVUZU HAZIRLANIYOR Basında yer alan transfer iddialarına değinen Doğan, "İzleme ekibimizin beğendiği birçok oyuncu var. Basında çıkan Doue ismi de takip edilenlerden biriydi ancak anlaşma söz konusu değil. Sezon transfer dönemi bittiğinden bu yana izleme ekibimiz durmaksızın çalışıyor. Yıl sonuna kadar kapsamlı bir transfer havuzu oluşturmuş olacağız ve Ocak ayı itibarıyla bu transferleri tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

İLK 5 HAFTALIK PERFORMANSA ELEŞTİRİ: "MÜCADELEDEN MEMNUN DEĞİLİM"

Takımın geride kalan 5 haftalık performansını samimiyetle değerlendiren Doğan, "Takım olarak lige hazır olmadığımızı gördük, bunu bir başkan olarak açıkça söylüyorum. Sahadaki mücadeleden ve agresiflik seviyesinden şu an itibarıyla kesinlikle memnun değilim ve bunu oyuncularıma da ilettim. Trabzonspor taraftarı ve camiası bundan çok daha fazlasını hak ediyor. Bu kadronun bu performansın çok üzerinde bir gücü var ve kısa sürede gerçek kimliğimizi sahaya yansıtacağız" ifadelerini kullandı.