Vitor Pereira en güçlü yabancı aday olarak öne çıktı, Şenol Güneş 'üst akıl' pozisyonu için masada
Trabzonspor'da teknik direktör arayışı sürüyor. Bordo-mavililer, hem yerli hem de yabancı adayları değerlendiriyor. Yabancı isimlerde öne çıkan isim daha önce Türkiye'de Fenerbahçe'nin başında bulunan Vitor Pereira iken, yerli hoca formülünde ise Şenol Güneş ön planda.
Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından başlayan teknik direktör arayışı devam ediyor. Bordo-mavili yönetimin hem yerli hem de yabancı adaylar üzerinde değerlendirmelerini sürdürdüğü belirtilirken, gündeme dikkat çeken isimler geldi.
YABANCI ADAYLARDA PEREIRA ÖNDE
Teknik direktör listesinde yabancı adaylar arasında en güçlü seçeneklerden birinin Vitor Pereira olduğu ifade ediliyor. Daha önce Türkiye'de de görev yapan Portekizli teknik adamın, bordo-mavililerin değerlendirdiği isimler arasında bulunduğu öne sürüldü.
Trabzonspor yönetiminin yeni sezonda takımı emanet edeceği teknik adam konusunda geniş kapsamlı bir çalışma yürüttüğü ve farklı alternatifleri masaya yatırdığı kaydedildi.
ŞENOL GÜNEŞ İÇİN SÜRPRİZ FORMÜL
Fanatik'in haberine göre yerli teknik adamlar arasında ise Trabzonspor'un efsane isimlerinden Şenol Güneş'in adı yeniden gündeme geldi.
İddiaya göre bordo-mavililer, deneyimli teknik adamı yalnızca teknik direktör olarak değil, futbol yapılanmasının merkezinde yer alacak bir "üst akıl" pozisyonunda değerlendirebilecek bir modeli de masaya yatırdı.
Şenol Güneş ile ilgili nihai kararın yönetimin yapacağı görüşmeler ve değerlendirmelerin ardından netleşmesi bekleniyor.
HÜSEYİN CİMŞİR KALACAK
Öte yandan Trabzonspor, teknik kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına da devam ediyor. Bordo-mavili ekibin Ergin Keleş ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Yönetimin, göreve gelecek teknik direktörden bağımsız olarak Hüseyin Çimşir ve Ergin Keleş'i teknik ekip içerisinde değerlendirmek istediği belirtildi.
Trabzonspor'da yeni teknik direktörün kim olacağı kadar, kulübün nasıl bir futbol yapılanması oluşturacağı da merakla bekleniyor.