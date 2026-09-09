Trabzonspor 'da Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından başlayan teknik direktör arayışı devam ediyor. Bordo-mavili yönetimin hem yerli hem de yabancı adaylar üzerinde değerlendirmelerini sürdürdüğü belirtilirken, gündeme dikkat çeken isimler geldi.

Trabzonspor yönetiminin yeni sezonda takımı emanet edeceği teknik adam konusunda geniş kapsamlı bir çalışma yürüttüğü ve farklı alternatifleri masaya yatırdığı kaydedildi.

Teknik direktör listesinde yabancı adaylar arasında en güçlü seçeneklerden birinin Vitor Pereira olduğu ifade ediliyor. Daha önce Türkiye'de de görev yapan Portekizli teknik adamın, bordo-mavililerin değerlendirdiği isimler arasında bulunduğu öne sürüldü.

ŞENOL GÜNEŞ İÇİN SÜRPRİZ FORMÜL

Fanatik'in haberine göre yerli teknik adamlar arasında ise Trabzonspor'un efsane isimlerinden Şenol Güneş'in adı yeniden gündeme geldi.

İddiaya göre bordo-mavililer, deneyimli teknik adamı yalnızca teknik direktör olarak değil, futbol yapılanmasının merkezinde yer alacak bir "üst akıl" pozisyonunda değerlendirebilecek bir modeli de masaya yatırdı.

Şenol Güneş ile ilgili nihai kararın yönetimin yapacağı görüşmeler ve değerlendirmelerin ardından netleşmesi bekleniyor.