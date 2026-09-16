Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan çarpıcı açıklamalar: Thomas Reis dönemi ve Galatasaray derbisi
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor ekranlarında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bordo-mavililerin başkanı Doğan, teknik direktör Fatih Tekke'nin ayrılığının perde arkasını açıkladı. Öte yandan Doğan, geçen sezon Galatasaray'la yaşanan gerilim ve gelecek hafta oynanacak derbi hakkında konuştu. Ayrıca bordo-mavili takımın başkanı, takımdaki oyuncuların durumunu değerlendirdi.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor canlı yayınında bordo-mavili kulübün gündemine dair çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fatih Tekke'nin istifa sürecinden yeni teknik direktör Thomas Reis'in imza aşamasına, teknik direktör arayışındaki perde arkasından devre arası transfer planlarına kadar birçok konuda net mesajlar veren Doğan, camiaya umut dağıtırken Tekke'nin ayrılık şekline dair kırgınlığını da ilk kez açık yüreklilikle dile getirdi.
"ŞAMİL EKİNCİ'Yİ RAHMETLE ANIYORUM"
Sözlerine kulübün efsane isimlerinden Şamil Ekinci'yi anarak başlayan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Bugün bizim efsane başkanımız Sayın Şamil Ekinci'nin ölüm yıl dönümü. Tekrar kendisini rahmetle anıyorum. Trabzonspor'da çok büyük başarılar elde etti. Asla unutulmayacak bir şahsiyet. Ailesinin başı sağ olsun, Allah rahmet eylesin" şeklinde konuştu.
FATİH TEKKE'NİN İSTİFA SÜRECİ: "A SPOR BİLDİRİMDEN ÖĞRENDİM"
Eski teknik direktör Fatih Tekke'nin ayrılık sürecini anlatan Başkan Doğan, 4-5 yıllık bir planlama ile yola çıktıklarını belirterek, "Geçen yıl o planlamanın ilk yılında başarılı bir sezon geçmişti. Kupa da kazandı, genç oyuncuların gelişimine fayda sağladı, oyuncu satışlarından kulüp gelir elde etti. Dönemin sonunda taraftarımıza kupa hediye ettik" dedi. Ayrılık kararının kendileri için de sürpriz olduğunu vurgulayan Ertuğrul Doğan, "İstifa bizim de aklımıza gelen bir durum olmadı. Ferencváros maçından sonra havalimanındaydık. Gelen bir telefon bildirimiyle öğrendim. Hatta açıklamamızda hiç beklemeden, uçak havadayken istifasını kabul etmediğimizi bildirdik. Sonrasında kendisiyle görüştük, bunun yönteminin bu olamayacağını belirttim, anlaştık ve yeni bir yola çıktık. Ancak Hatayspor maçından sonraki süreçte yine havalimanındayken istifa haberi geldi" ifadelerini kullandı.
"KIRGINLIĞIM VAR"
Tekke'nin kulüp için her zaman önemli bir değer olduğunu belirten Doğan, "Fatih Tekke Türk futbol tarihinin en büyük golcüsüydü. Trabzonspor'da da başarılı oldu, her yerde teşekkür ettim. Ancak Trabzonspor Başkanı olarak bu durumu bir uygulamanın bildiriminden öğrenmemem gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda kendisine kırgınlığım var ve bunu kendisiyle de paylaştım. Net bir gerekçe anlatmadı, sonrasında da görüşemedik. Tek taraflı bir karar verdi" sözleriyle aktardı.
YERLİ HOCA İDDİALARINA NET YANIT: "HİÇBİR GÖRÜŞME OLMADI"
Göreve gelme sürecinde basına yansıyan isimler hakkında konuşan Ertuğrul Doğan, planlarında bir ayrılık olmadığı için B planlarının bulunmadığını dile getirdi. Kamuoyunda adı geçen teknik adamlarla ilgili gerçeği açıklayan Başkan Doğan, "Açıklamalarıma rağmen birçok şey yazılıp çizildi. Şenol Güneş ve Abdullah Avcı'nın isimleri geçti. İkisi de bizim şampiyon hocamız ancak o süreçte ikisiyle de teknik direktörlük konusunda hiçbir görüşmem olmadı. Arda Turan çok sevdiğim bir kardeşim ama takım çalıştırıyor. Burak Yılmaz'la ise hocalık anlamında değil, tamamen dostane bir fikir alışverişi yaptık. Bunun dışındaki haberlerin tamamı maalesef palavraydı" dedi.
THOMAS REIS SÜRPRİZİ: "TAZMİNATI MAAŞIMDAN KESİN DEDİ"
Yeni teknik direktör Thomas Reis'in tercih edilme sürecini aktaran Doğan, Samsunspor'da oynattığı futbolu ve kısıtlı kadroyla gösterdiği başarıyı yakından takip ettiklerini söyledi. Diğer yabancı hocaların çoğunun milli ara sonrasını işaret ettiğini ve yüksek tazminatlar istediğini belirten Doğan, Reis ile yapılan görüşmenin seyrini şu sözlerle anlattı: "Trabzonspor ismini duyar duymaz 'Çağırdığınız dakika gelirim' dedi. Hatta kulübüne ödenecek çıkış maddesini duyduğunda bize, 'Tüm tazminat bedelini benim maaşımdan kesin' teklifinde bulundu. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Normalde 1.5 milyon euro civarında alacağı maaş, yapılan kesintilerin ardından yaklaşık 1 milyon euro seviyesine indi. Hemen uçağımızı gönderip kendisini aldık ve bugün idmana çıkacak."
DEVRE ARASI TRANSFERİ: "2 VEYA 3 TAKVİYE YAPACAĞIZ"
Bordo-mavili taraftarların heyecan duyacağı bir takım kurmak istediklerini ifade eden Trabzonspor Başkanı, "Benim aklımdaki Trabzonspor daha baskılı, daha agresif ve dikine oynayan bir takım. Taraftarın maçın bitmesini istemeyeceği bir yapı kurmalıyız. Hocamızla da bunu konuştuk" dedi. Devre arası transfer dönemine de değinen Doğan, "Hocamızın rahat çalışması için tüm imkanları seferber edeceğiz. Bana sorarsanız, ağırlıklı orta saha olmak üzere 2 veya 3 takviyeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Kendi ekiplerimiz de bu konu üzerinde çalışıyor. Devre arasında hoca ne eksik görürse yönetim kurulu olarak eksikleri tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.