Trabzonspor'un eski teknik direktörü Fatih Tekke (AA)

"KARŞILIKLI ANLAŞMA YOLUYLA SONUÇLANDIRILMIŞTIR"

Ayrılık sürecinin taraflar arasında müzakere edilerek sonuçlandırıldığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu ayrılık süreci, taraflar arasında karşılıklı olarak müzakere edilmiş ve sözleşme hükümleri doğrultusunda karşılıklı anlaşma yoluyla sonuçlandırılmıştır" denildi.

"HAK EDİŞLERİNİN TAMAMI KENDİSİNE ÖDENMİŞTİR"

Fatih Tekke'nin ayrılık tarihine kadar doğmuş hak edişlerinin tamamının ödendiği vurgulanan açıklamada, "Ayrılık sürecinde taraflar arasındaki sözleşmede yer alan hükümler esas alınmış, Fatih Tekke'nin ayrılık tarihine kadar doğmuş olan hak edişlerinin tamamı kendisine ödenmiştir. Bunun dışında sözleşme kapsamında taraflar açısından herhangi bir ilave yükümlülük doğmamıştır" ifadeleri kullanıldı.