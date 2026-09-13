Bordo-mavililerde yeni hoca gelişmesi! Şenol Güneş iddiası ve Stefano Pioli ismi gündemi ısıttı
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Fatih Tekke ayrılığının ardından Trabzonspor'da yeni teknik direktör arayışı devam ediyor. Bordo-mavili ekibin yeni hocası olma yolunda iki önemli aday ön plana çıktı. Yerli basında Şenol Güneş ismi yer alırken, yabancı hoca olarak da İtalyan teknik adam Stefano Pioli ismi gündemde.
Trabzonspor'da boş olan teknik direktörlük pozisyonu için farklı isimler ön plana çıkmaya devam ediyor.
BEIN Sports'un haberine göre Trabzonspor, kulüp efsanesi Şenol Güneş ile anlaşmaya çok yakın.
Daha önce 4 kez Trabzonspor'da hocalık görevini üstlenen Şenol Güneş, 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa kazanma başarısı gösterdi.