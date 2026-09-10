Trabzonspor iki genç transfer peşinde: Eddy Doue ve Volodymyr Vilivald için ocak planı ve kiralık formülü devrede
Trabzonspor, ara transfer dönemi öncesinde genç oyuncu operasyonuna başladı. Bordo-mavililerin, Estrela forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Eddy Doue ile Kryvbas'ın 21 yaşındaki Ukraynalı stoperi Volodymyr Vilivald için girişimlerini hızlandırdığı öğrenildi. İki genç yeteneğin ocak ayında kadroya katılması, ardından sezon sonuna kadar mevcut kulüplerinde kiralık olarak forma giymeye devam etmesi planlanıyor.
Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Trabzonspor, ara transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başladı. Karadeniz temsilcisinin, iki genç futbolcuyu kadrosuna katmak için önemli mesafe katettiği öğrenildi.
Bordo-mavililer, Estrela forması giyen orta saha oyuncusu Eddy Doue ile Kryvbas'ın 21 yaşındaki stoperi Volodymyr Vilivald'ı transfer listesine aldı. İki oyuncunun da ocak ayında Trabzon'a gelmesi planlanıyor.
İmzaların atılmasının ardından futbolcuların sezon sonuna kadar mevcut kulüplerinde kiralık olarak forma giymeye devam edeceği belirtildi.
TRABZONSPOR'DA HEDEF GENÇ OYUNCULAR
Teknik direktör konusunda henüz kararını vermeyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Son dönemde genç ve potansiyelli oyunculara yönelen bordo-mavililer, bu stratejisini sürdürerek kadrosuna gelecek vadeden isimleri katmayı hedefliyor.
Bu doğrultuda listenin ilk sıralarında iki genç futbolcu bulunuyor.
EDDY DOUE İÇİN GİRİŞİM
Trabzonspor, Portekiz ekibi Estrela'da forma giyen Eddy Doue için harekete geçti. Yönetim, Rene Mitongo'nun Estrela'ya kiralanması sürecinde kurulan olumlu ilişkileri kullanarak 20 yaşındaki futbolcunun transferini tamamlamak istiyor.
Bordo-mavili yönetimin, sürecin hızlı ilerlemesi için tüm imkanları seferber ettiği ifade edildi.
Bu sezon Estrela formasıyla 4 karşılaşmaya çıkan Doue, 2 asistlik katkı sağladı. Genç futbolcu toplam 359 dakika sahada kaldı.
"Yeni Oulai" olarak gösterilen Eddy Doue, potansiyeliyle Trabzonspor taraftarlarının da ilgisini çekiyor.
GENÇ OYUNCULARIN KARİYERİ
Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan 20 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Eddy Doue, kariyerinde önemli altyapı deneyimleri yaşadı.
Futbola Entente SSG altyapısında başlayan Doue, 2023 yılında Dunkerque U19 takımına transfer oldu. Genç oyuncu, 2024'te PSG U23 ekibine katılarak Fransa'nın önemli altyapı organizasyonlarından birinde forma giydi.
2026 yılında ise bonservissiz olarak Estrela'nın yolunu tuttu. Portekiz ekibinde gösterdiği performansla dikkat çeken Eddy Doue, Trabzonspor'un genç oyuncu hamlesinde öne çıkan isimlerden biri oldu.
Eddy Doue Kariyer Geçmişi
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2023/24: Entente SSG U18 → Dunkerque U19
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2024/25: Dunkerque U19 → PSG U23
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2025/26: PSG U23 → Estrela (Bedelsiz)
Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan 21 yaşındaki Ukraynalı stoper Volodymyr Vilivald, kariyerinde ülkesinin farklı kulüplerinde forma giyerek gelişimini sürdürdü.
Futbola Inter Dnipro altyapısında başlayan Vilivald, 2021 yılında Kryvbas U19 takımına transfer oldu. Genç savunmacı, burada gösterdiği performansın ardından A takıma yükseldi.
2024 yılında kısa süreli olarak Inhulets'e kiralanan Ukraynalı futbolcu, daha sonra Kryvbas'a geri döndü. 21 yaşındaki stoper, fizik gücü ve savunma özellikleriyle dikkat çekerken Trabzonspor'un genç oyuncu planlamasında değerlendirilen isimlerden biri oldu.
Vilivald Kariyer Geçmişi
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2021/22: Inter Dnipro → Kryvbas U19 (Bedelsiz)
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2024/25: Kryvbas U19 → Inhulets (Kiralık)
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2024/25: Inhulets → Kryvbas (Kiralıktan geri döndü)
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2024/25: Kryvbas U19 → Kryvbas (A takım)