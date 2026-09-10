Trabzonspor'da yabancı teknik adamlarla yapılan görüşmelerde beklenen ilerleme sağlanamayınca yönetim rota değiştirip yerli hoca seçeneğine yöneldi. Fotomaç'ın haberine göre listenin ilk sırasında Arda Turan bulunuyor; yöneticiler Shakhtar Donetsk'in maç takvimine göre resmi teması planlıyor. Anlaşma çıkmazsa Şenol Güneş alternatif olarak hazır bekliyor.

Trabzonspor'da teknik direktör arayışları devam ederken sıcak bir gelişme yaşandı. Yabancı teknik adamlarla yapılan görüşmelerde beklenen ilerlemenin sağlanamamasının ardından bordo-mavili yönetim, rotasını yeniden yerli adaylara çevirdi. Listenin ilk sırasında ise Arda Turan'ın yer aldığı öğrenildi.

YERLİ HOCADA EN BÜYÜK ADAY Teknik direktörlük koltuğu için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor yönetimi, takımı kısa sürede toparlayabilecek ve camianın yapısını bilen bir isim üzerinde yoğunlaştı. Bu kapsamda genç teknik adam Arda Turan'ın adı ön plana çıktı. Fotomaç'ın haberinde 39 yaşındaki çalıştırıcının modern futbol anlayışı ve elde ettiği başarıların bordo-mavili yönetimin dikkatini çektiği belirtilirken, Arda Turan için yeni bir girişim yapılması kararı alındığı ifade edildi.