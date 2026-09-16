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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan çarpıcı açıklamalar: Thomas Reis dönemi ve Galatasaray derbisi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan çarpıcı açıklamalar: Thomas Reis dönemi ve Galatasaray derbisi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor ekranlarında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bordo-mavililerin başkanı Doğan, teknik direktör Fatih Tekke'nin ayrılığının perde arkasını açıkladı. Öte yandan Doğan, geçen sezon Galatasaray'la yaşanan gerilim ve gelecek hafta oynanacak derbi hakkında konuştu. Ayrıca bordo-mavili takımın başkanı, takımdaki oyuncuların durumunu değerlendirdi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor canlı yayınında bordo-mavili kulübün gündemine dair çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fatih Tekke'nin istifa sürecinden yeni teknik direktör Thomas Reis'in imza aşamasına, teknik direktör arayışındaki perde arkasından devre arası transfer planlarına kadar birçok konuda net mesajlar veren Doğan, camiaya umut dağıtırken Tekke'nin ayrılık şekline dair kırgınlığını da ilk kez açık yüreklilikle dile getirdi.

TRABZONSPOR BAŞKANI ERTUĞRUL DOĞAN'DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

"ŞAMİL EKİNCİ'Yİ RAHMETLE ANIYORUM"

Sözlerine kulübün efsane isimlerinden Şamil Ekinci'yi anarak başlayan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Bugün bizim efsane başkanımız Sayın Şamil Ekinci'nin ölüm yıl dönümü. Tekrar kendisini rahmetle anıyorum. Trabzonspor'da çok büyük başarılar elde etti. Asla unutulmayacak bir şahsiyet. Ailesinin başı sağ olsun, Allah rahmet eylesin" şeklinde konuştu.

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN A SPOR'DA FATİH TEKKE VE TRANSFER AÇIKLAMASI

FATİH TEKKE'NİN İSTİFA SÜRECİ: "A SPOR BİLDİRİMDEN ÖĞRENDİM"

Eski teknik direktör Fatih Tekke'nin ayrılık sürecini anlatan Başkan Doğan, 4-5 yıllık bir planlama ile yola çıktıklarını belirterek, "Geçen yıl o planlamanın ilk yılında başarılı bir sezon geçmişti. Kupa da kazandı, genç oyuncuların gelişimine fayda sağladı, oyuncu satışlarından kulüp gelir elde etti. Dönemin sonunda taraftarımıza kupa hediye ettik" dedi. Ayrılık kararının kendileri için de sürpriz olduğunu vurgulayan Ertuğrul Doğan, "İstifa bizim de aklımıza gelen bir durum olmadı. Ferencváros maçından sonra havalimanındaydık. Gelen bir telefon bildirimiyle öğrendim. Hatta açıklamamızda hiç beklemeden, uçak havadayken istifasını kabul etmediğimizi bildirdik. Sonrasında kendisiyle görüştük, bunun yönteminin bu olamayacağını belirttim, anlaştık ve yeni bir yola çıktık. Ancak Hatayspor maçından sonraki süreçte yine havalimanındayken istifa haberi geldi" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un eski teknik direktörü Fatih Tekke (DHA)Trabzonspor'un eski teknik direktörü Fatih Tekke (DHA)

"KIRGINLIĞIM VAR"

Tekke'nin kulüp için her zaman önemli bir değer olduğunu belirten Doğan, "Fatih Tekke Türk futbol tarihinin en büyük golcüsüydü. Trabzonspor'da da başarılı oldu, her yerde teşekkür ettim. Ancak Trabzonspor Başkanı olarak bu durumu bir uygulamanın bildiriminden öğrenmemem gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda kendisine kırgınlığım var ve bunu kendisiyle de paylaştım. Net bir gerekçe anlatmadı, sonrasında da görüşemedik. Tek taraflı bir karar verdi" sözleriyle aktardı.

YERLİ HOCA İDDİALARINA NET YANIT: "HİÇBİR GÖRÜŞME OLMADI"

Göreve gelme sürecinde basına yansıyan isimler hakkında konuşan Ertuğrul Doğan, planlarında bir ayrılık olmadığı için B planlarının bulunmadığını dile getirdi. Kamuoyunda adı geçen teknik adamlarla ilgili gerçeği açıklayan Başkan Doğan, "Açıklamalarıma rağmen birçok şey yazılıp çizildi. Şenol Güneş ve Abdullah Avcı'nın isimleri geçti. İkisi de bizim şampiyon hocamız ancak o süreçte ikisiyle de teknik direktörlük konusunda hiçbir görüşmem olmadı. Arda Turan çok sevdiğim bir kardeşim ama takım çalıştırıyor. Burak Yılmaz'la ise hocalık anlamında değil, tamamen dostane bir fikir alışverişi yaptık. Bunun dışındaki haberlerin tamamı maalesef palavraydı" dedi.

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis Trabzon'da coşkuyla karşılandı (DHA)Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis Trabzon'da coşkuyla karşılandı (DHA)

THOMAS REIS SÜRPRİZİ: "TAZMİNATI MAAŞIMDAN KESİN DEDİ"

Yeni teknik direktör Thomas Reis'in tercih edilme sürecini aktaran Doğan, Samsunspor'da oynattığı futbolu ve kısıtlı kadroyla gösterdiği başarıyı yakından takip ettiklerini söyledi. Diğer yabancı hocaların çoğunun milli ara sonrasını işaret ettiğini ve yüksek tazminatlar istediğini belirten Doğan, Reis ile yapılan görüşmenin seyrini şu sözlerle anlattı: "Trabzonspor ismini duyar duymaz 'Çağırdığınız dakika gelirim' dedi. Hatta kulübüne ödenecek çıkış maddesini duyduğunda bize, 'Tüm tazminat bedelini benim maaşımdan kesin' teklifinde bulundu. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Normalde 1.5 milyon euro civarında alacağı maaş, yapılan kesintilerin ardından yaklaşık 1 milyon euro seviyesine indi. Hemen uçağımızı gönderip kendisini aldık ve bugün idmana çıkacak."

DEVRE ARASI TRANSFERİ: "2 VEYA 3 TAKVİYE YAPACAĞIZ"

Bordo-mavili taraftarların heyecan duyacağı bir takım kurmak istediklerini ifade eden Trabzonspor Başkanı, "Benim aklımdaki Trabzonspor daha baskılı, daha agresif ve dikine oynayan bir takım. Taraftarın maçın bitmesini istemeyeceği bir yapı kurmalıyız. Hocamızla da bunu konuştuk" dedi. Devre arası transfer dönemine de değinen Doğan, "Hocamızın rahat çalışması için tüm imkanları seferber edeceğiz. Bana sorarsanız, ağırlıklı orta saha olmak üzere 2 veya 3 takviyeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Kendi ekiplerimiz de bu konu üzerinde çalışıyor. Devre arasında hoca ne eksik görürse yönetim kurulu olarak eksikleri tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Doğan transfer sezonuna ilişkin de mesaj verdi (AA)Ertuğrul Doğan transfer sezonuna ilişkin de mesaj verdi (AA)

"DAHA AGRESİF BİR TAKIM"

Orta saha ve hücum hattındaki profil eksikliği ve geçmiş transfer tercihleriyle ilgili konuşan Ertuğrul Doğan, "Bunlar tamamen teknik kararlar. Başkan çıkıp sahaya 'Şu oynasın, bu oynasın' demez. Mevcut kadrodaki oyuncularımızı da yıpratmak istemem ama kendi fikrim olarak takımın 2-3 önemli transfere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Benim gözümdeki Trabzonspor; orta sahada daha baskılı, daha agresif, stoperleri daha hızlı ve santrforları daha yıpratıcı bir takım olmalı. Fatih Tekke döneminde izleme ekibimizin sunduğu isimler arasından hocamız seçimler yaptı. Fatih Hoca çok daha iyi oyuncular da istedi ancak bazılarının alınabilirliği maliyet açısından mümkün değildi. Yeni hocamızla da bu görüşlerimizi paylaştık ve bakış açılarımızın örtüştüğünü gördük" ifadelerini kullandı.

THOMAS REIS'IN TEKNİK EKİBİ ŞEKİLLENİYOR: "ERGİN KELEŞ KESİN OLACAK"

Yeni teknik direktör Thomas Reis'in çalışma ekibine dair detayları aktaran Doğan, "Hocamız 2 kişiyle geldi. Bir yardımcı antrenör ve bir kondisyoner ile başladı. Ergin Keleş kesin olarak teknik ekipte yer alacak. Yurt dışından, en son Porto'da görev yapmış istatistik ve veri analizi üzerine çalışan bir ekibimiz de katıldı. Hüseyin Çimşir hocamızla da görüşeceğiz; scout, akademi veya A takım bünyesinde değerlendirmeyi planlıyoruz. Trabzonspor kendi bünyesinden 2 veya 3 ismi içeriye dahil edecek. Yerli ve yabancı toplam 4-5 kişilik bir takviyeyi hocamızın ekibine 2-3 gün içinde tamamlayacağız" sözleriyle süreci aktardı.

Trabzonspor geçen sezon evinde Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmişti (DHA)Trabzonspor geçen sezon evinde Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmişti (DHA)

GALATASARAY DERBİSİNE NET TAHMİN: "YENERİZ"

Thomas Reis'in ilk maçına Galatasaray derbisinde çıkacak olmasını bir dezavantaj değil avantaj olarak nitelendiren Ertuğrul Doğan, "Bence hoca açısından bu durum büyük bir şans. İlk gününde Trabzon'da nasıl bir baskı oluşabileceğini, taraftarın gücünü ve atmosferi yerinde görecek. Kendisi de bu maça çıkmayı çok istedi" dedi. Derbiye ilişkin tahmininin sorulması üzerine ise Başkan Doğan, "Yeneriz. Takımıma güveniyorum, taraftarıma güveniyorum. Çok net bir şekilde söylüyorum ki sahadan galibiyetle ayrılacağız" şeklinde konuştu.

OCAK AYI İÇİN TRANSFER HAVUZU HAZIRLANIYOR

Basında yer alan transfer iddialarına değinen Doğan, "İzleme ekibimizin beğendiği birçok oyuncu var. Basında çıkan Doue ismi de takip edilenlerden biriydi ancak anlaşma söz konusu değil. Sezon transfer dönemi bittiğinden bu yana izleme ekibimiz durmaksızın çalışıyor. Yıl sonuna kadar kapsamlı bir transfer havuzu oluşturmuş olacağız ve Ocak ayı itibarıyla bu transferleri tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

İLK 5 HAFTALIK PERFORMANSA ELEŞTİRİ: "MÜCADELEDEN MEMNUN DEĞİLİM"

Takımın geride kalan 5 haftalık performansını samimiyetle değerlendiren Doğan, "Takım olarak lige hazır olmadığımızı gördük, bunu bir başkan olarak açıkça söylüyorum. Sahadaki mücadeleden ve agresiflik seviyesinden şu an itibarıyla kesinlikle memnun değilim ve bunu oyuncularıma da ilettim. Trabzonspor taraftarı ve camiası bundan çok daha fazlasını hak ediyor. Bu kadronun bu performansın çok üzerinde bir gücü var ve kısa sürede gerçek kimliğimizi sahaya yansıtacağız" ifadelerini kullandı.

Doğan ayrıca hakemlere de sert eleştirilerde bulundu (AA)Doğan ayrıca hakemlere de sert eleştirilerde bulundu (AA)

HAKEM TEPKİSİ: "BİZİ LABORATUVAR GİBİ KULLANAMAZLAR"

Son haftalardaki hakem yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulunan Trabzonspor Başkanı, "Hakemler konusunda bu hafta ayrı bir toplantıda detaylı konuşacağım. Son maçlarda inanılmaz komik şeyler yaşanıyor. Aleyhimize verilen kırmızı kartlar, verilmeyen sarı kartlar ve arkadan çekmeler hakemlerin gözü önünde oluyor. Sanki Trabzonspor maçı başladığında hakemlerin gözüne kara bir perde iniyor. Özellikle genç hakemler sanki üzerimizde bir deneme yapıyor, Trabzonspor'u bir laboratuvar gibi kullanıyorlar. Eğer bu kafayla devam ederlerse, ben de onları laboratuvarda kullanmaya başlarım. O zaman kim kimi kullanıyor hep birlikte görürüz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

HAKEMLERE DAİR

Ertuğrul Doğan: "Ne diyebileceğimi bilmiyorum. Komik şeyler oluyor. Kırmızı kart pozisyonunu gördük bu hafta. Bu konularla ilgili bu hafta konuşacağım. Genç hakemler Trabzonspor'un maçlarına çok atanıyor ve deney gibi kararlar veriyorlar."

"TFF UĞRAŞIYOR MHK UĞRAŞMIYOR"

TFF ve Merkez Hakem Kurulu hakkında da konuşan Ertuğrul Doğan, "TFF çok ciddi uğraş veriyor fakat MHK hakkında aynı şeyi söyleyemem. Niye diğer takımların maçlarında bunlar olmuyor? Bir penaltı pozisyonu var Gençlerbirliği maçında, nasıl görmüyorsun? VAR nasıl görmüyor? Görmüyosan görmek istemiyorsun demektir. Her sene böyle devam ediyor. Sonra bir hakemin başı yanıyor. Niyetimiz iyi, herkes işini yapsın. Diğer maçlarda bu penaltı pozisyonları çalınıyor. Bizde çalınmıyor. Burada bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Maç öncesi sevk edilmek istemiyorum fakat dikkatle takip ediyoruz. Herkes ciddi emek harcıyor. Kulüpler Birliği Başkanıyım ve biliyorum ki, herkes sıkıntıda. Bir şey söylediğinizde hemen ceza veriliyor. Federasyonun niyetinin iyi olduğuna eminim ama ortaya çıkan konu Trabzonspor açısından hatalı." şeklinde konuştu.

Doğan konuşmasında TFF ve MHK hakkında da değerlendirmelerde bulundu (AA)Doğan konuşmasında TFF ve MHK hakkında da değerlendirmelerde bulundu (AA)

"TEKNİK VE YETERLİLİK ANLAMINDA İYİ DEĞİLLER"

Konuşmalarına devam eden Ertuğrul Doğan, "Anadolu kulüplerinin başına da çok ciddi şeyler geliyor. Trabzonspor da 4 büyük arasından en hatalı karar verilen kulüp. Teknik ve yeterlilik anlamında hakemlerimiz iyi değil. Belki yıllar sonra daha iyi yerlere gelecekler, temennim bu yönde ama bu hata nedense Trabzonspor aleyhine oluyor. Yoksa hata olur. Herkes hata yapar. Ama siz bile yorumcuyken bir takım aleyhine hep yorum yapsanız, o da problem olur. Niye hep Trabzonspor'un aleyhine hatalar oluyor ve tersi yaşanmıyor? Bağırması gerekenler değil, bağırmaması gerekenler de bağırıyor. Herkes haklı şekilde itiraz etmiyor." ifadelerini kullandı.

SALAH İLE İLİŞKİSİ

Muhammed Salah hakkında görüşlerini de belirten Ertuğrul Doğan: "İstanbul basınının yazdığının aksine Salah çok mutlu. Salah transferini bir İstanbul kulübü yapsaydı, ortalık hala yanıyordu. Sadece bir transfer değil. Dünyanın en büyük Müslüman futbolcusu. Geldiği günden beri her konuda bize yardımcı oluyor. İdmana ilk geliyor son çıkıyor. Örnek bir oyuncu. Biz onu transfer ederken takımdaki genç oyunculara da katkı sağlamasını umuyorduk, buna tam anlamıyla oturdu. Herkese örnek bir karakter. Şehri tanıyor ve seviyor. Sağ olsun, çok büyük bir karakter transfer ettik. Visca ve Nwakeme de çok önemli karakterlerdi. Çok düzgün çocuklar. Etraflarına da iyi örnek oluyorlardı. Salah da tıpkı onlar gibi." dedi.


"BEKLEDİĞİMDEN ÇOK DAYAK YEDİM"

Yönetim hakkında konuşan Ertuğrul Doğan, "İlk geldiğimizde ben Ahmet Başkan'ı hiç tanımazdım. Ondan çok şey öğrendim. İlk geldiğimizden beri kulübün ekonomik yapısından kaynaklı, o süreçte benim başkan yardımcılığım ve asbaşkanlığım döneminde, kulübe hiçbir sıkıntı yaşatmadım ekonomik anlamda. Başkanlık döneminde geldiğimizde, çok sıkıntılı bir süreç vardı. Beklediğimden çok dayak yedim. Etrafımdaki insanların bile doğruyu bile bile tam tersini konuşacaklarını bilememiştim." şeklinde konuştu.

Ertuğrul Doğan desteklerinden dolayı Başkan Erdoğan'a teşekkür etti (AA)Ertuğrul Doğan desteklerinden dolayı Başkan Erdoğan'a teşekkür etti (AA)

"CUMHURBAŞKANIMIZA, BERAT ALBAYRAK'A VE SERHAT ALBAYRAK'A ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Cumhurbaşkanı'nın verdiği destekten de bahseden Ertuğrul Doğan: "Yıllardır stadımız, bizim bile değildi. Sayın Cumhurbaşkamıza teşekkür ederim. Ne zaman gittiysek her zaman yanımızda oldular. Sayın Spor Bakanımız da öyle. Trabzonlu bakanlarımız da öyle. Hepsi yanımızda oldu ve yanımızda durdu. Sayın Berat Albayrak da keza aynı şekilde, açamadığımız her kapıyı açmamızı sağladı. Sayın Serhat Albayrak da sağ olsun öyle. Çok büyük destekleri var bunu söylemem lazım." ifadelerini kullandı.

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN BERAT ALBAYRAK VE SERHAT ALBAYRAK'A TEŞEKKÜR


"CUMHURBAŞKANIMIZ, KEMERBURGAZ'DA YER ALAN ARAZİNİN TAHSİSİNE TALİMAT VERDİ"

Konuşmalarına devam eden Ertuğrul Doğan: "Akyazı'da bir arazi aldık biliyorsunuz, stadın karşısında. Çok önemli bir yer orası. Stadın yan tarafında bir tesis alacağız, istimlak oldu. Üzülerek seyrediyorum. Trabzonlu siyasilerimiz bizim orada kalmamızı sağladı. Sayın Cumhurbaşkanımız, Kemerburgaz'da yer alan arazinin tahsisinin verilmesi adına talimat verdi. Bu bizim açımızdan çok önemliydi. Trabzonspor'a çok önemli bir değer katacak. Çok teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulundu.

"VAR İKİ TARAF İÇİN DE ÇALIŞSIN"

Ertuğrul Doğan: "Galibiyetten başka bir düşüncemiz yok. Hocamızın ilk maçı olacak, hakem henüz açıklanmadı. İnşallah oradaki atmosferi kaldırabilecek bir hakem ataması olur. Sahada çok dikkatli olması gerekiyor. İki tarafının da hakkının yenmeyeceği bir maç olsun. VAR iki taraf için de çalışsın.

Benim taraftarım ne yapacağını, nerede duracağını bilir. Kime ne söyleyeceğini bilir. Geçen sene bunu gösterdiler.

Biz de tribünde her türlü desteği vereceğiz. İnşallah taraftarımızla birlikte güzel bir galibiyet yaşayacağız."

İki takım Nhaga transferi nedeniyle sorun yaşamıştı (AA)İki takım Nhaga transferi nedeniyle sorun yaşamıştı (AA)

"GALATASARAY BİZE YANLIŞ YAPTI"

Geçen sene Galatasaray'la yaşanan problem hakkında Ertuğrul Doğan: "Bize bir yanlış yaptılar, biz de çıkıp söyledik. Onlar da biliyorlar yanlış yaptıklarını. Onun dışında bizim kimseyle kavgamız, tartışmamız olmaz. Durup dururken biz gidip bir şey yapmıyoruz. Orada bir hata yaptılar. Biz de bunu dile getirdik. Şu anda bir problemimiz yok. Galatasaray için söylemiyorum, başka bir kulüp de yaparsa aynı cevabı alır." şeklinde konuştu.

"2 OYUNCUMUZA TEKLİF GELDİ, SATMADIK"

Takımda bulunan oyunculara gelen teklifler hakkında Ertuğrul Doğan: "Son bir yılda satılan oyuncu bonservislerimiz 110 milyon euro'yu buldu. Tarihimizde böyle bir şey var mı? Hayır. Bu sene yarışmak istediğimiz için Batagov ve Nwaiwu'yu göndermedik. Ben yakın zamanda da bu satışlardan 100 milyon euro'ya yakın bir gelir elde edeceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"ONUACHU'NUN SIKINTISI YOK"

Bordo-mavililerin golcüsü Onuachu'ya ilişkin Ertuğrul Doğan: "Onuachu'nun mental bir sıkıntısı yok. İdmana çıktıktan sonra, idmanda her şeyini veren ender oyunculardan bir tanesi. Bazen sistemsel olarak iyi gözükmeyebiliyor. Ama bu ligin en iyi 2-3 santrforundan bir tanesi. Ben çok başarılı olacağını düşünüyorum." dedi.

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