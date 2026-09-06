"HER ŞEY DEĞİŞİYOR, HAKEM HATALARI AYNI"

Bordo-mavili kulübün Başkanı Ertuğrul Doğan: "Türk futbolunda yıllar geçiyor; takımlar, yönetimler, kadrolar ve yatırımlar değişiyor. VAR geliyor, teknoloji gelişiyor, futbolun her alanında yeni standartlardan söz ediliyor. Ancak bir tek şey değişmiyor: Hakem hataları."

"Sezonun ilk haftasından itibaren Kasımpaşa, Başakşehir ve Amedspor karşılaşmalarında takımımız aleyhine verilen kritik kararlar artık "hata" kelimesiyle açıklanabilecek sınırların çok ötesine geçmiştir. Sahada verilen yanlış kararların VAR tarafından düzeltilmediği, VAR müdahalesi gereken pozisyonlarda sessiz kalındığı, futbolun temel kurallarının dahi farklı maçlarda farklı şekilde yorumlandığı bir düzeni kabul etmemiz mümkün değildir."