Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Gençlerbirliği maçı öncesi hakem ve VAR tepkisi: "Yalnızca adalet istiyoruz!"
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Süper Lig'de oynayacakları Gençlerbirliği maçı öncesi hakem hataları ve VAR müdahaleleri hakkında sert konuştu. Doğan, hakem hatalarının oynanan futbolun önüne geçmemesi gerektiğini vurguladı.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Süper Lig'deki Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde hakem performansları ve VAR müdahaleleri hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Saha içindeki oyuna odaklanılması gerektiğini belirten Doğan, hakem hatalarının oynanan futbolun önüne geçmesine müsaade edilmemesi gerektiğini vurguladı.
"HER ŞEY DEĞİŞİYOR, HAKEM HATALARI AYNI"
Bordo-mavili kulübün Başkanı Ertuğrul Doğan: "Türk futbolunda yıllar geçiyor; takımlar, yönetimler, kadrolar ve yatırımlar değişiyor. VAR geliyor, teknoloji gelişiyor, futbolun her alanında yeni standartlardan söz ediliyor. Ancak bir tek şey değişmiyor: Hakem hataları."
"Sezonun ilk haftasından itibaren Kasımpaşa, Başakşehir ve Amedspor karşılaşmalarında takımımız aleyhine verilen kritik kararlar artık "hata" kelimesiyle açıklanabilecek sınırların çok ötesine geçmiştir. Sahada verilen yanlış kararların VAR tarafından düzeltilmediği, VAR müdahalesi gereken pozisyonlarda sessiz kalındığı, futbolun temel kurallarının dahi farklı maçlarda farklı şekilde yorumlandığı bir düzeni kabul etmemiz mümkün değildir."
"EMEĞİN KARŞISINDA DURMAYIN"
Sözlerine devam eden Doğan, "Gençlerbirliği maçı öncesinde açıkça ifade ediyorum: Sahada futbolcuların mücadelesinin önüne geçen, maçın sonucuna etki eden, konsantrasyonu ve özgüveni tartışmalı bir hakem yönetimi görmek istemiyoruz. Pozisyonunuzu değiştirin! Emeğin karşısında durmayın!" dedi.
"Bu sezon ulaşmak istediğimiz çok önemli hedeflerimiz var. Camiamız, bu hedefler doğrultusunda büyük bir mücadele ortaya koymaktadır. Bu emeğin, kabul edilemez hakem kararlarıyla gölgelenmesine sessiz kalmayacağız. Biz yalnızca adalet istiyoruz. Yıllardır!" şeklinde sözlerini noktaladı.