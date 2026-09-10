Trabzonspor, ara transfer dönemi öncesinde genç oyuncu operasyonuna başladı. Bordo-mavililerin, Estrela forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Eddy Doue ile Kryvbas'ın 21 yaşındaki Ukraynalı stoperi Volodymyr Vilivald için girişimlerini hızlandırdığı öğrenildi. İki genç yeteneğin ocak ayında kadroya katılması, ardından sezon sonuna kadar mevcut kulüplerinde kiralık olarak forma giymeye devam etmesi planlanıyor.

Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Trabzonspor, ara transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başladı. Karadeniz temsilcisinin, iki genç futbolcuyu kadrosuna katmak için önemli mesafe katettiği öğrenildi. Bordo-mavililer, Estrela forması giyen orta saha oyuncusu Eddy Doue ile Kryvbas'ın 21 yaşındaki stoperi Volodymyr Vilivald'ı transfer listesine aldı. İki oyuncunun da ocak ayında Trabzon'a gelmesi planlanıyor. İmzaların atılmasının ardından futbolcuların sezon sonuna kadar mevcut kulüplerinde kiralık olarak forma giymeye devam edeceği belirtildi.

TRABZONSPOR'DA HEDEF GENÇ OYUNCULAR Teknik direktör konusunda henüz kararını vermeyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Son dönemde genç ve potansiyelli oyunculara yönelen bordo-mavililer, bu stratejisini sürdürerek kadrosuna gelecek vadeden isimleri katmayı hedefliyor. Bu doğrultuda listenin ilk sıralarında iki genç futbolcu bulunuyor.

EDDY DOUE İÇİN GİRİŞİM Trabzonspor, Portekiz ekibi Estrela'da forma giyen Eddy Doue için harekete geçti. Yönetim, Rene Mitongo'nun Estrela'ya kiralanması sürecinde kurulan olumlu ilişkileri kullanarak 20 yaşındaki futbolcunun transferini tamamlamak istiyor. Bordo-mavili yönetimin, sürecin hızlı ilerlemesi için tüm imkanları seferber ettiği ifade edildi. Bu sezon Estrela formasıyla 4 karşılaşmaya çıkan Doue, 2 asistlik katkı sağladı. Genç futbolcu toplam 359 dakika sahada kaldı. "Yeni Oulai" olarak gösterilen Eddy Doue, potansiyeliyle Trabzonspor taraftarlarının da ilgisini çekiyor.