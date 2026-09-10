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Trabzonspor yabancı alternatiflerde ilerleme sağlayamayınca rota yerliye döndü: Arda Turan listenin başında

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trabzonspor yabancı alternatiflerde ilerleme sağlayamayınca rota yerliye döndü: Arda Turan listenin başında

Trabzonspor'da yabancı teknik adamlarla yapılan görüşmelerde beklenen ilerleme sağlanamayınca yönetim rota değiştirip yerli hoca seçeneğine yöneldi. Fotomaç'ın haberine göre listenin ilk sırasında Arda Turan bulunuyor; yöneticiler Shakhtar Donetsk'in maç takvimine göre resmi teması planlıyor. Anlaşma çıkmazsa Şenol Güneş alternatif olarak hazır bekliyor.

Trabzonspor'da teknik direktör arayışları devam ederken sıcak bir gelişme yaşandı. Yabancı teknik adamlarla yapılan görüşmelerde beklenen ilerlemenin sağlanamamasının ardından bordo-mavili yönetim, rotasını yeniden yerli adaylara çevirdi. Listenin ilk sırasında ise Arda Turan'ın yer aldığı öğrenildi.

Trabzonspor yabancı alternatiflerde ilerleme sağlayamayınca rota yerliye döndü: Arda Turan listenin başında - 1

YERLİ HOCADA EN BÜYÜK ADAY

Teknik direktörlük koltuğu için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor yönetimi, takımı kısa sürede toparlayabilecek ve camianın yapısını bilen bir isim üzerinde yoğunlaştı. Bu kapsamda genç teknik adam Arda Turan'ın adı ön plana çıktı.

Fotomaç'ın haberinde 39 yaşındaki çalıştırıcının modern futbol anlayışı ve elde ettiği başarıların bordo-mavili yönetimin dikkatini çektiği belirtilirken, Arda Turan için yeni bir girişim yapılması kararı alındığı ifade edildi.

Trabzonspor yabancı alternatiflerde ilerleme sağlayamayınca rota yerliye döndü: Arda Turan listenin başında - 2

TEMASLAR RESMİ BOYUTA TAŞINACAK

Trabzonspor yönetiminin, Arda Turan konusunda belirlediği takvim de netleşmeye başladı. Bordo-mavili kurmayların, Shakhtar Donetsk'in bu hafta oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçının ardından genç teknik adamla resmi temas kurmayı planladığı aktarıldı.

Sürecin uzaması veya Arda Turan ile anlaşma sağlanamaması ihtimaline karşı Trabzonspor'un alternatif planını da hazır tuttuğu öğrenildi. Bu kapsamda kulübün efsane isimlerinden Şenol Güneş'in de güçlü adaylar arasında yer aldığı belirtildi.

Trabzonspor yabancı alternatiflerde ilerleme sağlayamayınca rota yerliye döndü: Arda Turan listenin başında - 3

İKİNCİ HEDEF ŞENOL GÜNEŞ

Bordo-mavili kulübün efsane isimlerinden Şenol Güneş, Arda Turan sürecinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı en güçlü alternatif olarak öne çıkıyor. Camiayı ve şehri yakından tanıyan deneyimli teknik adamın, zorlu baskı ortamlarını yönetme konusundaki tecrübesi nedeniyle yönetim kurulundaki ağırlığını koruduğu belirtiliyor.

Trabzonspor yabancı alternatiflerde ilerleme sağlayamayınca rota yerliye döndü: Arda Turan listenin başında - 4

ARDA TURAN'IN KARİYERİNDEKİ BAŞARILAR

Arda Turan, teknik direktörlük kariyerinde önemli başarılar elde etti. Genç çalıştırıcı, 2023-2024 sezonunda Eyüpspor'u Trendyol 1. Lig şampiyonu yaparak Süper Lig'e taşıdı.

Shakhtar Donetsk'in başında da başarılı bir dönem geçiren Turan, Ukrayna ekibiyle lig şampiyonluğu yaşadı. Böylelikle Murat Yakın'dan sonra Avrupa liglerinde Birinci Lig seviyesinde şampiyonluk yaşayan ilk Türk teknik direktör oldu.

Ayrıca Avrupa kupalarında elde ettiği sonuçlarla Türk teknik direktörler arasında dikkat çeken bir başarıya imza attı. 39 yaşındaki çalıştırıcı, Avrupa kupalarında bir yabancı kulübün başında yarı finale yükselen ilk Türk teknik direktör olarak tarihte yerini almıştı.

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