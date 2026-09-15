Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle Kocaelispor maçında forma giyemeyen Victor Osimhen'in tedavi sürecinde olumlu gelişmeler yaşanıyor. Ağrıları azalan Nijeryalı golcünün Trabzonspor karşılaşmasında sahada olmak istediği öğrenilirken, son karar maç öncesi yapılacak kontrollerin ardından verilecek.

Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık sonrası oyundan çıkan Victor Osimhen'in ağrılarının azaldığı ve Trabzonspor karşılaşmasında görev almak istediği öğrenildi. Sarı-kırmızılılarda Nijeryalı golcünün sağlık durumu yakından takip ediliyor. Başakşehir mücadelesinin 33. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen yıldız futbolcunun tedavisinde olumlu gelişmeler yaşanıyor.

OKAN BURUK İLE İLETİŞİM HALİNDE Ağrılarının azalmasının ardından kendisini daha iyi hissetmeye başlayan Osimhen'in, teknik direktör Okan Buruk ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Nijeryalı futbolcunun, Trabzonspor karşılaşmasında forma giymek için hazır olmak istediği ifade edildi. Sağlık heyeti ise oyuncunun durumunu kontrollü şekilde takip ediyor.

"RİSKE ETMEYECEĞİZ" Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Osimhen ve Mario Lemina'nın sakatlık durumlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, iki oyuncunun tedavilerinin sürdüğünü belirterek, "Osimhen ve Lemina'nın tedavileri sürüyor. Cumartesi günü oynayacağımız maça yetiştirmek istiyoruz ancak ağrıları devam ederse ve son kontroller olumsuz çıkarsa riske etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.